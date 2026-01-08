"Я на 100% уверен" - польский аналитик не сомневается в новом контенте для The Witcher 3

Аналитик Noble Securities подтвердил, что The Witcher 3 «на 100 процентов» получит «значительный новый контент» в 2026 году. Матеуш Хржановский, ранее заявлявший о выходе DLC в мае, подливает масла в огонь слухов.
В дополнение к сообщениям о том, что The Witcher 3: Wild Hunt получит новый платноый DLC, аналитик Noble Securities Матеуш Хржановский заявил Eurogamer, что он «на 100 процентов» уверен, что это произойдёт в этом году.
Я на 100 процентов уверен, что CDPR выпустит значительный новый контент в этом году, поскольку программе поощрения по-прежнему не хватает 700 миллионов злотых (около 194,281 миллиона долларов).
Это относится к заявлению финансового директора CD Projekt Петра Нилюбовича, сделанному во время телефонной конференции после публикации последнего финансового отчёта компании. Он заявил:
Условие получения прибыли на 2023-2026 годы было установлено на уровне 2 миллиардов злотых совокупной чистой прибыли. После 11 из 16 кварталов осталось заработать ещё 700 миллионов злотых, чтобы достичь этой цели.
Хржановский, который в прошлом месяце заявил, что DLC выйдет в мае по цене 30 долларов, считает, что эта программа мотивирует компанию выпустить его в этом году, поскольку руководство получит выгоду от дополнительных акций. Стоит также отметить, что, помимо «общедоступных источников», он, как сообщается, вёл переговоры с CD Projekt RED.
Конечно, нам придётся дождаться официального объявления. По крайней мере, CD Projekt RED планирует выпустить в этом году один «финальный патч», добавляющий поддержку кроссплатформенных модов.
Нах CD Projekt RED делать 3е ДЛСи для The Witcher 3: Wild Hunt? когда у них Киберпанк 2077 не закончен + у Киберпанка 2077 есть вырезанный контент который с 2023году гуляет по Интернету и на Основе этого Вырезанного Контента можно сделать 2е ДЛСи, которые не хило так принесёт бабла CD Projekt RED, так что очевидно но факт что CD Projekt RED нужно делать 2е Платное ДЛСи для Киберпанка 2077 чтобы поднять бабла на фоне выхода Аниме по Киберпанку и на фоне разных новостей о Киберпанке 2 ибо не зря почти каждую неделю тут и там выходят разные Новости по Киберпанку, вот так вот, а этот аналитик из Noble Securities Матеуш Хржановский несёт полный бред и ахинею о выходе большого ДЛСи для The Witcher 3: Wild Hunt который нах не кому не обосралось и CD Projekt RED будут полнейшими Лошарами если не выпустят платное ДЛСи для Киберпанка 2077 в этом Году ибо Хайп приносит много бабла и CD Projekt RED я надеюсь об этом знают и помнят, вот так вот.
Да и анонсируют его на гейм авордс, слышали уже. // Артём Борсяк