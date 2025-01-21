Ведьмак: Концертный тур по Германии в 2025 году

В 2025 году «Ведьмак 3: Дикая Охота» уже исполняется десять лет, и, чтобы должным образом отпраздновать годовщину ролевой игры, можно будет отправиться в мировое турне с захватывающими концертами, сопровождающими игру.

Релиз «Ведьмак 3: Дикая Охота» состоялся в 2015 году, то есть уже десять лет назад. Чтобы достойно отметить приближающуюся годовщину популярной ролевой игры в этом году, будет организовано уникальное живое мероприятие с концертом, который отправится в мировое турне в 2025 году.

Чтобы создать захватывающий опыт концертов по мотивам «Ведьмака», ответственные лица предложат сочетание впечатляющих изображений и игрового процесса из «Ведьмак 3: Дикая Охота» в сочетании с захватывающими звуками оркестра. Концерты «Ведьмака» в сочетании с традиционными и современными инструментами призваны обеспечить эмоциональное путешествие по истории успешной игры.

Известный саундтрек к «Ведьмаку 3» был специально переработан для концертной серии ответственным композитором Марцином Пшибыловичем, при этом каждое произведение будет звучать именно так, как его задумали разработчики CD Projekt Red. Тур стартует 20 августа 2025 года на gamescom в Кельне, где состоится концерт-открытие. Дальнейшие выступления пройдут в ноябре в Берлине, Гамбурге, Франкфурте и Мюнхене, а также в других городах.

Кроме того, концертная серия «Ведьмака» также посетит Северную Америку и другие европейские страны, такие как Польша. Соответствующие даты будут объявлены позднее. Скоро начнется предварительная продажа билетов.

Чтобы забронировать билеты на первые концерты «Ведьмака» в Европе, предварительная продажа начнется в следующую пятницу, 24 января 2025 года, в 12:00 по центральноевропейскому времени. Чтобы избежать возможных очередей, заинтересованные лица могут подписаться на рассылку новостей на официальном сайте. Всем подписчикам вскоре будет отправлен эксклюзивный код предварительной продажи.