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The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 1 196 оценок

Актёр озвучки Геральта из Ривии возвращается к работе, намекая на свое участие в The Witcher 4 или ремейке первой части

Gutsz Gutsz

Сегодня поклонники Ведьмака получили новый повод для обсуждений: актёр Даг Кокл, чьим голосом на английском говорит Геральт из Ривии, опубликовал в соцсетях фотографию из студии звукозаписи с короткой, но говорящей подписью:

Возвращение к текущему проекту… приятно снова погрузиться в это озеро!.

Фраза намекает на возвращение к уже знакомой роли, а учитывая, что Кокл за последние годы почти не работал за пределами вселенной The Witcher, поклонники почти уверены — речь идёт либо о The Witcher 4, либо о ремейке первой части.

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Интерес к будущему серии только усиливается: на днях фанат опубликовал свою версию главной музыкальной темы для Цири в The Witcher 4, и композиция вызвала одобрение в сообществе — по духу она действительно напоминает музыку прошлых частей.

Фанат записал заглавную тему для Цири в The Witcher 4, которая по духу напоминает прошлые игры серии

А ранее CD Projekt RED официально сообщила, что параллельно с The Witcher 4 активно идёт работа над полноценным ремейком первого Ведьмака, в разработке которого также участвует студия Fool’s Theory.

CD Projekt RED активно трудится над ремейком первого "Ведьмака", который создается параллельно с The Witcher 4

Пока неясно, над каким именно проектом трудится Даг Кокл, однако его возвращение к микрофону уже само по себе значимо. Особенно учитывая, что в его послужном списке практически нет сторонних проектов за пределами Ведьмака.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Ивасик

Главное, чтобы в ремейке первой части или в новой 4-й части игры Геральта озвучил Всеволод Кузнецов.

Он же озвучивал моего любимого персонажа, чью аватарку я ношу, в SpellForce 2 (2006 год).

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maximfighter

судя из повестки в последнем патче киберпанка, не видеть на больше нормальных ведьмаков

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Talendor3

Жаль что не Кузнецов