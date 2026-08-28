Всеволод Кузнецов отказался возвращаться к роли Геральта в "Балладах прошлого" даже в "пиратской озвучке"

Всеволод Кузнецов, знакомый российским игрокам как голос Геральта из The Witcher, подтвердил, что не станет участвовать в неофициальной русской озвучке DLC «Баллады прошлого». Актёр не одобряет решение CD Projekt RED отказаться от официальной русской локализации, однако считает неправильным обходить его с помощью пиратских версий.

«Я не буду участвовать ни в каких “пиратских” версиях озвучки. Это уже моя позиция. Надо уважать решение создателей произведения, даже если ты с ним не согласен», — заявил Кузнецов.

Таким образом, поклонникам русской озвучки Геральта не стоит рассчитывать на возвращение актёра в неофициальных проектах. По словам Кузнецова, он предпочитает не выбирать между двумя решениями, которые считает неправильными.