Яцек Розенек о здоровье и возвращении к роли Геральта после инсульта. "Ничто не было естественным" ©

Хотя обширный паралич тела для большинства людей звучит как приговор, для Яцека Розенека это было просто еще одно препятствие, которое ему пришлось преодолеть в своей жизни. Актер, который прославился как голос Геральта из Ривии в серии игр CD Projekt RED, перенес инсульт в 2019 году. К счастью, невероятная трагедия не подрезала его творческие крылья.

В результате актеру удалось вернуться не только на съемочную площадку, но и к сотрудничеству с родной студией по случаю выхода next gen обновления The Witcher 3 ( в него была добавлена дополнительная побочная миссия, для которой пришлось добавить дополнительные диалоги). Однако путь к этому не был усыпан розами, о чем господин Яцек Розенек рассказал в недавнем интервью.

Оказывается, во время записи актер пребывал еще далеко не в лучшей форме, что в основном было заметно по его слегка изменившемуся тембру голоса.

Увы, все было не так естественно, потому что я все еще испытывал трудности с постановкой речи. Но мне кажется, что сейчас все возвращается обратно. Половина моего тела была парализована, как и мои голосовые связки. Я говорил в немного более высоком тоне, и это было жутковато для меня. Но я преодолел это, это здорово. Работа далась мне очень непросто. Каждый день я боролся по несколько часов, но мы справились.

Как видите, упрямство и стойкость, которых не стыдился бы Геральт из Ривии в исполнении Яцека Розенека, в конце концов привели актера к тому, что он полностью пришел в форму. Возможно, это, в свою очередь, приведет к тому, что в перспективе появятся новые проекты с его участием, включая - будем надеяться - ремейк первой части The Witcher.