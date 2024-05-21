"Ведьмак 3" получает последнее обновление с полноценной поддержкой модов и инструмента для их создания - REDkit

Польские разработчики из студии CD Projekt RED, спустя более девяти лет после первоначального релиза The Witcher 3: Wild Hunt, наконец-то реализовали поддержку модификаций. Для любимой многими геймерами RPG вышло обновление, которое значительно улучшает возможности моддинга. Теперь энтузиастам будет намного проще создавать в игре совершенно новые истории, а простым игрокам — легче устанавливать файлы с новым контентом.
Как сообщается, обновление с поддержкой модов на данный момент доступно только для ПК-версии The Witcher 3: Wild Hunt. Патч вносит общие изменения в чтение файлов игры, позволяя игрокам проще устанавливать пользовательские моды. В игре появилась поддержка Steam Workshop, а все новые моды будут распознаваться игрой как дополнительный контент, что должно улучшить их совместимость друг с другом.
Кроме этого, для публичного использования стал доступен инструмент под названием The Witcher 3 REDkit. Это полноценный редактор игры, который позволит пользователям изменять и добавлять новый контент на уровне движка, что ранее было сделать значительно сложнее.
Для всех любителей модификаций хотим напомнить, что на нашем сайте представлено больше тысячи разнообразных модов. В соответствующем разделе игры вы можете найти модификацию на любой вкус, которые поддерживаются всеми версиями игры, включая последнюю.
Но переводить на русский этот редактор не стали, к сожалению
Те, кто делает моды, обычно неплохо знает инглишь
да и термины программные еще нужно понимать, и устройство нужно помощнее чем для самой игры, поскольку слои локации в редакторе загружаются долго. Так что не для всех это занятие...
Джвеннадцать надо было писать! От слова "джва", особенно если ждали!
В-вовремя 😁
ждем годных модов
Не так давно решил перепройти Ведьмака с модами. Посмотрел какие есть, все было очень тухло. Долго перебирал, потом плюнул, поставил мод на плащ и раздел всех баб. Хоть какое то веселье.
Без нормального инструментария выбор очень куцый.
В некстген и так все норм. Хотя, я поставил сумки овер 9к, и активация навыков сразу после их обучения. И визуал на ААРД с игни еще добавил. В остальном все замечательно.
Про плащ сильно))) // Виталий Рябов