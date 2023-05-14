The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
9.5 21 934 оценки

Видео The Witcher 3 показывает, как Плотва в одиночку выигрывает бой для Геральта

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R_Mor
Новости

Плотва - верная спутница Геральта на протяжении всей The Witcher 3. И несмотря на ее основную задачу в виде транспортного средства, она также может служить другой, более жестокой цели.

Один из игроков стал свидетелем того, как его Плотва смогла в одиночку справиться с несколькими бандитами. Пользователь mybodyisreadyyo разместил на r/Witcher3 ролик с дракой Геральта с тремя бандитами в начале игры. Хотя в драке можно использовать меч, этот игрок предпочитает действовать кулаками. Плотва, видимо поняв, что трое на одного не честно, решила помочь Геральту и расправляется с бандитом, просто сбив его. Когда бандит будет повержен и в бой вступят два его приятеля, Плотва снова окажет поддержку, сваншотив обоих задними копытами.

В комментариях многие пользователи просто похвалили Плотву, а другие рассказали о своем собственном опыте, когда Плотва помогла в бою. Действительно, это не единственный случай, когда лошадь Геральта вмешивается в бой, например, напав на Ронвида.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Jeliya Jam

Нашевелила по тыкве

1
ratte88

Говорить умеет, убивать умеет. Не всегда но всё же. Скоро и Трисс/Йен не нужны будут.

0
Executor666

"Если бы у меня была такая лошадь, я бы наверное и не женился никогда" ©

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