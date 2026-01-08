"Я боялся, что не справлюсь": Павел Саско рассказал, как создавалась драма Кровавого Барона в "Ведьмаке 3"

Даже спустя более десяти лет после релиза The Witcher 3: Wild Hunt, дискуссии вокруг игры не утихают. Игроки до сих пор вспоминают Велен как одну из самых атмосферных и депрессивных локаций в истории RPG, а квест с Кровавым Бароном — как вершину сценарного мастерства. На днях Павел Саско, ныне занимающий пост помощника геймдиректора сиквела Cyberpunk 2077, предался воспоминаниям и рассказал, как рождалась эта культовая история, признавшись, что процесс был сопряжен с огромным риском и страхом неудачи.

В ответ на похвалу фанатов в социальной сети X (Twitter) Саско, который был дизайнером этого квеста, отметил, что история Барона стала для него «тематическим ориентиром» для всей игры. Однако уверенность в успехе пришла далеко не сразу.

Я очень долго переживал по поводу этой сюжетной линии. Мне казалось, что я не справляюсь с тональными элементами и упускаю суть мрачной вселенной.

— признался разработчик.

Саско напомнил, что разработка квеста велась еще в 2012 году. В то время игровая индустрия редко осмеливалась говорить со взрослой аудиторией на столь тяжелые темы, как домашнее насилия, алкоголизм и выкидыш. Амбиция команды заключалась в том, чтобы доказать: видеоигры — это зрелое искусство, способное поднимать неудобные вопросы.

Гениальность сюжетной арки заключалась в смешении бытовой «чернухи» со славянским фольклором. Именно история об игоше — проклятом духе нерожденного ребенка — стала тем самым мрачным фэнтезийным элементом, который превратил семейную драму в «настоящего Ведьмака».

Павел Саско также поблагодарил сценаристов и коллег, включая Джоанну Радомскую, которая работала над сегментом с прибожком Ивасиком и Ведьмами с Кривоуховых топей. Их совместные усилия привели к результату, который шокировал даже прессу. Бывший PR-менеджер Фабиан Дола вспомнил в комментариях, как во время первого превью-показа редакторы журнала GameStar плакали после прохождения этого квеста, не ожидая такой эмоциональной глубины от видеоигры. Для Саско эта реакция стала огромным облегчением.