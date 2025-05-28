За 10 лет продажи The Witcher 3 составили 60 миллионов копий

Опубликованы последние результаты CD Projekt за первый квартал 2025 года, и в отчете содержится подтверждение поразительных показателей продаж The Witcher 3. За последнее десятилетие игра была продана тиражом 60 миллионов копий на всех платформах и поколениях. Компания подтвердила, что в это число входят только продажи полной версии игры The Witcher 3 и более поздней версии игры года.

Интересно, что эти ошеломляющие цифры продаж не сопровождаются громоподобными доходами; CD Projekt утверждает, что The Witcher 3 принесла около 2,4 млрд злотых дохода, что составляет около 688 млн долларов США в сегодняшних злотых в долларах США. Это подчеркивает акцент компании на больших объемах продаж с помощью своевременных скидок и снижений цен. The Witcher 3 регулярно продается со скидкой, и в PlayStation Store была снижена цена до 5 долларов США в рамках 10-летнего юбилея игры.

Адам Бадовски, со-исполнительный директор CD Projekt, сказал:

Без сомнения, третья часть приключений Геральта знаменует собой поворотный момент в нашей истории. Игра получила сотни наград и укрепила положение нашей студии, но, что еще важнее, она принесла неисчислимые часы приключений и эмоций миллионам игров по всему миру.



Я с гордостью сообщаю, что с момента своего выхода The Witcher 3 была продана тиражом более 60 миллионов копий, закрепив место среди самых продаваемых видеоигр за всю историю и мотивируя нас продолжать интенсивную работу над следующей трилогией, действие которой происходит в этой вселенной.