Выход дополнения Songs of the Past для The Witcher 3 изначально был запланирован на этот год

Предстоящее дополнение Songs of the Past для The Witcher 3: Wild Hunt стало главной темой обсуждений с момента его анонса в эту среду. Оно выйдет на PS5, Xbox Series и ПК в следующем году. Однако, оно могло бы выйти и раньше…

На самом деле, во время телефонной конференции, посвящённой финансовым результатам, CD Projekt RED объяснила, что Songs of the Past изначально планировалось выпустить в 2026 году. Об этом сообщил Михал Новаковский, со-генеральный директор компании.

Мы планировали выпустить Songs of the Past в этом году. Однако, совместно с командой разработчиков, мы решили, что игра выйдет в 2027 году, чтобы добиться наилучшего результата с точки зрения потребителя, что, в конечном счёте, является единственным действительно важным фактором.

Финансовый директор Пётр Нелюбович также предоставил дополнительные подробности по этому вопросу.

Уже несколько кварталов подряд мы говорим, что в нашем каталоге есть неанонсированные проекты, находящиеся в стадии активной разработки. Среди них — дополнение, разработанное в сотрудничестве с Fool’s Theory. Изначально мы планировали выпустить Songs of the Past в этом году, но в итоге решили отложить это до 2027 года.