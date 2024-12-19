ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 727 оценок

Анджей Сапковский, создатель "Ведьмака", не имеет никакого отношения к The Witcher 4

Gruz_
Новости

Студия CD Projekt Red сообщила, что Анджей Сапковский, создатель оригинальной серии книг, никоим образом не связан с The Witcher 4. Тем не менее, студия по-прежнему находится в хороших отношениях с писателем.

В интервью Eurogamer режиссер The Witcher 4 Себастьян Калемба уточнил, что Анджей не вмешивался в работу над проектом. В вопросах работы над сюжетом The Witcher автор очень доверяет команде разработчиков.

Знаете, он не участвует в проекте в качестве консультанта или чего-то еще, но у нас с ним отличные отношения. Поэтому мы время от времени пересекаемся с Анджеем Сапковским и обсуждаем разные вопросы.

На данный момент о дате выхода The Witcher 4 ничего не известно, так как она находится на ранней стадии разработки. Впрочем, игра должна выйти на ПК и консолях, но, возможно, не на Series S из-за аппаратных ограничений.

11
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Balerun

Зато с сериалом от нетфликса был в тесных отношениях.

6
hpi

Тесных и интимных.

0
malars0

тройка наоборот гордилась тем что позиционировала себя как близкую к канону и что сотрудничают разрабы с автором в плане правильной подачи канона игроку, но что мы видим теперь... а то что шли б мы на*** вот что. это они у нетфликса нахватались так срать на оригинальную историю 100%

4
Go_Ra

---Анджей Сапковский, создатель "Ведьмака", не имеет никакого отношения к The Witcher 4 ---

Все основания - имеет ! Он придумал Цири , а теперь ему за это ответ держать ....

1
Север65

Ну значит The Witcher 4 не имеет никакого отношения к ведьмаку.

1
BashfulUgochi

Оно и видно, раз у них теперь взрослая сформировавшаяся женщина может пройти смертельно опасный обряд и без проблем стать Ведьмаком. Зачем следовать лору, у нас тут очередная сильная и независимая Мэри Сью.

1
Андрей Зеленый

удивительно что он не принимает участия не смотря на то когда в своё время у сапковского были конфликты после успеха ведьмака. Кто не в курсе этот олух(сапковский) продал права на ведьмака за гроши, и после успешного выхода игр по ведьмаку стал судится, ну крч не ожидал что стрельнет. а сейчас видимо всё, накушался

0
samosan

А сейчас его уже банально не пускают,сценаристы игр создавали их без учёта мнения автора оригинала и сейчас его комментарии им не нужны и бесплатно.Сапковский в сериале участие принимал и очень хвалил,что из этого вышло,все видели.

1
Goodvini

Не то что бы продал, компания предложила ему на выбор определенную сумму целиком или процент с продаж, так как Сапковский мягко говоря искренне не сильно верил в успех этого продукта он договорился о разовой оплате, как оазалось через какое-то время Ведьмак набрал впечатляющую популярность и приличное число продаж, понимая, что продешевил и покусывая локти решил отыграться не самым приличным способом……

0
Пользователь ВКонтакте

Конечно, он бы со стула упал со стыда, от такого кринге // Данила Мудров

0
ZAUSA
Анджей Сапковский, создатель "Ведьмака", не имеет никакого отношения к The Witcher 4

Правообладателю заплатили чеканной монетой?

0
Север65

Скорее недоплатили ))

0
Инcайдер

и правильно делает, что открещивается от этого повесточного шлака заранее

0
Hattori_Kuroyashi

Вообще-то, сериал от Нетфликса вышел в сотрудничестве с усатым поляком, так что не нужно его превозносить как борца.

0
BashfulUgochi Hattori_Kuroyashi

Он не про сериал, а про игру.

0
Темный-Властелин

ух тыыыыы, а мы не знали (сарказм)

-1
Serious Ash

Да потом прибежит... Что без него ничего бы не получилось и с ним опять не поделились =)

Как новости начнутся, кто и сколько срубил.

-1
TameIgnacio

Так ему и без того начислят процент с продаж. Этот скряга не продешевит.

0
Yoshemitsu

А к какой игре он имеет отношение? К никакой!

Ваш кэп

-1
muxamor2011

будто бы он к прошлым играм имел отношение.

-2
MadaraDance

Каждая 5-10 новость о СТАТЕРМАКЕ 4

СТАТЕРМАК 4 НЕ БУДЕТ ПЛОХИМ ЦИРИ НОРМ ГЕРОЙ

СТАТТЕРМАКА 4 ЦИРИ СТАНЕТ ВЕДЬМАЧКОЙ

СТАТЕРМАК 4 НАС ПОДДЕРЖИВАЕТ КОМЬЮНИТИ НЕ БУДЕТ ПОВТОРА КИБЕРБАГА ТВЕРДА И ЧЕТКА

-5
Андрей Зеленый

ладно ладно, успокойся

-3
muxamor2011

Что такое статермак ? это на албанском ?

0