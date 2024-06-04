Вырезанный из The Witcher 3 контент вернулся в игру. В результате концовка "Дикой охоты" стала немного другой

Выпуск студией CD Projekt Red инструментария REDkit привел к появлению целого ряда модификаций для The Witcher 3 (пока еще довольно ранних, но все же). Мы уже видели перемещенную Вызиму или даже Старый лагерь и Хоринис, но один фанат пошел еще дальше. По сути, он воссоздал финальную часть игры, удаленную разработчиками, что проливает немного больше света на некоторые события.
Дальше спойлеры!
Если вы правильно помните, в финальной версии игры после победы над Эредином Геральт оказывается окружен монстрами. Однако в последний момент появляется Йеннифэр, протаскивает его через портал, и они оказываются на Ундвике, откуда направляются в башню, где находится Цири. Однако изначально сцена должна была выглядеть совсем иначе.
В воссозданном отрывке Геральт просыпается в импровизированном госпитале в лагере нильфгаардцев на Ундвике. Цири пропала вместе с Аваллакхом, и наша задача - найти ее. Для этого мы используем Ложу чародеек, члены которой после выполнения задания оказываются в заточении у Эмгыра.
В этот момент мы узнаем, что предполагаемая амнистия, предоставленная Йеннифэр, оказалась ложью. Только Трисс удается сбежать, и то лишь с помощью предмета, полученного ранее от Йен.
Этот отрывок объясняет, почему в финальной версии игры мы не узнаем, что случилось с Ложей во время концовки. Оказывается, изначально CD Projekt Red хотела представить нам это, но по каким-то причинам студии пришлось изменить планы.
По словам игроков, это было продиктовано в первую очередь темпом. Резкое замедление темпа после насыщенного экшеном сражения в Эредине могло негативно сказаться на восприятии концовки.
Воссозданная сцена содержит и другие кусочки, которые наверняка заинтересуют поклонников игры, например, похороны Краха. Кроме того, автор сообщил, что подготовит видеоролик, демонстрирующий другие варианты разговоров.
Шедевральные книги , отличная игра которая произвела на меня впечатление, игра номер 2 в моем личном топе , хотя до РДР2 она была ТОП1.
ЗЫ: И такой убогий сериал по такому шикарному миру , как можно было так просрать, они могли сделать так же шедевр но так обосраться.
Потому что им плевать на вселенную Ведьмака. Они просто смотрят на то что в трендах, и используют это что бы заработать
Какой у тебя не притязательный вкус))
РДР 2 также показала Датча, его абсолютно криво-сделанное "превращение" из одного человека в другого.
Как по мне это главный тупизм в сюжете.
Было бы классно если бы мододелы сделали более расширенными моменты когда Геральт скачет по мирам, во первых сделать их больше, наполнить их различными существами, можно даже квесты какие то сделать, мне всегда казалось что тут разрабы как то схалтурили, просто такой необычный и интересный момент а сделали по сути пару локаций и один коридор, и вообще ни чего интересного.
Обожаю смотреть видео на пегаче. Ускорить видео не могу, перелистывать его невозможно из-за постоянных 10-секундных загрузок, спс
Еще бы восстановить похеренную сюжетку скоя'таэлей. Это полный бред, когда твой выбор стороны в предыдущих частях не решает вообще нихрена.
Бои за Новиград тоже не мешало бы вернуть. А то так раздували значимость этого города, а в итоге пук-среньк, Радовид за кадром захватывает город.
Ты на серьёзном лицу что-то говоришь про какой-то решающий выбор в прошлых частях? Все решения во 2й части басолютно бессмысленные, ибо в любом случае приходят нильфы и перечёркивают всё то, что там пытался делать.
Надеюсь, что хотя бы мододелы смогут ввести в игру чувство, что идет вторжение Нильфгарда. Концовка второй части обещала прям эпик, а по факту мы видим лишь форпосты и бывшие поля битв. А ведь в трейлере на Е3 был момент, где идет толпа Нильфов в лесу, которого не было в самой игре.
А ещё надо ввести мультивселенную с фем-геральтом, балтпассом и скинчиками! Без этого все шняга
А ещё драконов, летающих коров и караваны
Если бы ресурсы устройства позволяли, я бы для себя делал новые заказы ведьмачьи, которые расширяли бы не столько сюжет, сколько развивали бы открытый мир... В сюжетном плане игра прекрасна, но сколько же можно уже одно и тоже десятилетиями перебирать. Интереснее каких-то новых персонажей добавить, пусть менее пафосных, не королей и чародеек, а рангом попроще, и дать игроку возможность заняться и их историями тоже.