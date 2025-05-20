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The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 1 024 оценки

Актер озвучки Геральта ответил недовольным Цири в качестве главной героини в The Witcher 4: "Прочтите чертовы книги!"

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Даг Кокл, озвучивший Геральта в трилогии о Ведьмаке, ответил на критику The Witcher 4 из-за Цири и посоветовал всем ненавистникам «прочесть чертовы книги».

«Это просто глупо», — заявил Кокл в подкасте для Ютуб-канала Fall Damage. - «Нет там никакой повестки. Она — крутой персонаж из "Ведьмака", поэтому они решили сосредоточиться на ней. И это здорово».

Кокл озвучивал Геральта во всех играх CD Projekt и вновь вернется к роли любимого убийцы чудовищ в The Witcher 4, хотя и не в качестве главного героя. Тем не менее, хоть Геральт и появится в 4 части, новость о том, что главным героем станет его приемная дочь, вызвало неизбежный всплеск обвинений в пропаганде повестки.

«Мы не можем бесконечно совать Геральта в кажду игру, пока от него не станет тошнить», — объяснил Кокл. - «Мы видели конец его пути. Кровь и вино поставило точку. Я рад за Цири. Я рад, что она станет протагонистом. Если вы читали книги, то понимаете, почему CD Projekt пошли этим путем. С Цири связано огромное количество материала, который не раскрыли в "Ведьмаке 3", потому что история была о Геральте. Но они оставили наработки. Если вам кажется, что это повестка — прочтите чертовы книги. Во-первых, они отличные. А во-вторых, вы перестанете так думать».

Без спойлеров финального романа (элементы которого могут быть использованы в The Witcher 4), справедливо заметить, что Сапковский, как и CD Projekt, также видел в Цири ключевого персонажа — того, кто с радостью подхватывает действие, когда Геральту требуется передышка.

53
69
Комментарии: 69
Ваш комментарий
BossyBat

Вообще плевать кто там ГГ. Игру обвиняют в серьезном изменении канона. Цири - хлещет элексиры и не помирает от первой же ласточки. В книгах основной основ было прописано, что ТОЛЬКО ВЕДЬМАКИ, КОТОРЫЕ ПРОШЛИ В ДЕТСТВЕ ИСПЫТАНИЕ ТРАВАМИ МОГУТ УПОТРЕБЛЯТЬ ЭЛЕКСИРЫ БЕЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ. ТЧК. Все остальное это подмена понятий и попытка оправдаться и НИЧЕГО более. Всем спасибо, все свободны.

40
Serg Zudoff

Ну вот и покажут как так получилось.Играйте в книги ,читайте книги никто не мешает.Придумали себе из пустоты ограничения какими то канонами.Кто пишет каноны эти?Наверное с ним же посоветовались как это приподнести.И почему именно это так задевает, в игре уйма не соответствий канонам.но это другое.)

17
PersistentChianti Serg Zudoff

Если мелкие не соответствия канону, то это нормально и люди это спокойно принимают. Но если начинают творить дичь как нетфликс, то людям это понятно не будет нравится. А про создателя и то что с ним советовались. Нетфликс тоже самое говорил и мы видели во что это все превратилось. Он за деньги ж2пу свою и еще в предачу матери продаст

7
Hidan20

Так она прошла испытание травами ало. В правильной концовке Ведьмака 3 она хочет стать ведьмачкой. 4-я часть будет про неё, где ясное дело она уже стала ведьмачкой.

5
хренагу6ка

Ну она как бы вроде тоже довольно необычная и уникальная была с детства... так что всё может быть!

Hevin Hidan20

Она не прошла испытание травами в правильной концовке, она просто стала охотиться на монстров. В её возрасте она скорее умрёт, чем пройдёт его.

2
Slow Slade Snow Snake

Хотелось бы ему сказать - да, именно, прочти эти чёртовы книги, очень, с*ка, внимательно и сравни, защитник х*ев

29
NochnoiGid

И как, много у тебя по книге Геральт в Гвинт играл? Или "это другое"?

12
hpi

Есть пробитие.

3
Hevin

Вот как бы, им бы почитать что Цири была буквально "принцессой в беде" и центром событий, и в не самой большой мере повествовательным персонажем.

2
elfloo Hevin

Охренеть, а ты читал? "Принцесса в беде" в банде грабителей и убийц пару лет тусила в течение двух книг повествования и впоследствии закрывшая одну из арок с Лео Бонартом. Тупо центр событий и неповествовательный персонаж, да

HellowRainbow

Ему просто надо было показать, какой он прогрессивный куколд. Да и вообще, непонятно, о чем новость. Кузнецов пока комментариев не давал

Pycckuu_XAKEP

да вообще странно видеть протесты против Цири в качестве ГГ, это логично, что она займёт по канону место Геральта после концовки третьей части

18
Hidan20

Да, логично. Только этим клоунам не понять. У них всё не по канону и повестка.

