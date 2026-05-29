The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.6 35 504 оценки

Выход дополнения Songs of the Past для The Witcher 3 изначально был запланирован на этот год

monk70 monk70

Предстоящее дополнение Songs of the Past для The Witcher 3: Wild Hunt стало главной темой обсуждений с момента его анонса в эту среду. Оно выйдет на PS5, Xbox Series и ПК в следующем году. Однако, оно могло бы выйти и раньше…

На самом деле, во время телефонной конференции, посвящённой финансовым результатам, CD Projekt RED объяснила, что Songs of the Past изначально планировалось выпустить в 2026 году. Об этом сообщил Михал Новаковский, со-генеральный директор компании.

Мы планировали выпустить Songs of the Past в этом году. Однако, совместно с командой разработчиков, мы решили, что игра выйдет в 2027 году, чтобы добиться наилучшего результата с точки зрения потребителя, что, в конечном счёте, является единственным действительно важным фактором.

Финансовый директор Пётр Нелюбович также предоставил дополнительные подробности по этому вопросу.

Уже несколько кварталов подряд мы говорим, что в нашем каталоге есть неанонсированные проекты, находящиеся в стадии активной разработки. Среди них — дополнение, разработанное в сотрудничестве с Fool’s Theory. Изначально мы планировали выпустить Songs of the Past в этом году, но в итоге решили отложить это до 2027 года.
North235

Хитрецы. Решили выпустить в один год с четвертым ведьмаком, чтобы интерес игроков к франшизе не успел подостыть после прохождения дополнения.

KookyPentheus

Не факт что ведьмак 4 выйдет в 2027 с косяками лучше не надо, скорей всего это дополнение заменит его на годик до 2028 что вполне логично.

Kubominator

Делайте, делайте, главное хорошо делайте, а мы подождём уж

OneMalthus

Посмотрели, что получается к 26 году сторонней студии и в ужасе перенесли хотя бы на 27 год

ГАЗ-М20

Видимо, до осени выпустить не успевали, а там уже релиз GTA, который затмит всё, вот и перенесли.

