Xbox-версия The Witcher 3: Wild Hunt получила рекордную скидку в MS Store

Если вы являетесь пользователем консолей Xbox и в 2025 году все еще не провели много часов за игрой The Witcher 3: Wild Hunt, то сейчас у вас появился лучший шанс из всех возможных. На ролевую игру от CD Projekt RED действует самая низкая цена в Microsoft Store.

Прямо сейчас The Witcher 3 можно купить по цене хот-дога - $3.99. В случае если вы хотите дополнить базовую игру расширениями, то они также стоят очень дешево. Цена комплекта со всеми дополнениями составит $7.49.

Кроме того, The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition попала в раздел «Предложение недели» в PS Store, где ролевую игру с дополнениями можно купить за $12,49. В Steam и GOG игру можно купить с 90% скидкой, но не стоит забывать, что издание с двумя дополнениями можно купить за $9,99 и $4,99 соответственно.

В ближайшее время The Witcher 3: Wild Hunt выйдет на Nintendo Switch 2.