Даг Кокл, озвучивший Геральта в трилогии о Ведьмаке, ответил на критику The Witcher 4 из-за Цири и посоветовал всем ненавистникам «прочесть чертовы книги».
«Это просто глупо», — заявил Кокл в подкасте для Ютуб-канала Fall Damage. - «Нет там никакой повестки. Она — крутой персонаж из "Ведьмака", поэтому они решили сосредоточиться на ней. И это здорово».
Кокл озвучивал Геральта во всех играх CD Projekt и вновь вернется к роли любимого убийцы чудовищ в The Witcher 4, хотя и не в качестве главного героя. Тем не менее, хоть Геральт и появится в 4 части, новость о том, что главным героем станет его приемная дочь, вызвало неизбежный всплеск обвинений в пропаганде повестки.
«Мы не можем бесконечно совать Геральта в кажду игру, пока от него не станет тошнить», — объяснил Кокл. - «Мы видели конец его пути. Кровь и вино поставило точку. Я рад за Цири. Я рад, что она станет протагонистом. Если вы читали книги, то понимаете, почему CD Projekt пошли этим путем. С Цири связано огромное количество материала, который не раскрыли в "Ведьмаке 3", потому что история была о Геральте. Но они оставили наработки. Если вам кажется, что это повестка — прочтите чертовы книги. Во-первых, они отличные. А во-вторых, вы перестанете так думать».
Без спойлеров финального романа (элементы которого могут быть использованы в The Witcher 4), справедливо заметить, что Сапковский, как и CD Projekt, также видел в Цири ключевого персонажа — того, кто с радостью подхватывает действие, когда Геральту требуется передышка.
Актер озвучки Геральта ответил недовольным Цири в качестве главной героини в The Witcher 4: "Прочтите чертовы книги!"
Даг Кокл, озвучивший Геральта в трилогии о Ведьмаке, ответил на критику The Witcher 4 из-за Цири и посоветовал всем ненавистникам «прочесть чертовы книги».
Вообще плевать кто там ГГ. Игру обвиняют в серьезном изменении канона. Цири - хлещет элексиры и не помирает от первой же ласточки. В книгах основной основ было прописано, что ТОЛЬКО ВЕДЬМАКИ, КОТОРЫЕ ПРОШЛИ В ДЕТСТВЕ ИСПЫТАНИЕ ТРАВАМИ МОГУТ УПОТРЕБЛЯТЬ ЭЛЕКСИРЫ БЕЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ. ТЧК. Все остальное это подмена понятий и попытка оправдаться и НИЧЕГО более. Всем спасибо, все свободны.
Ну вот и покажут как так получилось.Играйте в книги ,читайте книги никто не мешает.Придумали себе из пустоты ограничения какими то канонами.Кто пишет каноны эти?Наверное с ним же посоветовались как это приподнести.И почему именно это так задевает, в игре уйма не соответствий канонам.но это другое.)
Если мелкие не соответствия канону, то это нормально и люди это спокойно принимают. Но если начинают творить дичь как нетфликс, то людям это понятно не будет нравится. А про создателя и то что с ним советовались. Нетфликс тоже самое говорил и мы видели во что это все превратилось. Он за деньги ж2пу свою и еще в предачу матери продаст
Так она прошла испытание травами ало. В правильной концовке Ведьмака 3 она хочет стать ведьмачкой. 4-я часть будет про неё, где ясное дело она уже стала ведьмачкой.
Ну она как бы вроде тоже довольно необычная и уникальная была с детства... так что всё может быть!
Она не прошла испытание травами в правильной концовке, она просто стала охотиться на монстров. В её возрасте она скорее умрёт, чем пройдёт его.
Хотелось бы ему сказать - да, именно, прочти эти чёртовы книги, очень, с*ка, внимательно и сравни, защитник х*ев
И как, много у тебя по книге Геральт в Гвинт играл? Или "это другое"?
Есть пробитие.
Вот как бы, им бы почитать что Цири была буквально "принцессой в беде" и центром событий, и в не самой большой мере повествовательным персонажем.
Охренеть, а ты читал? "Принцесса в беде" в банде грабителей и убийц пару лет тусила в течение двух книг повествования и впоследствии закрывшая одну из арок с Лео Бонартом. Тупо центр событий и неповествовательный персонаж, да
Ему просто надо было показать, какой он прогрессивный куколд. Да и вообще, непонятно, о чем новость. Кузнецов пока комментариев не давал
да вообще странно видеть протесты против Цири в качестве ГГ, это логично, что она займёт по канону место Геральта после концовки третьей части
Да, логично. Только этим клоунам не понять. У них всё не по канону и повестка.
