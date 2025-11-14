ЧАТ ИГРЫ
The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 34 659 оценок

"Всегда Йеннифэр": генеральный директор CD Projekt Red высказал свое мнение о выборе между Йеннифэр и Трисс

2BLaraSex 2BLaraSex

Генеральный директор CD Projekt Red Адам Бадовски с ностальгией вспоминает о проработке романтических отношений в "Ведьмаке 3", однако признается, что ключевой элемент - выбор между Йеннифэр и Трисс - изначально не планировался.

После двух игр, где Йеннифэр едва упоминалась, она появляется в третьей части как гром среди ясного неба, разрушая уютные отношения, которые игрок, вероятно, построил с Трисс во второй игре. Бывшая, с которой Геральт так и не разобрался, усложняет личную жизнь ведьмака и заставляет его, наконец, повзрослеть. Это идеально ложится в общую тему игры, где Геральт вновь становится фигурой отца для Цири.

Однако изначально этого элемента в игре не было. Как отмечает Бадовски, им казалось, что в игре не хватало личного конфликта. Затем кому-то пришла в голову идея заставить игрока выбирать между Трисс и Йеннифэр, и команда сразу осознала, что это и было тем самым недостающим звеном.

И на главный вопрос о том, кого же выбрал он сам, Бадовски встал на сторону читателей книг: "Мой выбор - всегда Йеннифер".

31
21
Комментарии:  21
Lelik_mc_kawai

Я выбрал Йенифер, а Трисс так, подруга рыжая, на которую даже и не встанет!

23
Юрий Пенкин

трисс всегда была лишней

22
Александр Гоголев

Ну бывают люди с плохим вкусом, я уже смирился с этим. Конечно всегда Трисс.

22
MadDarkGuard

Если читал книги, этот выбор даже не встанет.

16
prorock MadDarkGuard

Всегда встанет, но не выбор

1
Haranis MadDarkGuard

Книги и Игра, а тем более сериал, это настолько разное, что не стоит даже сравнивать

1
0ncnjqybr
19
Player is Ready

После того как недавно прочитал все книги, решение резко изменилось в сторону сирени и крыжовника.

13
ImpoverishedQaswarah

Ну да Йен которая трахается с Геральтом и другим мужиком в один день прям топ выбор , Йен которая всегда мозг ебёт чуть что ей не по нраву и пытается доминировать , Йен которая чуть ли не ровесница Геральта поступает порой как дура хотя уже лет довольно таки много и мозги должны работать нормально , а ну и ещё не забудем что все их отношения просто пыль созданная джином и безмозглым Сапковским который решил что Геральт потратит последнее желание на то что бы быть с чародейкой которую толком не знает . В то же время Трисс просто молодая и порой творит хрень ( в книгах ) , всё что мы видим то это взросление Трисс ( ведь мы не видели как Йен поступала пока стала той кем является ) и её поступки , а то что ей понравился Геральт и она хочет его во всех смыслах то в этом нет ничего плохого ведь с Йен у Геральта нет полноценных отношений , они то и дело трахаются на стороне , ссорятся ( и сходятся из за джина ) . Я читал книги и игры прошёл и выбрал Трисс потому что мне как персонаж она больше понравилась и мне насрать на лор и всё такое , ведь даже в книгах они так и не стали парой навсегда а значит женщиной Геральта может быть любая до тех пор пока оба не решат что только они нужны друг другу . И благодаря игре каждый из нас сам выбрал кто Геральту больше подходит , и вообще сравнивать персонажей из книги и игры тупо так как авторы разные и взгляды на то кто Геральту больше подходит у них отличаются . Кому то Йен кому то Трисс и спорить что по лору а что нет бессмысленно ведь на то трилогия ведьмака и создана что бы мы сами решили что для каждого из нас лор .

7
Сергей Понащенко

Да тут, я думаю, у всех в первом прохождении был неудачный тройничек)) Ну не хочется никому отказывать же) Они обе милахи по своему. Но при этом очень разные. Но Трисс помягче будет Йэнифер. Тут уж кому как.

6
Bozena Alk

То, что не требует доказательств. Один разговор с Лето сделал больше, чем промывка мозгов за 1.5-2 года

6
Kontr Strik

Ну еще бы, рыжая постаскушка

6
Haranis

Ого, ему нравятся женщины, которые кладут на него болт )

5
