Авторы The Witcher 4 раскрывают первые секреты симуляции NPC - персонажи не будут заскриптованы

На днях в рамках первого дня Unreal Fest 2025 студия CD Projekt RED представила техническую демонстрацию The Witcher 4, вызвавшую широкий резонанс. Обновлённая внешность Цири, масштабный взгляд на Королевство Ковир и впечатляющий уровень визуальных технологий моментально стали предметом обсуждений в сообществе. Однако, несмотря на эффектную подачу, многие пользователи усомнились в реалистичности увиденного — мол, перед нами всего лишь постановочный ролик, работающий исключительно в условиях презентации.

Разработчики поспешили развеять эти опасения. В рамках второго эфира Unreal Fest они подтвердили, что большинство элементов в демонстрации — реальные игровые технологии, уже действующие в рамках прототипа. Особое внимание было уделено системе взаимодействия с NPC. Как утверждает CD Projekt RED, поведение персонажей в ролике не было заскриптовано. За их действия отвечает связка современных инструментов — motion matching и технология smart object, позволяющая создавать естественные реакции на действия главной героини и других NPC.

Игроки смогут наблюдать, как случайные прохожие реагируют на присутствие Цири, отступают с её пути, взаимодействуют друг с другом и окружающей средой — без заранее прописанных анимаций и маршрутов. Если всё пойдёт по плану, подобная симуляция охватит практически все объекты и персонажей в открытом мире. Разработчики подчёркивают, что стремятся к живому и убедительному миру, в котором не чувствуется «игровая условность».

Напомним, основным регионом действия The Witcher 4 станет Ковир — ранее почти не исследованное в играх Королевство. Подробнее об этом суровом, богатом крае и его возможных обитателях вы можете узнать в отдельной статье:

Технологические амбиции CD Projekt RED впечатляют, однако важно понимать: финального релиза ещё ждать очень долго. Все имеющиеся данные указывают на то, что The Witcher 4 не выйдет раньше 2027 года.