удивительно как Лару Крофт не засирают за то что она женщина
Может им надо чтоб Цирилла как гг из стеларблейд выглядела,тогда канон смягчится))
Именно для них и сделали новую Лару более мужественной, но они все равно недовольны)
Так проблема не в Цири в виде ГГ, это и так было на поверхности. Проблема в её становлении тру-ведьмачкой, что приводит к выворачиванию лора наизнанку ради непонятно чего.
что ж посоветуем этому джентльмену прочитать самому книги и глазами, что находятся на голове, ане жопкиным глазом.
Бабы не могут кромсать монстров изящными ведьмачьеми мечами и мощными ударами…
Вот овощи не вопрос ну или стоять у котелка варить элексиры манны…
99% мужиков не играю за баб ну или скрепя зубами …(нормальных мужиков, которые отождествляют себя со своим персонажем, а не спирмотоксекозников или типов у которых от любой выпуклости стояк или удовлетворения от не имения в реальной жизни такой экспы)
Так в том то и дело, что для многих "Она — НЕ крутой персонаж" Лично я надеялся, что в этот раз можно было бы играть за "своего" ведьмака, отойти от книжных персонажей(надоело)
Прочитали, и в игре увидели. Теперь нам нужен новый персонаж, с новой историей. Третий раз видеть/слышать унылого персонажа не хочется.
Блин подумал что речь про Всеволода Кузнецова, а тут какой то Кок.
Так тут видимо американцы одни сидят))), раз постоянно его упоминают, все прям знают этого кока))), я вот узнал о нем только тут и мне пофиг на него как-то.
Думал кстати тоже речь про Всеволода Кузнецова раз сайт всё-таки российский, а нет...
Да нейронка походу эти статьи делает, а нейронка как правило лишена понимания реальности, если бы человек составлял статью я думаю у него в мозгу бы что то ёкнуло - типа блин кому вообще всралось мнение чела, чей голос НИКТО не слышал. Это тоже самое что пытаться объяснить английский анекдот основанный на игре слов, человеку который не знает английский.
Да ничего тут ни у кого ни ёкает, тонны бредовых статей про ведьмака, еще больше про гта6, всё ради бонусов
Обосрались с повесточкой и пытаются на ходу штаны поменять :D ничтожества
ну поиграем увидим, все равно по фану Геральта запихнут в какой нибудь сюжет 4 части
И снова - проблема не в Цири, а в том, что из неё с нифига сделали ведьмачку, что для неё понижение из полубогини до уборщика.
Да и в принципе баб ведьмаков не бывает, только пацаны могли ими стать, и то в детстве
Во во во, лучше и не скажешь
я бы как раз ему посоветовал их прочесть и не нести херни. Впрочем, для меня с этой серией после таких повесточных поворотов и таких новостей точно поставлена точка на серии. // Вячеслав Мазовецкий
Женщины это повесточные повороты?
Причём здесь женщины? Проблема даже не в Цири а в том что они из неё сделали обычного ведьмака. Умения, силы и способности Цири: Магия, абсорбция, телепортация, манипуляции огнём, ментальные манипуляции, бессмертие , контроль тела , экстрасенсорное восприятие (предвидение), управление транспортом, владение оружием, рукопашный бой, ловкость, регенерация, манипуляции погодой, фехтование, манипуляции временем (путешествие во времени), исцеление, духовные манипуляции, призыв, порталы, невероятная сила воли. Нахера ей эликсиры? Скорее они не стали придумывать новые способности и делать новую прокачку а тупо слизали с третьего Ведьмака чтобы не заворачивается да ещё и крепко её понерфят относительно канона. P.S. Там если условная Андромеда получится то это уже хорошо.
Я не хочу читать "чертовы книги", для меня онли игры канон.
Но, я не против Цири в роли героини, главное чтоб она получилась красивая, фансервис, все дела, как в Аутомате например.
Аутомату я, и многие наверное, начинали именно из-за сексуальных героинь, а потом еще были приятно впечатлены шикарной атмосферой и сложным сюжетом с тройным дном. То есть, одно другому не мешает, а дополняет
Отрастите чёртовы яйца!
