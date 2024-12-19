Аппаратные ограничения могут помешать выпуску The Witcher 4 на Xbox Series S

Не исключено, что релиз The Witcher 4 может совпасть с выходом консолей PlayStation и Xbox нового поколения. Если это так, то следует ли ожидать, что игра выйдет и на старой консоли Xbox серии S? На этот вопрос CD Projekt Red отвечает осторожно.
Директор игры, Себастьян Калемба, в интервью британскому Eurogamer прокомментировал возможные целевые платформы. На вопрос о том, стоит ли ожидать релиза The Witcher 4 на консолях текущего поколения, он ответил довольно уклончиво. Калемба рассказал, что CD Projekt Red попытается выпустить игру на разных платформах. К сожалению, разработчик не стал уточнять, какие именно консоли он имеет в виду - в том, что игра выйдет на PC, мы можем быть абсолютно уверены.
Сейчас мы работаем с командой Epic Games над новым движком, Unreal Engine 5, и над нашей собственной сборкой, и между нами сложилась отличная синергия и сотрудничество. Безусловно, мы хотим поддерживать все платформы - PC, Xbox и PlayStation, но сейчас я не могу сказать вам ничего конкретного по этому поводу.
Разработчик также добавил, что трейлер, представленный во время TGA 2024, — это не начало рекламной кампании The Witcher 4, а техническая демонстрация и «хороший ориентир». CD Projekt намерена подходить к рекламе своих игр более сдержанно, о чем недавно говорил и сопрезидент компании
Нужно не забывать, что это первый раз, когда мы сделали предварительно отрендеренные материалы, без постобработки, чтобы [показать], насколько мы стремимся к кинематографическому качеству. На мой взгляд, это хороший ориентир», - подчеркнул Калемба.
Осторожность Калембы в раздаче обещаний не должна удивлять. CD Projekt не хочет повторить ту же ошибку, что и с версиями Cyberpunk 2077 для PS4 и Xbox One, которые оказались - без преувеличения - просто неиграбельными. Поэтому нам придется еще дождаться официального анонса целевых платформ и даты выхода The Witcher 4.
из какой игры этот скрин?
герои меча и магии 3
Зачем у самого себя спрашивать?
Ну и рожа у ГГ как у cорокалетней силиконовой шлюшки из инсты. Только детей пугать.
У них нету цели пугать
Так Цири всю водку у Геральта забрала, на эллексиры, а женщины сильнее привыкают к алкоголю чем мужчины, вот и результат! Поэтому во вселенной Ведьмака не было Ведьм(ачек), так как они бы спивались быстро! 😅😂
что у Цири с еплом????
Возмужала! )))))
Я не понял почему начался форс ведьмака? Ведь неизвестна даже дата релиза, что-то слишком много стало новостей, не рановато ли, а говорили что не станут повторять ошибок cyberpunk
Никакого форса нет, показали на tga ролик и вышло интервью на 30 минут с геймдиректором и все, а теперь из него делают по 20 новостей в день.
Сами разрабы подогревают интерес предзаказников. Как показал кибербаг схема-то рабочая. Кстати, на медальоны Цири реды уже запустили предзаказы.
Даже для разогрева слишком рано как по мне
было бы хорошо если бы на эту консоль забили болты потому что у нее сильно больше ограничения по памяти. даже если графику еще как то допустим можно оптимизировать чтоб она запускалась то геймплей вряд ли.
майкрософт просто хайпанула, сдела дешевую консоль и продала ее в больших количесвах. а точто это будет влиять на старшую консоль и пека как бы пук.
Бл@, да выпустите на новом поколении консолей только. Я помню, как вы ранее пытались сделать порты на версию старого поколения и нынешнего с Кибером
Если волосы убрать, то она мне какого-то актера напоминает. То ли альбинос из Банши, то ли еще кого.
Если игра и выйдет на старте нового поколения, то они ее по-любому выпустят и на прошлом, тк никто не будет терять прибыль от огромного количество пользователей, которые как правило в большинстве своем переходят на следующее поколение в течение года, а то и двух.
Ждем "На удивление хорошо работает на ПС5/ХС" 2.0
до выхода игры еще где-то 3 года, то есть аккурат к выходу нового поколения консолей, поэтому xbox s вообще мимо
Да точно будет багнутая киберкотлета под патронажем новидео для буржуев с RTX5090GTX
Когда уже закончится эта рекламная песня фемо-ведьмака ?
Очень жаль что нет петиции вернуть гг Геральта( В свое время к фанатам они прислушались, но видимо все фанаты уже разбежались после провального киберпанка
Как ты себе связываешь воедино меж собой фанатство от Ведьмака и мнимую провальность Киберпанка? По твоей логике на фоне убогой драгонаги фанаты масафекта разбежались, а может из-за фалаута69 теперь свитки не ждут?
провальный киберпанк это тот что за 1.5 дня продаж окупился?
провальный провал
Я вообще Фоллаут и масс эффект не связываю) В сравнении с Ведьмаком это дно
А то, что после это были возвраты вам конечно же не сказали