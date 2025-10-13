"Ведьмак" в космосе: астронавт привез на МКС медальон Школы Волка

«Это большая честь», признались разработчики из CDPR

Польский астронавт привез на МКС два медальона по мотивам «Ведьмака». В июле Славош Узнаньский-Вишневский взял с собой на станцию амулеты Школы Волка и Школы Кота. Осенью космонавт вернулся домой вместе с медальонами Геральта и Цири.

Славош Узнаньский-Вишневский с микрофоном в руках: второй в истории космонавтики астронавт из Польши

Михал Новаковски, руководитель CD Projekt RED: Мы многое успели сделать за прошедшие годы, но видеть ведьмачьи медальоны в космосе — это нечто. Это большая честь, и мы хотим поблагодарить Европейское космическое агентство за то, что воплотили эту идею в жизнь.

Сам астронавт признался: он очень много общался с коллегами про научную фантастику и фэнтези. Но если речь заходит о творчестве из Польши, то все хором отвечают: это родина «Ведьмака».

Славош Узнаньский-Вишневский, астронавт и физик-ядерщик: «Ведьмак» напоминает, что какими бы не были рубежи, все они начинаются со смелых мечт о будущем.