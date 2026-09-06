Актёр озвучки Лютика подтвердил, что персонаж появится в The Witcher 4

Польский актёр Яцек Копчиньски, голос Лютика во франшизе The Witcher, на фестивале PSX Extreme Party 2026 поделился новостями о работе над будущими проектами CDPR.

Актёр подтвердил, что его герой появится в The Witcher 4, и он уже записал для игры несколько реплик. При этом Копчиньски не стал раскрывать подробности роли Лютика в сюжете, однако учитывая, что главной героиней станет Цири, а Геральт отойдёт на второй план, можно предположить, что бард тоже будет персонажем второго плана или даже выступит в роли рассказчика.

Копчиньски также рассказал, что пока не работал над дополнением "Баллады прошлого" для The Witcher 3, хотя его англоязычные коллеги Даг Коул и Джон Шваб уже записали часть реплик для аддона.

Актер отметил, что о существовании дополнения он знал давно, но его до сих пор не приглашали в студию, при этом о возможном рекасте речи не идёт. Учитывая, что сюжет "Баллад прошлого" посвящён именно исчезновению Лютика, вероятно, у персонажа в этом дополнении просто очень мало реплик.