Версию ремастера The Witcher 3 для Switch 2 разрабатывают на базе ПК-версии

Разработчики из студии Yigsoft, выступающие техническими партнерами CD Projekt Red, раскрыли подробности создания нативной версии The Witcher 3: Wild Hunt Remastered для консоли следующего поколения от Nintendo. Главная цель команды — перенести культовую ролевую игру на Nintendo Switch 2 без тех жестких графических уступок, которые были неизбежны в оригинальном порте для первой Switch.

Чтобы добиться максимального качества картинки, авторы полностью отказались от оптимизации старого билда. Вместо этого они взяли за основу ПК-версию ремастера, чтобы в полной мере задействовать возросшую мощность аппаратного обеспечения новой консоли.

Технический инженер Yigsoft отметил, что передовое железо избавило команду от необходимости урезать графику:

«У нас был "Ведьмак 3" на первой Nintendo Switch, и нам пришлось пойти на огромное количество компромиссов, чтобы игра просто работала на этой платформе. В этот раз мы сказали себе: "Давайте обойдемся без уступок". Мы решили начать с самого начала — с ПК-версии — и перенести её на Switch 2, поскольку новое железо консоли гораздо мощнее»

Релиз The Witcher 3 Remastered на Switch 2, ПК и других современных платформах запланирован на 29 сентября 2026 года. Для текущих владельцев оригинальной игры на первой Switch апгрейд до некстген-версии будет абсолютно бесплатным.