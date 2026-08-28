Всеволод Кузнецов отказался возвращаться к роли Геральта в "Балладах прошлого" даже в "пиратской озвучке"

Всеволод Кузнецов, знакомый российским игрокам как голос Геральта из The Witcher, подтвердил, что не станет участвовать в неофициальной русской озвучке DLC «Баллады прошлого». Актёр не одобряет решение CD Projekt RED отказаться от официальной русской локализации, однако считает неправильным обходить его с помощью пиратских версий.
«Я не буду участвовать ни в каких “пиратских” версиях озвучки. Это уже моя позиция. Надо уважать решение создателей произведения, даже если ты с ним не согласен», — заявил Кузнецов.
Таким образом, поклонникам русской озвучки Геральта не стоит рассчитывать на возвращение актёра в неофициальных проектах. По словам Кузнецова, он предпочитает не выбирать между двумя решениями, которые считает неправильными.
И правильно сделал, уважает своё время и не станет тратить его на проекты тех, кто кинул весь СНГ регион.
Насрал фанатам на голову. Чтож. Видимо придется искать другого актера подходящего на роль Геральта и переозвучивать всю игру.
Да он один из ждунов, который надеется не остаться без работы, на случай, если "западные партнёры" передумают и вернутся в страну. Участие в пиратском проекте закроет ему все перспективы. Всё надеется поцеловать жепу западного издателя. Пример того, как остаться шестёркой и не иметь гордости.
ну хоть один человек проявил принципиальность. уважуха.
Ну и флаг ему в руки и электричку навстречу. Поиграем с другим голосом, делов то