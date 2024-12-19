Студия CD Projekt Red сообщила, что Анджей Сапковский, создатель оригинальной серии книг, никоим образом не связан с The Witcher 4. Тем не менее, студия по-прежнему находится в хороших отношениях с писателем.
В интервью Eurogamer режиссер The Witcher 4 Себастьян Калемба уточнил, что Анджей не вмешивался в работу над проектом. В вопросах работы над сюжетом The Witcher автор очень доверяет команде разработчиков.
Знаете, он не участвует в проекте в качестве консультанта или чего-то еще, но у нас с ним отличные отношения. Поэтому мы время от времени пересекаемся с Анджеем Сапковским и обсуждаем разные вопросы.
На данный момент о дате выхода The Witcher 4 ничего не известно, так как она находится на ранней стадии разработки. Впрочем, игра должна выйти на ПК и консолях, но, возможно, не на Series S из-за аппаратных ограничений.
Зато с сериалом от нетфликса был в тесных отношениях.
Тесных и интимных.
тройка наоборот гордилась тем что позиционировала себя как близкую к канону и что сотрудничают разрабы с автором в плане правильной подачи канона игроку, но что мы видим теперь... а то что шли б мы на*** вот что. это они у нетфликса нахватались так срать на оригинальную историю 100%
---Анджей Сапковский, создатель "Ведьмака", не имеет никакого отношения к The Witcher 4 ---
Все основания - имеет ! Он придумал Цири , а теперь ему за это ответ держать ....
Ну значит The Witcher 4 не имеет никакого отношения к ведьмаку.
Оно и видно, раз у них теперь взрослая сформировавшаяся женщина может пройти смертельно опасный обряд и без проблем стать Ведьмаком. Зачем следовать лору, у нас тут очередная сильная и независимая Мэри Сью.
удивительно что он не принимает участия не смотря на то когда в своё время у сапковского были конфликты после успеха ведьмака. Кто не в курсе этот олух(сапковский) продал права на ведьмака за гроши, и после успешного выхода игр по ведьмаку стал судится, ну крч не ожидал что стрельнет. а сейчас видимо всё, накушался
А сейчас его уже банально не пускают,сценаристы игр создавали их без учёта мнения автора оригинала и сейчас его комментарии им не нужны и бесплатно.Сапковский в сериале участие принимал и очень хвалил,что из этого вышло,все видели.
Не то что бы продал, компания предложила ему на выбор определенную сумму целиком или процент с продаж, так как Сапковский мягко говоря искренне не сильно верил в успех этого продукта он договорился о разовой оплате, как оазалось через какое-то время Ведьмак набрал впечатляющую популярность и приличное число продаж, понимая, что продешевил и покусывая локти решил отыграться не самым приличным способом……
Конечно, он бы со стула упал со стыда, от такого кринге // Данила Мудров
Правообладателю заплатили чеканной монетой?
Скорее недоплатили ))
и правильно делает, что открещивается от этого повесточного шлака заранее
Вообще-то, сериал от Нетфликса вышел в сотрудничестве с усатым поляком, так что не нужно его превозносить как борца.
Он не про сериал, а про игру.
ух тыыыыы, а мы не знали (сарказм)
Да потом прибежит... Что без него ничего бы не получилось и с ним опять не поделились =)
Как новости начнутся, кто и сколько срубил.
Так ему и без того начислят процент с продаж. Этот скряга не продешевит.
А к какой игре он имеет отношение? К никакой!
Ваш кэп
будто бы он к прошлым играм имел отношение.
Каждая 5-10 новость о СТАТЕРМАКЕ 4
СТАТЕРМАК 4 НЕ БУДЕТ ПЛОХИМ ЦИРИ НОРМ ГЕРОЙ
СТАТТЕРМАКА 4 ЦИРИ СТАНЕТ ВЕДЬМАЧКОЙ
СТАТЕРМАК 4 НАС ПОДДЕРЖИВАЕТ КОМЬЮНИТИ НЕ БУДЕТ ПОВТОРА КИБЕРБАГА ТВЕРДА И ЧЕТКА
ладно ладно, успокойся
Что такое статермак ? это на албанском ?