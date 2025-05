Актер озвучки Геральта ответил недовольным Цири в качестве главной героини в The Witcher 4: "Прочтите чертовы книги!"

Даг Кокл, озвучивший Геральта в трилогии о Ведьмаке, ответил на критику The Witcher 4 из-за Цири и посоветовал всем ненавистникам «прочесть чертовы книги».



«Это просто глупо», — заявил Кокл в подкасте для Ютуб-канала Fall Damage. - «Нет там никакой повестки. Она — крутой персонаж из "Ведьмака", поэтому они решили сосредоточиться на ней. И это здорово».



Кокл озвучивал Геральта во всех играх CD Projekt и вновь вернется к роли любимого убийцы чудовищ в The Witcher 4, хотя и не в качестве главного героя. Тем не менее, хоть Геральт и появится в 4 части, новость о том, что главным героем станет его приемная дочь, вызвало неизбежный всплеск обвинений в пропаганде повестки.



«Мы не можем бесконечно совать Геральта в кажду игру, пока от него не станет тошнить», — объяснил Кокл. - «Мы видели конец его пути. Кровь и вино поставило точку. Я рад за Цири. Я рад, что она станет протагонистом. Если вы читали книги, то понимаете, почему CD Projekt пошли этим путем. С Цири связано огромное количество материала, который не раскрыли в "Ведьмаке 3", потому что история была о Геральте. Но они оставили наработки. Если вам кажется, что это повестка — прочтите чертовы книги. Во-первых, они отличные. А во-вторых, вы перестанете так думать».



Без спойлеров финального романа (элементы которого могут быть использованы в The Witcher 4), справедливо заметить, что Сапковский, как и CD Projekt, также видел в Цири ключевого персонажа — того, кто с радостью подхватывает действие, когда Геральту требуется передышка.