Вышел новый сюжетный мод для The Witcher 3: Wild Hunt - "Паук и Волк"

Сообщество моддеров продолжает радовать игроков новыми сюжетными модами для The Witcher 3: WIld Hunt: Dwhyx and Beoronick выпустили для игры сюжетную модификацию "The Spider and The Wolf" (Паук и Волк).

"Паук и Волк" добавляет в игру новую интригующую линию квестов, построенную вокруг серьезной угрозы, которая выходит из тени чтобы усилить свою власть над жителями Северных Королевств с помощью своих темных ритуалов и проклятых практик, и столь же мощного присутствия, направляющего Геральта через паутину путаницы и тайн.

Мод был создан в рамках конкурса моддинга REDkit. Особенности мода: