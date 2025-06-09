Анджей Сапковский защитил желание CDPR сделать Цири ведьмачкой в The Witcher 4

Одной из тем обсуждения среди поклонников «Ведьмака» после анонса The Witcher 4 было то, что Цири прошла через мутации ведьмака и стала настоящей ведьмачкой. Было много мнений за и против. Теперь сам Анджей Сапковский высказался.

Во время своего выступления на книжном фестивале в Ополе в Польше Анджея Сапковского спросили о его участии в предстоящей игре и о том, как Цири проходит мутации ведьмака. Вот что он ответил:

CDPR иногда пишут или звонят с вопросом, не знаю почему. Они фанаты, они знают книги лучше меня. Мутации? Я никогда не писал, что взрослые женщины не могут их пройти. Может быть, кто-то и писал, но это была не я. Не знаю, я об этом не думал.

Действительно, в книгах ведьмаки Каэр Морхена не подвергали Цири Испытаниям трав из-за низкой выживаемости мальчиков и предполагали, что шансы Цири будут еще ниже. Цири тогда было всего 12 лет. Как сейчас сказал Сапковский, он никогда ничего не упоминал о взрослых женщинах, а в Ведьмаке 4 Цири должно быть около 25 лет или около того, так как действие игры происходит через несколько лет после The Witcher 3.