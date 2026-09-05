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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 35 844 оценки

Версию ремастера The Witcher 3 для Switch 2 разрабатывают на базе ПК-версии

Gruz_ Gruz_

Разработчики из студии Yigsoft, выступающие техническими партнерами CD Projekt Red, раскрыли подробности создания нативной версии The Witcher 3: Wild Hunt Remastered для консоли следующего поколения от Nintendo. Главная цель команды — перенести культовую ролевую игру на Nintendo Switch 2 без тех жестких графических уступок, которые были неизбежны в оригинальном порте для первой Switch.

Чтобы добиться максимального качества картинки, авторы полностью отказались от оптимизации старого билда. Вместо этого они взяли за основу ПК-версию ремастера, чтобы в полной мере задействовать возросшую мощность аппаратного обеспечения новой консоли.

Технический инженер Yigsoft отметил, что передовое железо избавило команду от необходимости урезать графику:

«У нас был "Ведьмак 3" на первой Nintendo Switch, и нам пришлось пойти на огромное количество компромиссов, чтобы игра просто работала на этой платформе. В этот раз мы сказали себе: "Давайте обойдемся без уступок". Мы решили начать с самого начала — с ПК-версии — и перенести её на Switch 2, поскольку новое железо консоли гораздо мощнее»

Релиз The Witcher 3 Remastered на Switch 2, ПК и других современных платформах запланирован на 29 сентября 2026 года. Для текущих владельцев оригинальной игры на первой Switch апгрейд до некстген-версии будет абсолютно бесплатным.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
ParanormalFrantz

Культовая не игра а персонаж) пуха на себя накинули

9
Egik81

Ну, учитывая, сколько уже времени прошло. И учитывая железо свитча два. Плюс всё-таки там ARM перенос будет проще. Тем более арм версия винды все больше становится не маргинальным.

6
CloseBarbossa

А когда уже выйдет феммак 4.??