"Ведьмак 3" официально получит третье сюжетное дополнение - "Баллады прошлого". Геральт вернется уже в 2027 году

Все эти слухи, россыпь утечек и постоянные "заигрывания" инсайдеров с сообществом были неспроста. Даже недавние загадочные изменения обложки игры в базе данных SteamDB, о которых мы сообщали ранее, оказались не просто банальной технической ротацией системных иконок. Сегодня на официальной трансляции CD Projekt RED свершилось событие, которого многие ждали целое десятилетие — мы наконец-то дождались официального анонса третьего масштабного сюжетного дополнения для культовой The Witcher 3: Wild Hunt.

Компания CD Projekt RED анонсировала, что расширение получило название «Songs of the Past» или в русском варианте "Баллады прошлого". Как заявили разработчики, игроки вновь примерят на себя доспехи легендарного Белого Волка — охотника на монстров Геральта из Ривии, которому предстоит отправиться в абсолютно новое эпическое приключение.

Создание столь ответственного аддона не возложено на одни лишь плечи польского издателя. Отмечается, что CD PROJEKT RED разрабатывает Songs of the Past в плотном партнерстве со сторонней студией Fool’s Theory. Привлечение этой команды логично: штат студии во многом состоит из бывших сотрудников-ветеранов, ранее непосредственно принимавших участие в создании оригинальной третьей части «Ведьмака».

Точный синопсис, завязка истории и список территорий нового приключения пока остаются в секрете: создатели пообещали поделиться подробной геймплейной информацией только в конце этого лета — в августе 2026 года. Тем не менее сроки запуска уже официально утверждены.

Полноценный релиз грандиозного третьего расширения The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past намечен на 2027 год для владельцев консолей актуального поколения PlayStation 5, Xbox Series X|S и пользователей персональных компьютеров. У легендарного ведьмака будет как минимум еще одна прекрасная возможность расширить многомиллионные рекорды 2015 года перед полноценным стартом своей будущей номерной саги на Unreal Engine 5.

С выходом дополнения «Баллады прошлого» разработчики решили изменить системные требования игры. Изменения затронут как само дополнение, так и всю «Дикую Охоту», и появятся в игре со следующим обновлением.

Вот новые минимальные требования:

Процессор: AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i5-8400

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT 8GB

Объём видеопамяти: 6 ГБ

Оперативная память: 12 ГБ

Накопитель: 70 ГБ на SSD

ОС: Windows 11 (64-разрядная)

Диски HDD больше не поддерживаются. Необходимо использовать SSD для более быстрой загрузки, более плавной передачи данных и общей производительности. Игра будет работать только на DirectX 12. Это позволит нам эффективнее внедрять технические улучшения и поддерживать современные системы. Теперь поддерживаются только процессоры, совместимые с Windows 11.