"Ведьмак 3", Call of Duty, Dead Space и другие игры получили рекордные скидки на летней распродаже в Steam

Как мы сообщали ранее, в сервисе Steam началась летняя распродажа — самая крупная и, как правило, наиболее щедрая пора скидок от Valve. После начала такого масштабного ивента не составило труда проанализировать каталог магазина и определить самые рекордные предложения этой акции.

В этом году сразу несколько крупных ААА-проектов, признанных хитов прошлых лет и популярных инди-игр достигли исторического минимума стоимости, получив ценовые срезы в размере от 90% до 95%.

Список главных рекордсменов летней распродажи выглядит следующим образом:

Watch Dogs 2 — 95%

— 95% Metro 2033 Redux — 95%

— 95% «Ведьмак 3: Дикая охота» (The Witcher 3: Wild Hunt) — 90%

(The Witcher 3: Wild Hunt) — 90% Call of Duty: Modern Warfare II — 90%

— 90% Dead Space (ремейк) — 90%

(ремейк) — 90% Far Cry 4 — 90%

— 90% Ghostwire: Tokyo — 90%

— 90% A Plague Tale: Innocence — 90%

— 90% The Quarry — 90%

— 90% Wreckfest — 90%

— 90% Carrion — 90%

Вышеперечисленные игры — лишь часть общей страницы «специальных предложений» на платформе. Скидки будут действовать до самого финала летней распродажи, которая завершится 9 июля.

Сейчас тут должна быть реклама нашего пополнения Steam, но ее не будет. Мы просто скажем, что мы возвращаем вам всю комиссию кэшбеком.