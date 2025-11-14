"Всегда Йеннифэр": генеральный директор CD Projekt Red высказал свое мнение о выборе между Йеннифэр и Трисс

Генеральный директор CD Projekt Red Адам Бадовски с ностальгией вспоминает о проработке романтических отношений в "Ведьмаке 3", однако признается, что ключевой элемент - выбор между Йеннифэр и Трисс - изначально не планировался.

После двух игр, где Йеннифэр едва упоминалась, она появляется в третьей части как гром среди ясного неба, разрушая уютные отношения, которые игрок, вероятно, построил с Трисс во второй игре. Бывшая, с которой Геральт так и не разобрался, усложняет личную жизнь ведьмака и заставляет его, наконец, повзрослеть. Это идеально ложится в общую тему игры, где Геральт вновь становится фигурой отца для Цири.

Однако изначально этого элемента в игре не было. Как отмечает Бадовски, им казалось, что в игре не хватало личного конфликта. Затем кому-то пришла в голову идея заставить игрока выбирать между Трисс и Йеннифэр, и команда сразу осознала, что это и было тем самым недостающим звеном.

И на главный вопрос о том, кого же выбрал он сам, Бадовски встал на сторону читателей книг: "Мой выбор - всегда Йеннифер".