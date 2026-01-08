"Я боялся, что не справлюсь": Павел Саско рассказал, как создавалась драма Кровавого Барона в "Ведьмаке 3"

Даже спустя более десяти лет после релиза The Witcher 3: Wild Hunt, дискуссии вокруг игры не утихают. Игроки до сих пор вспоминают Велен как одну из самых атмосферных и депрессивных локаций в истории RPG, а квест с Кровавым Бароном — как вершину сценарного мастерства. На днях Павел Саско, ныне занимающий пост помощника геймдиректора сиквела Cyberpunk 2077, предался воспоминаниям и рассказал, как рождалась эта культовая история, признавшись, что процесс был сопряжен с огромным риском и страхом неудачи.
В ответ на похвалу фанатов в социальной сети X (Twitter) Саско, который был дизайнером этого квеста, отметил, что история Барона стала для него «тематическим ориентиром» для всей игры. Однако уверенность в успехе пришла далеко не сразу.
Я очень долго переживал по поводу этой сюжетной линии. Мне казалось, что я не справляюсь с тональными элементами и упускаю суть мрачной вселенной.
— признался разработчик.
Саско напомнил, что разработка квеста велась еще в 2012 году. В то время игровая индустрия редко осмеливалась говорить со взрослой аудиторией на столь тяжелые темы, как домашнее насилия, алкоголизм и выкидыш. Амбиция команды заключалась в том, чтобы доказать: видеоигры — это зрелое искусство, способное поднимать неудобные вопросы.
Гениальность сюжетной арки заключалась в смешении бытовой «чернухи» со славянским фольклором. Именно история об игоше — проклятом духе нерожденного ребенка — стала тем самым мрачным фэнтезийным элементом, который превратил семейную драму в «настоящего Ведьмака».
Павел Саско также поблагодарил сценаристов и коллег, включая Джоанну Радомскую, которая работала над сегментом с прибожком Ивасиком и Ведьмами с Кривоуховых топей. Их совместные усилия привели к результату, который шокировал даже прессу. Бывший PR-менеджер Фабиан Дола вспомнил в комментариях, как во время первого превью-показа редакторы журнала GameStar плакали после прохождения этого квеста, не ожидая такой эмоциональной глубины от видеоигры. Для Саско эта реакция стала огромным облегчением.
Да сколько же можно уже себя нахваливать-то... Не пора бы уже что-то новое сочинить и издать?
Да и не такая уж гениальная эта история. Ведьмы и дети на болотах взяты из сказок братьев Гримм, игоша - просто нечто нарочито отвратитительное, добавлен с целью нагнетания. Никакого глубокого морального смысла в этой истории нет, и то, что ее можно разными способами пройти, как раз подчеркивает этот факт.
Сам этот барон со своими проблемами создает нарративный диссонанс - Геральт с самого начала знает, что Цири после Велена отправилась в Новиград, а барон зачем-то какие-то бесполезные басни рассказывает про охоту на кабана или куролиска, которые не добавляют к истории Цири НИЧЕГО вообще. С этой точки зрения Саско, действительно, не справился. Геральту просто незачем было терять время в Велене и нужно было сразу ехать дальше.
Да-да, Геральту же, по сути отцу, не будет интересно слушать, как его приёмная дочка проводит жизнь. Геральт у нас хладнокровная машина, ценик-мизантроп. Есть только путь и цель, и ничего более.
Да. Я когда проходил этот квест, то просто офигевал, что кто-то осмелился поместить подобное в видеоигру. Не знаю как у других, но этот квест у меня топ 1 не только в Ведьмаке, но и во всех "А", "С" и прочих RPG. Жизненно, мрачно, безумно атмосферно и полностью соответствует вселенной.
В смысле жизненно? У тебя все хорошо?
ХАхаха, а сейчас не боится? Сои в играх ещё больше, чем раньше.
И чёт он бредит. Это в старые годы выпускать игры с тёмнымы темами было стандартом, вспоминая от простых мясорубов по типу кармагедона/постала/мэнханта до психологических игр по типу алисы или сайлент хилла. Сейчас даже дарк фентези становится детским стилем, а то не дай бог нынешние геймеры ужастиков насмотрятся.