12
это никогда не шрекончитс Hidan20

удивительно как Лару Крофт не засирают за то что она женщина

3
Serg Zudoff

Может им надо чтоб Цирилла как гг из стеларблейд выглядела,тогда канон смягчится))

AndralStormborn это никогда не шрекончитс

Именно для них и сделали новую Лару более мужественной, но они все равно недовольны)

1
antonborisov198

Так проблема не в Цири в виде ГГ, это и так было на поверхности. Проблема в её становлении тру-ведьмачкой, что приводит к выворачиванию лора наизнанку ради непонятно чего.

1
ComprehensiveWestin

что ж посоветуем этому джентльмену прочитать самому книги и глазами, что находятся на голове, ане жопкиным глазом.

13
Mr Merlegant

Бабы не могут кромсать монстров изящными ведьмачьеми мечами и мощными ударами…

Вот овощи не вопрос ну или стоять у котелка варить элексиры манны…

99% мужиков не играю за баб ну или скрепя зубами …(нормальных мужиков, которые отождествляют себя со своим персонажем, а не спирмотоксекозников или типов у которых от любой выпуклости стояк или удовлетворения от не имения в реальной жизни такой экспы)

10
DishonestSherman

Так в том то и дело, что для многих "Она — НЕ крутой персонаж" Лично я надеялся, что в этот раз можно было бы играть за "своего" ведьмака, отойти от книжных персонажей(надоело)

8
The_Nameless_One

Прочитали, и в игре увидели. Теперь нам нужен новый персонаж, с новой историей. Третий раз видеть/слышать унылого персонажа не хочется.

7
Real Slim Shady

Блин подумал что речь про Всеволода Кузнецова, а тут какой то Кок.

6
Han Yslat

Так тут видимо американцы одни сидят))), раз постоянно его упоминают, все прям знают этого кока))), я вот узнал о нем только тут и мне пофиг на него как-то.

Думал кстати тоже речь про Всеволода Кузнецова раз сайт всё-таки российский, а нет...

Real Slim Shady Han Yslat

Да нейронка походу эти статьи делает, а нейронка как правило лишена понимания реальности, если бы человек составлял статью я думаю у него в мозгу бы что то ёкнуло - типа блин кому вообще всралось мнение чела, чей голос НИКТО не слышал. Это тоже самое что пытаться объяснить английский анекдот основанный на игре слов, человеку который не знает английский.

Carissa7517 Real Slim Shady

Да ничего тут ни у кого ни ёкает, тонны бредовых статей про ведьмака, еще больше про гта6, всё ради бонусов

Cakcop

Обосрались с повесточкой и пытаются на ходу штаны поменять :D ничтожества

5
LincolnRimes

ну поиграем увидим, все равно по фану Геральта запихнут в какой нибудь сюжет 4 части

4
Кей Овальд

И снова - проблема не в Цири, а в том, что из неё с нифига сделали ведьмачку, что для неё понижение из полубогини до уборщика.

4
Carissa7517

Да и в принципе баб ведьмаков не бывает, только пацаны могли ими стать, и то в детстве

3
Slow Slade Snow Snake

Во во во, лучше и не скажешь

Пользователь ВКонтакте

я бы как раз ему посоветовал их прочесть и не нести херни. Впрочем, для меня с этой серией после таких повесточных поворотов и таких новостей точно поставлена точка на серии. // Вячеслав Мазовецкий

4
Serg Zudoff

Женщины это повесточные повороты?

FlatNyxarionus Serg Zudoff

Причём здесь женщины? Проблема даже не в Цири а в том что они из неё сделали обычного ведьмака. Умения, силы и способности Цири: Магия, абсорбция, телепортация, манипуляции огнём, ментальные манипуляции, бессмертие , контроль тела , экстрасенсорное восприятие (предвидение), управление транспортом, владение оружием, рукопашный бой, ловкость, регенерация, манипуляции погодой, фехтование, манипуляции временем (путешествие во времени), исцеление, духовные манипуляции, призыв, порталы, невероятная сила воли. Нахера ей эликсиры? Скорее они не стали придумывать новые способности и делать новую прокачку а тупо слизали с третьего Ведьмака чтобы не заворачивается да ещё и крепко её понерфят относительно канона. P.S. Там если условная Андромеда получится то это уже хорошо.

AndralStormborn

Я не хочу читать "чертовы книги", для меня онли игры канон.

Но, я не против Цири в роли героини, главное чтоб она получилась красивая, фансервис, все дела, как в Аутомате например.

Аутомату я, и многие наверное, начинали именно из-за сексуальных героинь, а потом еще были приятно впечатлены шикарной атмосферой и сложным сюжетом с тройным дном. То есть, одно другому не мешает, а дополняет

4
ZER0 T0LERANCE
"Прочтите чертовы книги!"

Отрастите чёртовы яйца!

