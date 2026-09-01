Ведьмак 3, Warlock и аниме-GTA: названы главные фавориты Gamescom 2026 в цифрах Steam

Самая большая европейская игровая выставка Gamescom 2026 официально подошла к своему завершению. Несмотря на кризис в сфере развлечений и скандалов с воровством техники, мероприятие показало рекордную посещаемость вместе с невероятным зрительским интересом. Только церемония открытия Gamescom собрала больше 78 миллионов просмотров. Аналитики из The Alinea Insight подвели главные итоги этого ивента и поделились самыми интересными показателями. Благодаря экспертам, теперь мы знаем названия проектов, которые привлекли наибольшее количество добавлений в списки желаемого в сервисе Steam во время Gamescom.

Абсолютным триумфатором всей выставки стала не отдельная игра, а крупное сюжетное расширение. "Ведьмак 3: Баллады прошлого" покорила сердца многих геймеров и снова приковала внимание к игре, которая вышла больше 10 лет назад. Самыми популярными играми выставки стали:

1-е место — The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past - 451 тыс. новых вишлистов

Анонсированное на церемонии открытия первое за десять лет официальное сюжетное дополнение для третьего «Ведьмака» вызвало колоссальный ажиотаж. Релиз дополнения намечен на 2027 год, а уже в следующем месяце оригинальная игра получит бесплатный 4K-ремастер для всех действующих владельцев. За разработку расширения отвечает студия Fool’s Theory, что позволяет основной команде CD Projekt RED сосредоточиться на производстве The Witcher 4.

Анонсированное на церемонии открытия первое за десять лет официальное сюжетное дополнение для третьего «Ведьмака» вызвало колоссальный ажиотаж. Релиз дополнения намечен на 2027 год, а уже в следующем месяце оригинальная игра получит бесплатный 4K-ремастер для всех действующих владельцев. За разработку расширения отвечает студия Fool’s Theory, что позволяет основной команде CD Projekt RED сосредоточиться на производстве The Witcher 4. 2-е место — Warlock: Dungeons & Dragons

Мрачная экшен-RPG с открытым миром и упором на магические дуэли от Wizards of the Coast и команды ветеранов игровой индустрии Invoke Studios. Проект запланирован к выходу на 2027 год и привлек огромную аудиторию любителей темного фэнтези и партийных ролевых игр.

Мрачная экшен-RPG с открытым миром и упором на магические дуэли от Wizards of the Coast и команды ветеранов игровой индустрии Invoke Studios. Проект запланирован к выходу на 2027 год и привлек огромную аудиторию любителей темного фэнтези и партийных ролевых игр. 3-е место — Ananta - 302 тыс. новых вишлистов

Условно-бесплатный экшен в открытом мире от NetEase и студии Naked Rain, прозванный игроками «аниме-версией GTA». Проект сочетает городские приключения в духе японских мегаполисов, полеты на паутине в стиле Spider-Man и обилие мини-игр. Релиз запланирован на январь.

Условно-бесплатный экшен в открытом мире от NetEase и студии Naked Rain, прозванный игроками «аниме-версией GTA». Проект сочетает городские приключения в духе японских мегаполисов, полеты на паутине в стиле Spider-Man и обилие мини-игр. Релиз запланирован на январь. 4-е место — Lego Skylines - 273 тыс. новых вишлистов

Уютный градостроительный симулятор от Paradox Interactive и студии Iceflake, объединивший классические механики Cities: Skylines с конструктором LEGO и семейным кооперативным режимом.

В число других заметных участников выставки с внушительным приростом аудитории в Steam вошли:

Heroes of Might & Magic III Remake (189 тыс.) — полноценный 3D-ремейк культовой пошаговой стратегии в 4K.

(189 тыс.) — полноценный 3D-ремейк культовой пошаговой стратегии в 4K. Wardogs (146 тыс.) — масштабный тактический шутер на 100 игроков от Bulkhead и Team17.

(146 тыс.) — масштабный тактический шутер на 100 игроков от Bulkhead и Team17. Afterworld (121 тыс.) — постапокалиптическая глобальная стратегия от Paradox.

(121 тыс.) — постапокалиптическая глобальная стратегия от Paradox. Metro 2039 (110 тыс.) — продолжение постапокалиптической серии шутеров от 4A Games, общий список желаемого которого уже превысил 1,3 млн пользователей.

(110 тыс.) — продолжение постапокалиптической серии шутеров от 4A Games, общий список желаемого которого уже превысил 1,3 млн пользователей. The Blood of Dawnwalker (108 тыс.) — вампирская ролевая игра от студии Rebel Wolves с уникальной механикой «времени как ресурса».

Выставка Gamescom показала ощутимый рост списков желаний абсолютно для всех игр, которые там присутствовали. Однако, как и всегда, стоит помнить, что вишлисты отражают лишь потенциальное желание покупателя, а не реальную покупку. Хотя эксперты уверены, что в случае с "Ведьмаком" практически все вишлисты конвертируются в реальную прибыль.