это ты, nacкуда, прочти. Врешь и не краснеешь // Александр Ковалёв
дагу куколду самому стоит прочитать книги о ведьмаке, стоит вообще прочитать хоть что-нибудь хотя бы раз в жизни
А как они сами так читали книги, что у них Цири, каким то образом прошла испытания травами, в книгах взрослый человек не может стать мутантом, да и только мальчики могли стать ведьмаками, а тут девушка стала, да еще и взрослая
Раньше мы тоже играли же за героев девак и ничего! Авторы смогут сменить механику игры и сделать новый Геймплей,ведь он не менялся Все три части!!!
Ты абобус? Или настолько недавно из женщины выпал, что не знаешь какая первая часть?
Я говорю про другие игры,а не про ведьмака! Притом если в игре дается выбор,то многие играют за баб!! Да и в чем проблема? ты женаненасник что ли? Потом выпустят модеры скины Геральда и за него будешь играть,какая разница то?
Потому что играть за бабу ведьмака, это не то, все три части игроки могли бухать, тра*ать все что движется, юмор, ведьмак это про мужика, да, сюжет тоже важен, но все равно не будет такого вайба с Цири
Найди тогда другую игру,если тебе важно в игре так это! Есть много порно игр,вот и занимайся там этим ,если в реале не можешь!!
Чел ты затупень? Причем тут порно, я тебе объяснил почему людям не нравится Цири в роли гг, а ты тут разнылся
Да, он прав, она мне надоела еще там, в книгах, где все ее бесконечно спасали...
Да да, нам очень важно твое "непродажное" мнение.
А потом будут ныть и сваливать провал игры на пиратов не понимая что цири нахрен как главный герой никому кроме ле$бух и куколдов даром не нужна.
Это будет первый ведьмак который я не только не куплю но даже с торрентов побрезгую скачивать.
Я хотел не за Цири играть а за утопца
Поддерживаю. Срочна организуем петицию и дружно ущемляемся. Жизни утопцев важны.
Ну в книге гервант и стерва сдохли хэппи энд, нг при чем тут цири которач буквально стала ведьмаком я хз
да, Цири и Цири, главное наполнение и геймплей, а игра и книги это разные вещи и они должны быть разными...
делать игры\сериалы по книгам\комиксам это бред... недавно смотрел ходячих мертвецов и меня угробило то как отличается смерть Эбрахома в сериале и комиксах. Обитель зла туда-же, Андерсон снял кино с названием "обитель зла" и фанаты игр облили его помоями за то что фильмы отличались от игрулек, а вот последнюю часть которая была откровенным мусором вознесли на пьедистал почета! Фильмы "дум" туда-же, третья часть игры частично так-же попадает под эту тему! Короче: творчество сделанное с нуля всегда лучше чем адаптация чего-либо, потому что любое отклонение от закатанной катком темы это уже как граната с выдернутой чекой - тут не отделаться от хейта...
А сделать выбор персонажа (Геральт или Цири) слабо конечно же:D Это же 2 истории пилить надо.
Ну я как потный мужичек, не смогу физически воспринимать всерьез игру, управляя девушкой. Не смогу отыгрывать то мысленное РП брутального и харизматичного, когда каждые 3 минуты геймплея, мне придется преодолевать желание вздернуть затвор, вместо вклинивания в атмосферу и сюжета эпохальной вселенной. Без разницы Цири или не Цири, но мужичек рубится в игры, по канону, а девушки так... легкое увлечение и плевать им на все те сюжетные перевороты, которые там пропишут. По достоинству их оценит только потный мужичек, никак иначе -это канон, законы мироздания, прописанные Диогеном, Ахиллесом и Зевсом. Кто делает кассу? Конечно мужичек.
Да Цири только анимешным извращугам не нравиться новая. // Александр Чуркин
Хз что там в книгах но сомневаюсь в большой популярности тех частей где гг баба
Так в книгах она просто макгаффин. Как и в собственно игре Ведьмак 3.
У меня лично одна претензия к Цири, нельзя персонала с подобными способностями выводить на план главного героя. И даже не знаю что будет худе, если объяснят почему она стала слабой или если промолчат об этом
Да, вот только многие подубили игру из за Геральта, а не Цири… Это как бы другая уже игра получается…
Да, Кокушка, прочел. И могу сказать, что Цири - это самая ущербная часть книг
Одно бабьё в играх !!! Как это отстойно . Тощая чепуха будет резать бошки
, хвосты и при этом визжать как на родах .