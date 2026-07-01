Версия 4.0 мода The Witcher 3 Online добавляет систему групп и синхронизацию кат-сцен

Моддер rejuvenate выпустил ещё одно крупное обновление для The Witcher 3 Online, модификации, которая позволяет нескольким пользователям играть в шедевре экшен-RPG с открытым миром от CD Projekt RED.

Две недели назад мод получил обновление 3.0, которое обеспечило полную синхронизацию партий Гвинта, возродив онлайн-многопользовательские партии спустя годы после того, как CD Projekt RED навсегда отключила автономную игру Gwent. Теперь обновление 4.0 добавляет две важные функции: систему групп и синхронизацию кат-сцен. Полный список изменений вы найдете ниже:

Система групп: Присоединяйтесь к группе с другими игроками, чтобы синхронизировать время, погоду и выбор диалогов в кат-сценах. Просматривайте игроков в вашей группе на HUD.

Синхронизация кат-сцен: Выбор диалогов, сделанный лидером группы, будет отображаться для всех игроков в группе. Это помогает игрокам легче выполнять задания вместе.

Добавлена ​​синхронизация цвета окрашенной брони.

Добавлена ​​корректная локализация каждой строки, используемой в моде, для лучшей поддержки перевода.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой мод не работал в редких случаях при установке большого количества других модов.

Исправлена ​​ошибка: исправлено выведение за пределы карты при входе в кат-сцену во время езды на игроке.

Исправлена ​​ошибка: исправлена ​​ошибка синхронизации отрисовки, возникавшая, когда игрок не держал меч.

Вы можете скачать последнюю версию The Witcher 3 Online можно по ссылке выше.