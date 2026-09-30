Владельцы Switch 2 нашли способ бесплатно получить ремастер "Ведьмака 3" с чужого картриджа

Владельцы Nintendo Switch 2 нашли необычный способ бесплатно получить цифровую версию The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered. Для этого достаточно одолжить физическую копию оригинальной игры для Nintendo Switch у друга или временно взять картридж в магазине подержанных игр.

Физический картридж The Witcher 3 для первой Switch позволяет активировать бесплатное обновление до ремастера на Switch 2. При этом, как выяснили пользователи, один и тот же картридж можно использовать для активации цифровой версии неограниченное количество раз.

После получения ремастера держать оригинальный картридж в консоли уже не требуется. Это означает, что владельцу Switch 2 достаточно на время получить физическую копию игры, активировать обновление, а затем вернуть её владельцу. Саму цифровую версию после этого можно запускать независимо от наличия картриджа.

Такая возможность стала следствием политики CD Projekt RED, которая пообещала выпустить обновление The Witcher 3 бесплатно для существующих владельцев игры на всех поддерживаемых платформах. На оригинальной Nintendo Switch ремастер не выпускается, однако владельцы физической версии получили возможность бесплатно разблокировать улучшенную версию для Switch 2.

The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered получила множество технических и визуальных улучшений. Разработчики обновили боевую систему, перемещение и управление лошадью, переработали дерево навыков и поведение монстров, добавили трансмогрификацию брони, расширенный фоторежим, новые добивания и улучшенные анимации.

Кроме того, ремастер получил поддержку кроссплатформенных модификаций, обновлённую систему отслеживания заданий, улучшенное освещение, HDR, новые шейдеры и тональный маппинг, изменения растительности и размытия в движении, а также дополнительные настройки доступности. В состав издания также входят два первых дополнения — Hearts of Stone и Blood and Wine.

Следующим крупным платным контентом для игры станет расширение Songs of the Past, которое CD Projekt RED планирует выпустить в 2027 году. Точная дата пока не объявлена, но само расширение не войдёт в бесплатное обновление ремастера.