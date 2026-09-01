Ведьмак 3, Warlock и аниме-GTA: названы главные фавориты Gamescom 2026 в цифрах Steam

Самая большая европейская игровая выставка Gamescom 2026 официально подошла к своему завершению. Несмотря на кризис в сфере развлечений и скандалов с воровством техники, мероприятие показало рекордную посещаемость вместе с невероятным зрительским интересом. Только церемония открытия Gamescom собрала больше 78 миллионов просмотров. Аналитики из The Alinea Insight подвели главные итоги этого ивента и поделились самыми интересными показателями. Благодаря экспертам, теперь мы знаем названия проектов, которые привлекли наибольшее количество добавлений в списки желаемого в сервисе Steam во время Gamescom.
Абсолютным триумфатором всей выставки стала не отдельная игра, а крупное сюжетное расширение. "Ведьмак 3: Баллады прошлого" покорила сердца многих геймеров и снова приковала внимание к игре, которая вышла больше 10 лет назад. Самыми популярными играми выставки стали:
- 1-е место — The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past - 451 тыс. новых вишлистов
Анонсированное на церемонии открытия первое за десять лет официальное сюжетное дополнение для третьего «Ведьмака» вызвало колоссальный ажиотаж. Релиз дополнения намечен на 2027 год, а уже в следующем месяце оригинальная игра получит бесплатный 4K-ремастер для всех действующих владельцев. За разработку расширения отвечает студия Fool’s Theory, что позволяет основной команде CD Projekt RED сосредоточиться на производстве The Witcher 4.
- 2-е место — Warlock: Dungeons & Dragons
Мрачная экшен-RPG с открытым миром и упором на магические дуэли от Wizards of the Coast и команды ветеранов игровой индустрии Invoke Studios. Проект запланирован к выходу на 2027 год и привлек огромную аудиторию любителей темного фэнтези и партийных ролевых игр.
- 3-е место — Ananta - 302 тыс. новых вишлистов
Условно-бесплатный экшен в открытом мире от NetEase и студии Naked Rain, прозванный игроками «аниме-версией GTA». Проект сочетает городские приключения в духе японских мегаполисов, полеты на паутине в стиле Spider-Man и обилие мини-игр. Релиз запланирован на январь.
- 4-е место — Lego Skylines - 273 тыс. новых вишлистов
Уютный градостроительный симулятор от Paradox Interactive и студии Iceflake, объединивший классические механики Cities: Skylines с конструктором LEGO и семейным кооперативным режимом.
В число других заметных участников выставки с внушительным приростом аудитории в Steam вошли:
- Heroes of Might & Magic III Remake (189 тыс.) — полноценный 3D-ремейк культовой пошаговой стратегии в 4K.
- Wardogs (146 тыс.) — масштабный тактический шутер на 100 игроков от Bulkhead и Team17.
- Afterworld (121 тыс.) — постапокалиптическая глобальная стратегия от Paradox.
- Metro 2039 (110 тыс.) — продолжение постапокалиптической серии шутеров от 4A Games, общий список желаемого которого уже превысил 1,3 млн пользователей.
- The Blood of Dawnwalker (108 тыс.) — вампирская ролевая игра от студии Rebel Wolves с уникальной механикой «времени как ресурса».
Выставка Gamescom показала ощутимый рост списков желаний абсолютно для всех игр, которые там присутствовали. Однако, как и всегда, стоит помнить, что вишлисты отражают лишь потенциальное желание покупателя, а не реальную покупку. Хотя эксперты уверены, что в случае с "Ведьмаком" практически все вишлисты конвертируются в реальную прибыль.