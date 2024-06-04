Вырезанный из The Witcher 3 контент вернулся в игру. В результате концовка "Дикой охоты" стала немного другой

Выпуск студией CD Projekt Red инструментария REDkit привел к появлению целого ряда модификаций для The Witcher 3 (пока еще довольно ранних, но все же). Мы уже видели перемещенную Вызиму или даже Старый лагерь и Хоринис, но один фанат пошел еще дальше. По сути, он воссоздал финальную часть игры, удаленную разработчиками, что проливает немного больше света на некоторые события.

Дальше спойлеры!

Если вы правильно помните, в финальной версии игры после победы над Эредином Геральт оказывается окружен монстрами. Однако в последний момент появляется Йеннифэр, протаскивает его через портал, и они оказываются на Ундвике, откуда направляются в башню, где находится Цири. Однако изначально сцена должна была выглядеть совсем иначе.



В воссозданном отрывке Геральт просыпается в импровизированном госпитале в лагере нильфгаардцев на Ундвике. Цири пропала вместе с Аваллакхом, и наша задача - найти ее. Для этого мы используем Ложу чародеек, члены которой после выполнения задания оказываются в заточении у Эмгыра.



В этот момент мы узнаем, что предполагаемая амнистия, предоставленная Йеннифэр, оказалась ложью. Только Трисс удается сбежать, и то лишь с помощью предмета, полученного ранее от Йен.



Этот отрывок объясняет, почему в финальной версии игры мы не узнаем, что случилось с Ложей во время концовки. Оказывается, изначально CD Projekt Red хотела представить нам это, но по каким-то причинам студии пришлось изменить планы.



По словам игроков, это было продиктовано в первую очередь темпом. Резкое замедление темпа после насыщенного экшеном сражения в Эредине могло негативно сказаться на восприятии концовки.



Воссозданная сцена содержит и другие кусочки, которые наверняка заинтересуют поклонников игры, например, похороны Краха. Кроме того, автор сообщил, что подготовит видеоролик, демонстрирующий другие варианты разговоров.