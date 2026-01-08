"Я на 100% уверен" - польский аналитик не сомневается в новом контенте для The Witcher 3

Аналитик Noble Securities подтвердил, что The Witcher 3 «на 100 процентов» получит «значительный новый контент» в 2026 году. Матеуш Хржановский, ранее заявлявший о выходе DLC в мае, подливает масла в огонь слухов.

В дополнение к сообщениям о том, что The Witcher 3: Wild Hunt получит новый платноый DLC, аналитик Noble Securities Матеуш Хржановский заявил Eurogamer, что он «на 100 процентов» уверен, что это произойдёт в этом году.

Я на 100 процентов уверен, что CDPR выпустит значительный новый контент в этом году, поскольку программе поощрения по-прежнему не хватает 700 миллионов злотых (около 194,281 миллиона долларов).

Это относится к заявлению финансового директора CD Projekt Петра Нилюбовича, сделанному во время телефонной конференции после публикации последнего финансового отчёта компании. Он заявил:

Условие получения прибыли на 2023-2026 годы было установлено на уровне 2 миллиардов злотых совокупной чистой прибыли. После 11 из 16 кварталов осталось заработать ещё 700 миллионов злотых, чтобы достичь этой цели.

Хржановский, который в прошлом месяце заявил, что DLC выйдет в мае по цене 30 долларов, считает, что эта программа мотивирует компанию выпустить его в этом году, поскольку руководство получит выгоду от дополнительных акций. Стоит также отметить, что, помимо «общедоступных источников», он, как сообщается, вёл переговоры с CD Projekt RED.

Конечно, нам придётся дождаться официального объявления. По крайней мере, CD Projekt RED планирует выпустить в этом году один «финальный патч», добавляющий поддержку кроссплатформенных модов.