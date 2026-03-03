ЧАТ ИГРЫ
The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.9 1 313 оценок

Авторы The Witcher 4 раскрыли свежие геймплейные подробности новой саги

Gutsz Gutsz

Долгожданная "официальная" информация о следующей главе «Ведьмака» постепенно просачивается в массы. Во время недавнего подкаста AnsweRED от разработчиков из CD Projekt RED прозвучало несколько интригующих деталей, которые касаются непосредственно гемплейной составляющей The Witcher 4. Некоторые аспекты механики были вполне ожидаемыми, но есть и несколько интересных моментов.

Если резюмировать высказывания представителей CD Projekt RED, вот что ждет игроков в новой части The Witcher:

  • Разработчики обещают значительное расширение разнообразия моделей и лиц неигровых персонажей (NPC) по сравнению с прошлой частью.
  • Для обеспечения глубокого реализма в игру внедрят систему передвижения, включающую более 80 анимаций. Подтверждено добавление новых механик прыжков, а также полностью переработанное движение под водой, что сулит улучшенные секции дайвинга (которые в прошлой игре многие ненавидели).
  • Официально заявлено, что новая главная героиня Цири сможет применять магию (Знаки или пространственные прыжки), находясь в движении, что сделает бои более плавными.
  • Студия использует передовые технологии лицевой анимации, чтобы сделать мимику Цири гораздо более выразительной и эмоциональной, чем "покерфейс" сурового Геральта.

Все эти обещания звучат прекрасно на бумаге, но не стоит забывать, что реализация таких сложных систем в полностью открытом мире — задача колоссальной сложности. Сообщество по-прежнему испытывает тревогу из-за перехода польской студии на чужой инструментарий. Как отмечали технические специалисты ранее, движок Unreal Engine 5 может стать самым большим препятствием в разработке The Witcher 4.

Движок Unreal Engine 5 станет самым большим препятствием в разработке The Witcher 4

Напомним, что дата выхода игры по-прежнему остается неизвестной. Тем не менее, учитывая новые заявления авторов о реализме и анимациях движения, у нас есть весомый повод надеяться на свежую техническую демонстрацию The Witcher 4 на грядущей презентации Unreal Fest в июне этого года.

Newworld_DESTROYER

как же все таки срамно что в рпг такого масштаба нельзя комфортного для себя перса взять

сделали бы как в ассасинах, два персонажа на выбор М и Ж, все в плюсе, все рады. но нет нам придется либо стиснув зубы играть, либо просто скипнуть (как в моем случае)

и да, самое бесячее и тупое что есть в В3 это не подводные вопросики, а фрагменты за цири, я буквально терпел когда меня заставляли играть за эту посредственность

19
North235
сделали бы как в ассасинах, два персонажа на выбор М и Ж, все в плюсе, все рады. но нет нам придется либо стиснув зубы играть, либо просто скипнуть (как в моем случае)

Ага, сделали выбор, но при этом наплевали на канон с высокой колокольни. А притянутое за уши объяснение про неспособность системы точно прочитать ДНК - вообще не канает. Не надо такого в Ведьмаке, упаси бох.

9
Hog2012 North235

На канон Рейды уже наплевали, превратив Цири в ведьмачку.

1
Anton Vasiljev
но нет нам придется либо стиснув зубы играть, либо просто скипнуть

третий вариант - спокойно играть и не е*бать мозг

1
Саша Борцов

Без Геральта едва ли будет что-то стоящее.

10
Tommy451

у меня есть очень надежный инсайд: То что на пикче не будет в игре

9
HellowRainbow

Фтопку такое длц

Jayne Cobb

Во кудесники... что ж вы Цири без штанов показали в заголовке.)))

8
Константин Бутов

На самом деле, Цири безусловно важный герой саги , но в первую очередь он важен для Геральда и его подружки которая пахнет сиренью и крыжовником. Лично мне было бы значительно интереснее играть за какого ни будь Ламберта или другого ведьмака , на худой конец за Кагыра....Считаю они просчитались в выбором ГГ.

6
нитгитлистер

пикча конечно жесть какая непропорционалная. но новость скрашивает

5
SERGEY-SP

Ну выйдет очередной сталкер 2 на гов..но анриале 5!зря они отказались от своего движка !

4
pandore

И я до сих пор не понимаю нафига ее ведьмачкой делать, это у нее еще и силы телепортироваться будут, там единственный вариант зачем это делать что она лишилась своих способностей после портала белого хлада

2
ПтирЯ

Вот дебилы: значительная часть ведьмака - это коллекционирование (и не только) сочных девок. И этой части игроков лишают.....

2
PhantomTahm

Ну, по лору вселенной Цири и с бабами, и с мужиками, так что хз, как в игре это будет реализовано.

1
ПтирЯ PhantomTahm

И тебе конечно же будет интересно соблазнять мужиков и смотреть как твоего гг шпилит очередной непись?
Хммм ... ну, мне такое не по мне. Я, пожалуй, в сторонке от игры постою ....

1
Anton Vasiljev ПтирЯ

ты игнорируешь опции не спать с мужиками, если тебе дают такую возможность, да?)

Константин Бутов

Вот это подробности судя по картинке, вот это я понимаю некст ген:))))))))))))))

2
