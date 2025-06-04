Акции CD Projekt выросли на 15% после демонстрации The Witcher 4

Вчера состоялся ошеломляющий показ технологии Unreal Engine, во время которого мы увидели новые кадры The Witcher 4. Она произвела исключительно положительное впечатление, и можно с уверенностью сказать, что теперь это одна из самых ожидаемых игр девятого поколения консолей - сразу после GTA 6, которую создают великие мастера из Rockstar Games.

Демонстрация понравилась не только геймерам, но и инвесторам: CD Projekt стала самой просматриваемой компанией на Bankier. Заинтересованные лица комментируют события, анализируют графики и последние действия руководства.

В настоящее время инвесторы верят в обещания CD Projekt. С октября 2023 года, когда одна акция компании стоила 100 злотых, наблюдается плавный рост (в мае до 258 злотых, хотя в этом месяце цена упала до 212 злотых), и на момент публикации новости цена одной акции составляет 252 злотых. Со вчерашнего дня цена на акции выросла почти на 15%, что говорит о том, насколько инвесторы возлагают надежды на CDP и верят в то, что The Witcher 4 не повторит ошибок Cyberpunk 2077.