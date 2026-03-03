Авторы The Witcher 4 раскрыли свежие геймплейные подробности новой саги

Долгожданная "официальная" информация о следующей главе «Ведьмака» постепенно просачивается в массы. Во время недавнего подкаста AnsweRED от разработчиков из CD Projekt RED прозвучало несколько интригующих деталей, которые касаются непосредственно гемплейной составляющей The Witcher 4. Некоторые аспекты механики были вполне ожидаемыми, но есть и несколько интересных моментов.

Если резюмировать высказывания представителей CD Projekt RED, вот что ждет игроков в новой части The Witcher:

Разработчики обещают значительное расширение разнообразия моделей и лиц неигровых персонажей (NPC) по сравнению с прошлой частью.

Для обеспечения глубокого реализма в игру внедрят систему передвижения, включающую более 80 анимаций. Подтверждено добавление новых механик прыжков, а также полностью переработанное движение под водой, что сулит улучшенные секции дайвинга (которые в прошлой игре многие ненавидели).

Официально заявлено, что новая главная героиня Цири сможет применять магию (Знаки или пространственные прыжки), находясь в движении, что сделает бои более плавными.

Студия использует передовые технологии лицевой анимации, чтобы сделать мимику Цири гораздо более выразительной и эмоциональной, чем "покерфейс" сурового Геральта.

Все эти обещания звучат прекрасно на бумаге, но не стоит забывать, что реализация таких сложных систем в полностью открытом мире — задача колоссальной сложности. Сообщество по-прежнему испытывает тревогу из-за перехода польской студии на чужой инструментарий. Как отмечали технические специалисты ранее, движок Unreal Engine 5 может стать самым большим препятствием в разработке The Witcher 4.

Напомним, что дата выхода игры по-прежнему остается неизвестной. Тем не менее, учитывая новые заявления авторов о реализме и анимациях движения, у нас есть весомый повод надеяться на свежую техническую демонстрацию The Witcher 4 на грядущей презентации Unreal Fest в июне этого года.