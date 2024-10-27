Вышел новый сюжетный мод для The Witcher 3: Wild Hunt - "Паук и Волк"

Сообщество моддеров продолжает радовать игроков новыми сюжетными модами для The Witcher 3: WIld Hunt: Dwhyx and Beoronick выпустили для игры сюжетную модификацию "The Spider and The Wolf" (Паук и Волк).
"Паук и Волк" добавляет в игру новую интригующую линию квестов, построенную вокруг серьезной угрозы, которая выходит из тени чтобы усилить свою власть над жителями Северных Королевств с помощью своих темных ритуалов и проклятых практик, и столь же мощного присутствия, направляющего Геральта через паутину путаницы и тайн.
Мод был создан в рамках конкурса моддинга REDkit. Особенности мода:
- Более двух часов нового контента;
- Сюжетное повествование с множеством выборов, результатов и концовок;
- Новые и знакомые интерпретации классических сражений с боссами;
- Секреты, скрытые детали и пасхалки;
- Захватывающая тайна, которая будет раскрыта.
Блин, круто конечно, но в подобных модификациях нет локализации, даже нейросети не подтянули для этого дела. Тыкаешь в диалоги с полным отсутствием какого-либо звука - это выглядит кринжево. Мне кажется, что стоило бы уже оставить серию. Свое дело она сделала и стала легендарной, а вот эти вот все модерские движения при столь некачественном подходе к делу ни что иное как надругательство.
О, ужас! Нет озвучки! Игра = гoвнo!
*facepalm.jpg*
Есть некоторые сомнения, что Кузнецова позовут это озвучить.
Обидно
скоро фанаты сами нового ведьмака сделают
И что теперь по каждому моду новость клепать...