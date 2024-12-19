---Анджей Сапковский, создатель "Ведьмака", не имеет никакого отношения к The Witcher 4

Студия CD Projekt Red сообщила, что Анджей Сапковский, создатель оригинальной серии книг, никоим образом не связан с The Witcher 4. Тем не менее, студия по-прежнему находится в хороших отношениях с писателем.

В интервью Eurogamer режиссер The Witcher 4 Себастьян Калемба уточнил, что Анджей не вмешивался в работу над проектом. В вопросах работы над сюжетом The Witcher автор очень доверяет команде разработчиков.

Знаете, он не участвует в проекте в качестве консультанта или чего-то еще, но у нас с ним отличные отношения. Поэтому мы время от времени пересекаемся с Анджеем Сапковским и обсуждаем разные вопросы.

На данный момент о дате выхода The Witcher 4 ничего не известно, так как она находится на ранней стадии разработки. Впрочем, игра должна выйти на ПК и консолях, но, возможно, не на Series S из-за аппаратных ограничений.