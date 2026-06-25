"Ведьмак 3", Call of Duty, Dead Space и другие игры получили рекордные скидки на летней распродаже в Steam

Как мы сообщали ранее, в сервисе Steam началась летняя распродажа — самая крупная и, как правило, наиболее щедрая пора скидок от Valve. После начала такого масштабного ивента не составило труда проанализировать каталог магазина и определить самые рекордные предложения этой акции.
В этом году сразу несколько крупных ААА-проектов, признанных хитов прошлых лет и популярных инди-игр достигли исторического минимума стоимости, получив ценовые срезы в размере от 90% до 95%.
Список главных рекордсменов летней распродажи выглядит следующим образом:
- Watch Dogs 2 — 95%
- Metro 2033 Redux — 95%
- «Ведьмак 3: Дикая охота» (The Witcher 3: Wild Hunt) — 90%
- Call of Duty: Modern Warfare II — 90%
- Dead Space (ремейк) — 90%
- Far Cry 4 — 90%
- Ghostwire: Tokyo — 90%
- A Plague Tale: Innocence — 90%
- The Quarry — 90%
- Wreckfest — 90%
- Carrion — 90%
Вышеперечисленные игры — лишь часть общей страницы «специальных предложений» на платформе. Скидки будут действовать до самого финала летней распродажи, которая завершится 9 июля.
Сейчас тут должна быть реклама нашего пополнения Steam, но ее не будет. Мы просто скажем, что мы возвращаем вам всю комиссию кэшбеком.
вот теперь денег на это не жалко)
Стухшая классика и со скидками на аренду. Но я думаю, те, кто захотел уже в аренду взял. Можно было бы купить те, кто не купил ещё но ведь в стиме ты игру не покупаешь всё-таки.
у Dead Space недавно была срединедельная скидка 90% и щас опять, видимо совсем всё плохо с серией и в частности с этим ремейком
Захотел тут себе Колду в Стим взять, зашёл на сайтики, увидел цены на ключики и мягко говоря ********!! Они там что? Совсем ***** на голову?! Откуда такой ценник?!