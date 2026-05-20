"Я смотрел, как моя работа разваливается на глазах": разработчик The Witcher 3 рассказал о тяжёлом создании RPG

Сегодня The Witcher 3 считается одной из величайших RPG в истории, однако путь к этому статусу оказался далеко не простым. В честь годовщины разработки ведущий дизайнер квестов CD Projekt Red Павел Саско поделился воспоминаниями о том, как создавалась игра — и сколько проблем пришлось пережить команде.

По словам Саско, работа над The Witcher 3 началась ещё в феврале 2012 года, сразу после релиза The Witcher 2. Тогда студия насчитывала около 80 человек, но к выходу игры команда выросла более чем до 330 разработчиков. Именно в тот момент CD Projekt Red решила впервые сделать полноценный открытый мир.

Одним из первых серьёзных испытаний для Саско стал квест, связанный с Кровавым Бароном. Дизайнер вспоминает, что его первоначальную работу буквально «разнесли» на обсуждении:

«Я сидел и смотрел, как всё разваливается прямо передо мной. Ничего не работало».

После провала ему дали всего два дня на переработку задания. Тогда Саско начал изучать славянский фольклор и наткнулся на образ поронца — существа, вдохновившего знаменитого выкидыша из квеста «Дела семейные». Даже после этого сценарий многократно сокращали и переписывали.

Разработка всей игры сопровождалась постоянными трудностями. У студии ещё не был готов движок, некоторые механики приходилось создавать буквально в последний момент, а многие идеи не работали так, как задумывалось изначально.

Саско также рассказал, что именно он предложил убить Весемира во время битвы в Каэр Морхене. Эта идея сначала встретила молчание и шок внутри команды, а сама миссия неоднократно переделывалась из-за технических проблем и негативных отзывов на внутренних тестах.

Несмотря на огромное количество неудач, переработок и сомнений, CD Projekt Red всё же довела проект до релиза. По словам Саско, именно многочисленные ошибки и постоянные переписывания сценариев помогли ему стать лучше как разработчику.