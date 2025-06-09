Анджей Сапковский защитил желание CDPR сделать Цири ведьмачкой в The Witcher 4

Одной из тем обсуждения среди поклонников «Ведьмака» после анонса The Witcher 4 было то, что Цири прошла через мутации ведьмака и стала настоящей ведьмачкой. Было много мнений за и против. Теперь сам Анджей Сапковский высказался.
Во время своего выступления на книжном фестивале в Ополе в Польше Анджея Сапковского спросили о его участии в предстоящей игре и о том, как Цири проходит мутации ведьмака. Вот что он ответил:
CDPR иногда пишут или звонят с вопросом, не знаю почему. Они фанаты, они знают книги лучше меня. Мутации? Я никогда не писал, что взрослые женщины не могут их пройти. Может быть, кто-то и писал, но это была не я. Не знаю, я об этом не думал.
Действительно, в книгах ведьмаки Каэр Морхена не подвергали Цири Испытаниям трав из-за низкой выживаемости мальчиков и предполагали, что шансы Цири будут еще ниже. Цири тогда было всего 12 лет. Как сейчас сказал Сапковский, он никогда ничего не упоминал о взрослых женщинах, а в Ведьмаке 4 Цири должно быть около 25 лет или около того, так как действие игры происходит через несколько лет после The Witcher 3.
1-ая часть игры: К секретам ведьмаков не подпускают даже Трис. Волшебники, проводящие мутации и их знания утеряны. Ведьмаки - вымирающий вид. Новых ведьмаков никто не делал даже с еще целой лабораторией. До этого тренировки ведьмаков были самыми безжалостными и с самого детства. характер и тело юных ведьмаков закаляли способами, не снившимся создателям системы агогэ.
4-ая: Не, ну че нет. Там просто раз фармой курсануться, гормоналку пройти - и ты ведьмачка. Тренировки? Воспитание? Ну там от сонного весемира поубегаешь, на маятнике поскачаешь - да и пойдет. Тыж Цири, ты избранная!
ЛЯТЬ! Да весь ведьмак был прекрасен тем, шо Гера был обычным мужиком - страдальцем. Друг-"идиот", из-за которого постоянно проблемы, женщина из-за которой проходишь 10 кругов ада и выслушиваешь "нахрена она тебе", когда сам не понимаешь нахрена, приёмная дочь-разгильдяйка, которая всё верит в свою избранность и ~~бегает по клубам и разносит сифилис~~ прыгает по мирам и разносит чуму Катрионы. Геральту сопереживали. Мальчик предназначения, который в свои 60 парится по поводу своей жизни, находят в диалектическом кризисе между жизненными философиями: "с мужиками в гараже норм" и "ну пора бы и и остепениться уже, ничего кроме геморроя не добился", ведьмак, который внутри себя ненавидит себя за ведьмачество, который каждый свой поступок преодолевал сквозь внутренние противоречия, страдания и метания.
А тут... "Проснись, самурай, ты ~~обосрался~~ избранный".
Куплю эту игру только при условии если только игра начнется с момента как Цири страдает от злостной диареи и рвоты после боя с ригером в канализации и первая её фраза будет: "Да лучше бы была ~~проститукой~~ царевной Эмгыра".
Всё в точку сказано!
правильно сделал одобряю Цирри классная ведьмачка
Widowmaker из Овервотча важнее, чем твои высказывания нелестные. Не в хейт к полякам,но СДпроджекты помнят все твои высказывания. В какой-то момен тебе стало нехватать деньги на личные нужды (ну бывает, не осуждаю в принципе) но как ты эти деньги захотел приобрести, это уже некрасиво и на публику
Гoвно защищает мочу