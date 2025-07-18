Актёр озвучки Геральта из Ривии возвращается к работе, намекая на свое участие в The Witcher 4 или ремейке первой части

Сегодня поклонники Ведьмака получили новый повод для обсуждений: актёр Даг Кокл, чьим голосом на английском говорит Геральт из Ривии, опубликовал в соцсетях фотографию из студии звукозаписи с короткой, но говорящей подписью:

Возвращение к текущему проекту… приятно снова погрузиться в это озеро!.

Фраза намекает на возвращение к уже знакомой роли, а учитывая, что Кокл за последние годы почти не работал за пределами вселенной The Witcher, поклонники почти уверены — речь идёт либо о The Witcher 4, либо о ремейке первой части.

Интерес к будущему серии только усиливается: на днях фанат опубликовал свою версию главной музыкальной темы для Цири в The Witcher 4, и композиция вызвала одобрение в сообществе — по духу она действительно напоминает музыку прошлых частей.

А ранее CD Projekt RED официально сообщила, что параллельно с The Witcher 4 активно идёт работа над полноценным ремейком первого Ведьмака, в разработке которого также участвует студия Fool’s Theory.

Пока неясно, над каким именно проектом трудится Даг Кокл, однако его возвращение к микрофону уже само по себе значимо. Особенно учитывая, что в его послужном списке практически нет сторонних проектов за пределами Ведьмака.