Аппаратные ограничения могут помешать выпуску The Witcher 4 на Xbox Series S

Не исключено, что релиз The Witcher 4 может совпасть с выходом консолей PlayStation и Xbox нового поколения. Если это так, то следует ли ожидать, что игра выйдет и на старой консоли Xbox серии S? На этот вопрос CD Projekt Red отвечает осторожно.

Директор игры, Себастьян Калемба, в интервью британскому Eurogamer прокомментировал возможные целевые платформы. На вопрос о том, стоит ли ожидать релиза The Witcher 4 на консолях текущего поколения, он ответил довольно уклончиво. Калемба рассказал, что CD Projekt Red попытается выпустить игру на разных платформах. К сожалению, разработчик не стал уточнять, какие именно консоли он имеет в виду - в том, что игра выйдет на PC, мы можем быть абсолютно уверены.

Сейчас мы работаем с командой Epic Games над новым движком, Unreal Engine 5, и над нашей собственной сборкой, и между нами сложилась отличная синергия и сотрудничество. Безусловно, мы хотим поддерживать все платформы - PC, Xbox и PlayStation, но сейчас я не могу сказать вам ничего конкретного по этому поводу.

Разработчик также добавил, что трейлер, представленный во время TGA 2024, — это не начало рекламной кампании The Witcher 4, а техническая демонстрация и «хороший ориентир». CD Projekt намерена подходить к рекламе своих игр более сдержанно, о чем недавно говорил и сопрезидент компании

Нужно не забывать, что это первый раз, когда мы сделали предварительно отрендеренные материалы, без постобработки, чтобы [показать], насколько мы стремимся к кинематографическому качеству. На мой взгляд, это хороший ориентир», - подчеркнул Калемба.

Осторожность Калембы в раздаче обещаний не должна удивлять. CD Projekt не хочет повторить ту же ошибку, что и с версиями Cyberpunk 2077 для PS4 и Xbox One, которые оказались - без преувеличения - просто неиграбельными. Поэтому нам придется еще дождаться официального анонса целевых платформ и даты выхода The Witcher 4.