3
Пользователь ВКонтакте

это ты, nacкуда, прочти. Врешь и не краснеешь // Александр Ковалёв

3
Секас Машин

дагу куколду самому стоит прочитать книги о ведьмаке, стоит вообще прочитать хоть что-нибудь хотя бы раз в жизни

3
Carissa7517

А как они сами так читали книги, что у них Цири, каким то образом прошла испытания травами, в книгах взрослый человек не может стать мутантом, да и только мальчики могли стать ведьмаками, а тут девушка стала, да еще и взрослая

3
Anal4onok

Раньше мы тоже играли же за героев девак и ничего! Авторы смогут сменить механику игры и сделать новый Геймплей,ведь он не менялся Все три части!!!

2
sapov

Ты абобус? Или настолько недавно из женщины выпал, что не знаешь какая первая часть?

2
Anal4onok sapov

Я говорю про другие игры,а не про ведьмака! Притом если в игре дается выбор,то многие играют за баб!! Да и в чем проблема? ты женаненасник что ли? Потом выпустят модеры скины Геральда и за него будешь играть,какая разница то?

2
Carissa7517 Anal4onok

Потому что играть за бабу ведьмака, это не то, все три части игроки могли бухать, тра*ать все что движется, юмор, ведьмак это про мужика, да, сюжет тоже важен, но все равно не будет такого вайба с Цири

1
Anal4onok Carissa7517

Найди тогда другую игру,если тебе важно в игре так это! Есть много порно игр,вот и занимайся там этим ,если в реале не можешь!!

Carissa7517 Anal4onok

Чел ты затупень? Причем тут порно, я тебе объяснил почему людям не нравится Цири в роли гг, а ты тут разнылся

Dmitriy_1981

Да, он прав, она мне надоела еще там, в книгах, где все ее бесконечно спасали...

2
Aaro Niro

Да да, нам очень важно твое "непродажное" мнение.

2
Destroited

А потом будут ныть и сваливать провал игры на пиратов не понимая что цири нахрен как главный герой никому кроме ле$бух и куколдов даром не нужна.
Это будет первый ведьмак который я не только не куплю но даже с торрентов побрезгую скачивать.

2
Лицо со шрамом

Я хотел не за Цири играть а за утопца

1
ZER0 T0LERANCE

Поддерживаю. Срочна организуем петицию и дружно ущемляемся. Жизни утопцев важны.

-zotik-

Ну в книге гервант и стерва сдохли хэппи энд, нг при чем тут цири которач буквально стала ведьмаком я хз

1
Поджигаявату

да, Цири и Цири, главное наполнение и геймплей, а игра и книги это разные вещи и они должны быть разными...

1
это никогда не шрекончитс

делать игры\сериалы по книгам\комиксам это бред... недавно смотрел ходячих мертвецов и меня угробило то как отличается смерть Эбрахома в сериале и комиксах. Обитель зла туда-же, Андерсон снял кино с названием "обитель зла" и фанаты игр облили его помоями за то что фильмы отличались от игрулек, а вот последнюю часть которая была откровенным мусором вознесли на пьедистал почета! Фильмы "дум" туда-же, третья часть игры частично так-же попадает под эту тему! Короче: творчество сделанное с нуля всегда лучше чем адаптация чего-либо, потому что любое отклонение от закатанной катком темы это уже как граната с выдернутой чекой - тут не отделаться от хейта...

1
Илья Матецкий

А сделать выбор персонажа (Геральт или Цири) слабо конечно же:D Это же 2 истории пилить надо.

1
DisciplinedKendric

Ну я как потный мужичек, не смогу физически воспринимать всерьез игру, управляя девушкой. Не смогу отыгрывать то мысленное РП брутального и харизматичного, когда каждые 3 минуты геймплея, мне придется преодолевать желание вздернуть затвор, вместо вклинивания в атмосферу и сюжета эпохальной вселенной. Без разницы Цири или не Цири, но мужичек рубится в игры, по канону, а девушки так... легкое увлечение и плевать им на все те сюжетные перевороты, которые там пропишут. По достоинству их оценит только потный мужичек, никак иначе -это канон, законы мироздания, прописанные Диогеном, Ахиллесом и Зевсом. Кто делает кассу? Конечно мужичек.

1
Пользователь ВКонтакте

Да Цири только анимешным извращугам не нравиться новая. // Александр Чуркин

1
Сережаа
«Это просто глупо», — заявил Кокл в подкасте для Ютуб-канала Fall Damage. - «Нет там никакой повестки. Она — крутой персонаж из "Ведьмака", поэтому они решили сосредоточиться на ней. И это здорово».

Хз что там в книгах но сомневаюсь в большой популярности тех частей где гг баба

antonborisov198

Так в книгах она просто макгаффин. Как и в собственно игре Ведьмак 3.

Randpass

У меня лично одна претензия к Цири, нельзя персонала с подобными способностями выводить на план главного героя. И даже не знаю что будет худе, если объяснят почему она стала слабой или если промолчат об этом

Alex Energy

Да, вот только многие подубили игру из за Геральта, а не Цири… Это как бы другая уже игра получается…

HellowRainbow

Да, Кокушка, прочел. И могу сказать, что Цири - это самая ущербная часть книг

600m

Одно бабьё в играх !!! Как это отстойно . Тощая чепуха будет резать бошки
, хвосты и при этом визжать как на родах .