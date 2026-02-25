Witcher Online получил масштабное обновление: производительность выше, стабильность лучше

Культовая The Witcher 3: Wild Hunt изначально создавалась как строго однопользовательская RPG о приключениях Геральта из Ривии. Однако благодаря усилиям энтузиастов проект получил вторую жизнь в формате мультиплеера. Мод Witcher Online, превращающий игру в подобие MMO-приключения, обзавёлся крупным обновлением.

Как сообщает DSOGaming, разработчики выпустили патчи 1.1 и 1.11. Версия 1.1 стала ключевой: в ней реализована система отсечения объектов (entity culling), которая перестаёт рендерить игроков на расстоянии более 100 метров. Это заметно повышает производительность. Также улучшен процесс подключения новых участников и загрузки обликов кастомных персонажей, добавлены статусы игроков — например, отображение просмотра кат-сцен. Кроме того, удалена проблемная функция мгновенной телепортации к союзникам.

Патч 1.11 сосредоточен на стабильности: исправлены повторяющиеся ошибки, повышена общая надёжность работы и удобство игры.

Создание полноценного сетевого режима для проекта, не рассчитанного на мультиплеер, — задача крайне сложная. Witcher Online идёт дальше обычного кооператива, позволяя совместно исследовать богатый мир «Ведьмака» и фактически превращая его в MMO-пространство для фанатов.