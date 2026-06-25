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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 35 600 оценок

"Ведьмак 3", Call of Duty, Dead Space и другие игры получили рекордные скидки на летней распродаже в Steam

Gutsz Gutsz

Как мы сообщали ранее, в сервисе Steam началась летняя распродажа — самая крупная и, как правило, наиболее щедрая пора скидок от Valve. После начала такого масштабного ивента не составило труда проанализировать каталог магазина и определить самые рекордные предложения этой акции.

В Steam стартовала большая летняя распродажа: скидки получили тысячи игр, включая недавние хиты и крупные новинки

В этом году сразу несколько крупных ААА-проектов, признанных хитов прошлых лет и популярных инди-игр достигли исторического минимума стоимости, получив ценовые срезы в размере от 90% до 95%.

Список главных рекордсменов летней распродажи выглядит следующим образом:

  • Watch Dogs 2 — 95%
  • Metro 2033 Redux — 95%
  • «Ведьмак 3: Дикая охота» (The Witcher 3: Wild Hunt) — 90%
  • Call of Duty: Modern Warfare II — 90%
  • Dead Space (ремейк) — 90%
  • Far Cry 4 — 90%
  • Ghostwire: Tokyo — 90%
  • A Plague Tale: Innocence — 90%
  • The Quarry — 90%
  • Wreckfest — 90%
  • Carrion — 90%

Вышеперечисленные игры — лишь часть общей страницы «специальных предложений» на платформе. Скидки будут действовать до самого финала летней распродажи, которая завершится 9 июля.

Сейчас тут должна быть реклама нашего пополнения Steam, но ее не будет. Мы просто скажем, что мы возвращаем вам всю комиссию кэшбеком.

Раздачи и скидки 13
17
21
Комментарии:  21
Ваш комментарий
saa0891
12
KeshaGod97

вот теперь денег на это не жалко)

9
Egik81

Стухшая классика и со скидками на аренду. Но я думаю, те, кто захотел уже в аренду взял. Можно было бы купить те, кто не купил ещё но ведь в стиме ты игру не покупаешь всё-таки.

6
Tommy451

у Dead Space недавно была срединедельная скидка 90% и щас опять, видимо совсем всё плохо с серией и в частности с этим ремейком

3
Lvinomord

Захотел тут себе Колду в Стим взять, зашёл на сайтики, увидел цены на ключики и мягко говоря ********!! Они там что? Совсем ***** на голову?! Откуда такой ценник?!

2
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