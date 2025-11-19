Авторы The Witcher 4 благодарны за номинацию на The Game Awards - новости по игре ожидаются уже скоро

На днях организаторы ежегодной премии The Game Awards 2025 официально объявили списки номинантов во всех категориях. Помимо главной интриги вечера — выбора «Игры года», — самой обсуждаемой темой стала категория «Самая ожидаемая игра», где развернулась серьезная борьба между грядущими хитами. Разработчики The Witcher 4 одними из первых отреагировали на новость, поблагодарив игроков за поддержку.

Новая глава ведьмачьей саги соревнуется за престижную статуэтку с очень сильными конкурентами. Полный список номинантов в этой категории выглядит следующим образом:

В своем обращении студия CD Projekt RED отметила, что для них большая честь оказаться в этом списке, и выразила признательность сообществу за голоса и преданность франшизе. При этом в публикациях авторов прослеживаются явные намеки на то, что свежих новостей о проекте долго ждать не придется.

Высока вероятность, что именно на предстоящей церемонии разработчики покажут новый тизер или сделают важный анонс, касающийся деталей игры. Стоит напомнить, что история публичных показов проекта тесно связана с этим мероприятием: именно на The Game Awards 2024 состоялась премьера дебютного трейлера The Witcher 4.

Впрочем, несмотря на ожидания скорых новостей и возможные показы материалов, рассчитывать на скорый выход самой игры не стоит. Согласно последним данным и производственным планам студии, полноценный релиз The Witcher 4 не состоится раньше 2027 года.