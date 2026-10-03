Всеволод Кузнецов снялся в шутливом ролике с озвучкой дополнения "Ведьмак 3: Баллады прошлого"

Актер, подаривший голос Геральту из Ривии во второй и третьей части The Witcher 3, в рамках рекламы новой кофейни в Москве снялся в очередном ролике, в котором показал шутливый момент озвучки грядущего дополнения дополнения "Баллады прошлого". В видео один из сотрудников кофейни якобы играет в DLC, а Всеволод Кузнецов, сидящий рядом, озвучивает Геральта своим фирменным голосом. Тем самым он снова дал понять, что это единственный вариант услышать его голос в новом дополнении.

Актер ранее уже публично заявил, что не станет принимать участие в неофициальных (пиратских) версиях дубляжа от сторонних студий, если они будут создаваться. Он призвал уважать решение создателей игры, даже если оно расстраивает фанатов.