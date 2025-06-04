Акции CD Projekt выросли на 15% после демонстрации The Witcher 4

Вчера состоялся ошеломляющий показ технологии Unreal Engine, во время которого мы увидели новые кадры The Witcher 4. Она произвела исключительно положительное впечатление, и можно с уверенностью сказать, что теперь это одна из самых ожидаемых игр девятого поколения консолей - сразу после GTA 6, которую создают великие мастера из Rockstar Games.
Демонстрация понравилась не только геймерам, но и инвесторам: CD Projekt стала самой просматриваемой компанией на Bankier. Заинтересованные лица комментируют события, анализируют графики и последние действия руководства.
В настоящее время инвесторы верят в обещания CD Projekt. С октября 2023 года, когда одна акция компании стоила 100 злотых, наблюдается плавный рост (в мае до 258 злотых, хотя в этом месяце цена упала до 212 злотых), и на момент публикации новости цена одной акции составляет 252 злотых. Со вчерашнего дня цена на акции выросла почти на 15%, что говорит о том, насколько инвесторы возлагают надежды на CDP и верят в то, что The Witcher 4 не повторит ошибок Cyberpunk 2077.
никак они, блять, не научаться...
Надеюсь будут похожие стишки в духе про Ламберта )
Приятно конечно слышать о проектах прожектов после их шикарного ведьмака и лучшего киберпанка,ровно так же как после Алана 2 ремеди выросли в моих глазах со своей топ 1 графикой на данный момент.
Но опять началось это,много высказываний,много обещаний,много амбиций.Выпустите сначала игру,а потом слизывайте сливки как балдурс.
Технодемка офигенная просто вышла у них, не удивительно что акции выросли после этого
Это всего лишь техдемка, не отражает того что может быть в игре. Главное находи время чтоб вспомнить о Киберпанке, ну чтоб голову ты себе не вскружил полётами такими.
// Mikhail Tsyganov
посмотрим как полетят вниз после того как все увидят настоящий гейплей. Просто тупо идет вперед на ссаной демке и камеру даже боится повернуть резко налево и направо, потому, что количество кадров сразу посыпятся на дно. С ue5 горя вообще все хапнут, особенно хомяки, которые на релизе ее купят. Они не просто так перешли на этот движок, вся старая команда делавшая 3 часть и кп2077 сбежали уже давно из-за постоянных переработок, сами себя заездили, а новых надо было нанимать много и обучать некогда на red engine. Тупо просрали свой движок еще на который ушли годы, короч -помянем. Хороших игр от редов больше не будет.
Как выросли, так и упадут. Особенно если релиз будет плачевным или начнут перенос за переносом устраивать, вот акции тогда и начнут своё путешествие к уровню плинтуса.
Потом 40 вниз как с релизом киберпанка 🤣🤣🤣 где то мы уже это видели. Технодемка пререндер был потянуть такую графику в открытом мире это надо им постаратся врядли с 5 акрилом такое прокатит. А если честно то ничего вау в этом демо небыло. Десима движ покруче картинку выдаëт и там нет мыла . Демка мыльная плюс ютуб сжал битрейт уже инфа прошла что работала в 900р с арскейлом в 2К 🤣🤣🤣 next gen
Чубайса на них нету, блин...