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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 29 453 оценки

Вышел новый сюжетный мод для The Witcher 3: Wild Hunt - "Паук и Волк"

AceTheKing
Новости

Сообщество моддеров продолжает радовать игроков новыми сюжетными модами для The Witcher 3: WIld Hunt: Dwhyx and Beoronick выпустили для игры сюжетную модификацию "The Spider and The Wolf" (Паук и Волк).

The Witcher 3 "Квестовый мод - Паук и Волк (The Spider and The Wolf)"

"Паук и Волк" добавляет в игру новую интригующую линию квестов, построенную вокруг серьезной угрозы, которая выходит из тени чтобы усилить свою власть над жителями Северных Королевств с помощью своих темных ритуалов и проклятых практик, и столь же мощного присутствия, направляющего Геральта через паутину путаницы и тайн.

Мод был создан в рамках конкурса моддинга REDkit. Особенности мода:

  • Более двух часов нового контента;
  • Сюжетное повествование с множеством выборов, результатов и концовок;
  • Новые и знакомые интерпретации классических сражений с боссами;
  • Секреты, скрытые детали и пасхалки;
  • Захватывающая тайна, которая будет раскрыта.
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Lucky3_15

Блин, круто конечно, но в подобных модификациях нет локализации, даже нейросети не подтянули для этого дела. Тыкаешь в диалоги с полным отсутствием какого-либо звука - это выглядит кринжево. Мне кажется, что стоило бы уже оставить серию. Свое дело она сделала и стала легендарной, а вот эти вот все модерские движения при столь некачественном подходе к делу ни что иное как надругательство.

10
Anglerfish

О, ужас! Нет озвучки! Игра = гoвнo!

*facepalm.jpg*

-1
VANDEMAIR

Есть некоторые сомнения, что Кузнецова позовут это озвучить.
Обидно

0
StaidSarnak

скоро фанаты сами нового ведьмака сделают

0
barabear

И что теперь по каждому моду новость клепать...

-2