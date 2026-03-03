Авторы The Witcher 4 раскрыли свежие геймплейные подробности новой саги

Долгожданная "официальная" информация о следующей главе «Ведьмака» постепенно просачивается в массы. Во время недавнего подкаста AnsweRED от разработчиков из CD Projekt RED прозвучало несколько интригующих деталей, которые касаются непосредственно гемплейной составляющей The Witcher 4. Некоторые аспекты механики были вполне ожидаемыми, но есть и несколько интересных моментов.
Если резюмировать высказывания представителей CD Projekt RED, вот что ждет игроков в новой части The Witcher:
- Разработчики обещают значительное расширение разнообразия моделей и лиц неигровых персонажей (NPC) по сравнению с прошлой частью.
- Для обеспечения глубокого реализма в игру внедрят систему передвижения, включающую более 80 анимаций. Подтверждено добавление новых механик прыжков, а также полностью переработанное движение под водой, что сулит улучшенные секции дайвинга (которые в прошлой игре многие ненавидели).
- Официально заявлено, что новая главная героиня Цири сможет применять магию (Знаки или пространственные прыжки), находясь в движении, что сделает бои более плавными.
- Студия использует передовые технологии лицевой анимации, чтобы сделать мимику Цири гораздо более выразительной и эмоциональной, чем "покерфейс" сурового Геральта.
Все эти обещания звучат прекрасно на бумаге, но не стоит забывать, что реализация таких сложных систем в полностью открытом мире — задача колоссальной сложности. Сообщество по-прежнему испытывает тревогу из-за перехода польской студии на чужой инструментарий. Как отмечали технические специалисты ранее, движок Unreal Engine 5 может стать самым большим препятствием в разработке The Witcher 4.
Напомним, что дата выхода игры по-прежнему остается неизвестной. Тем не менее, учитывая новые заявления авторов о реализме и анимациях движения, у нас есть весомый повод надеяться на свежую техническую демонстрацию The Witcher 4 на грядущей презентации Unreal Fest в июне этого года.
как же все таки срамно что в рпг такого масштаба нельзя комфортного для себя перса взять
сделали бы как в ассасинах, два персонажа на выбор М и Ж, все в плюсе, все рады. но нет нам придется либо стиснув зубы играть, либо просто скипнуть (как в моем случае)
и да, самое бесячее и тупое что есть в В3 это не подводные вопросики, а фрагменты за цири, я буквально терпел когда меня заставляли играть за эту посредственность
Ага, сделали выбор, но при этом наплевали на канон с высокой колокольни. А притянутое за уши объяснение про неспособность системы точно прочитать ДНК - вообще не канает. Не надо такого в Ведьмаке, упаси бох.
На канон Рейды уже наплевали, превратив Цири в ведьмачку.
третий вариант - спокойно играть и не е*бать мозг
Без Геральта едва ли будет что-то стоящее.
у меня есть очень надежный инсайд: То что на пикче не будет в игре
Фтопку такое длц
Во кудесники... что ж вы Цири без штанов показали в заголовке.)))
На самом деле, Цири безусловно важный герой саги , но в первую очередь он важен для Геральда и его подружки которая пахнет сиренью и крыжовником. Лично мне было бы значительно интереснее играть за какого ни будь Ламберта или другого ведьмака , на худой конец за Кагыра....Считаю они просчитались в выбором ГГ.
пикча конечно жесть какая непропорционалная. но новость скрашивает
Ну выйдет очередной сталкер 2 на гов..но анриале 5!зря они отказались от своего движка !
И я до сих пор не понимаю нафига ее ведьмачкой делать, это у нее еще и силы телепортироваться будут, там единственный вариант зачем это делать что она лишилась своих способностей после портала белого хлада
Вот дебилы: значительная часть ведьмака - это коллекционирование (и не только) сочных девок. И этой части игроков лишают.....
Ну, по лору вселенной Цири и с бабами, и с мужиками, так что хз, как в игре это будет реализовано.
И тебе конечно же будет интересно соблазнять мужиков и смотреть как твоего гг шпилит очередной непись?
Хммм ... ну, мне такое не по мне. Я, пожалуй, в сторонке от игры постою ....
ты игнорируешь опции не спать с мужиками, если тебе дают такую возможность, да?)
Вот это подробности судя по картинке, вот это я понимаю некст ген:))))))))))))))