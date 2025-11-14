"Всегда Йеннифэр": генеральный директор CD Projekt Red высказал свое мнение о выборе между Йеннифэр и Трисс

Генеральный директор CD Projekt Red Адам Бадовски с ностальгией вспоминает о проработке романтических отношений в "Ведьмаке 3", однако признается, что ключевой элемент - выбор между Йеннифэр и Трисс - изначально не планировался.
После двух игр, где Йеннифэр едва упоминалась, она появляется в третьей части как гром среди ясного неба, разрушая уютные отношения, которые игрок, вероятно, построил с Трисс во второй игре. Бывшая, с которой Геральт так и не разобрался, усложняет личную жизнь ведьмака и заставляет его, наконец, повзрослеть. Это идеально ложится в общую тему игры, где Геральт вновь становится фигурой отца для Цири.
Однако изначально этого элемента в игре не было. Как отмечает Бадовски, им казалось, что в игре не хватало личного конфликта. Затем кому-то пришла в голову идея заставить игрока выбирать между Трисс и Йеннифэр, и команда сразу осознала, что это и было тем самым недостающим звеном.
И на главный вопрос о том, кого же выбрал он сам, Бадовски встал на сторону читателей книг: "Мой выбор - всегда Йеннифер".
Я выбрал Йенифер, а Трисс так, подруга рыжая, на которую даже и не встанет!
трисс всегда была лишней
Ну бывают люди с плохим вкусом, я уже смирился с этим. Конечно всегда Трисс.
Если читал книги, этот выбор даже не встанет.
Всегда встанет, но не выбор
Книги и Игра, а тем более сериал, это настолько разное, что не стоит даже сравнивать
После того как недавно прочитал все книги, решение резко изменилось в сторону сирени и крыжовника.
Ну да Йен которая трахается с Геральтом и другим мужиком в один день прям топ выбор , Йен которая всегда мозг ебёт чуть что ей не по нраву и пытается доминировать , Йен которая чуть ли не ровесница Геральта поступает порой как дура хотя уже лет довольно таки много и мозги должны работать нормально , а ну и ещё не забудем что все их отношения просто пыль созданная джином и безмозглым Сапковским который решил что Геральт потратит последнее желание на то что бы быть с чародейкой которую толком не знает . В то же время Трисс просто молодая и порой творит хрень ( в книгах ) , всё что мы видим то это взросление Трисс ( ведь мы не видели как Йен поступала пока стала той кем является ) и её поступки , а то что ей понравился Геральт и она хочет его во всех смыслах то в этом нет ничего плохого ведь с Йен у Геральта нет полноценных отношений , они то и дело трахаются на стороне , ссорятся ( и сходятся из за джина ) . Я читал книги и игры прошёл и выбрал Трисс потому что мне как персонаж она больше понравилась и мне насрать на лор и всё такое , ведь даже в книгах они так и не стали парой навсегда а значит женщиной Геральта может быть любая до тех пор пока оба не решат что только они нужны друг другу . И благодаря игре каждый из нас сам выбрал кто Геральту больше подходит , и вообще сравнивать персонажей из книги и игры тупо так как авторы разные и взгляды на то кто Геральту больше подходит у них отличаются . Кому то Йен кому то Трисс и спорить что по лору а что нет бессмысленно ведь на то трилогия ведьмака и создана что бы мы сами решили что для каждого из нас лор .
Да тут, я думаю, у всех в первом прохождении был неудачный тройничек)) Ну не хочется никому отказывать же) Они обе милахи по своему. Но при этом очень разные. Но Трисс помягче будет Йэнифер. Тут уж кому как.
То, что не требует доказательств. Один разговор с Лето сделал больше, чем промывка мозгов за 1.5-2 года
Ну еще бы, рыжая постаскушка
Ого, ему нравятся женщины, которые кладут на него болт )