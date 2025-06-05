Авторы The Witcher 4 раскрывают первые секреты симуляции NPC - персонажи не будут заскриптованы

На днях в рамках первого дня Unreal Fest 2025 студия CD Projekt RED представила техническую демонстрацию The Witcher 4, вызвавшую широкий резонанс. Обновлённая внешность Цири, масштабный взгляд на Королевство Ковир и впечатляющий уровень визуальных технологий моментально стали предметом обсуждений в сообществе. Однако, несмотря на эффектную подачу, многие пользователи усомнились в реалистичности увиденного — мол, перед нами всего лишь постановочный ролик, работающий исключительно в условиях презентации.
Разработчики поспешили развеять эти опасения. В рамках второго эфира Unreal Fest они подтвердили, что большинство элементов в демонстрации — реальные игровые технологии, уже действующие в рамках прототипа. Особое внимание было уделено системе взаимодействия с NPC. Как утверждает CD Projekt RED, поведение персонажей в ролике не было заскриптовано. За их действия отвечает связка современных инструментов — motion matching и технология smart object, позволяющая создавать естественные реакции на действия главной героини и других NPC.
Игроки смогут наблюдать, как случайные прохожие реагируют на присутствие Цири, отступают с её пути, взаимодействуют друг с другом и окружающей средой — без заранее прописанных анимаций и маршрутов. Если всё пойдёт по плану, подобная симуляция охватит практически все объекты и персонажей в открытом мире. Разработчики подчёркивают, что стремятся к живому и убедительному миру, в котором не чувствуется «игровая условность».
Напомним, основным регионом действия The Witcher 4 станет Ковир — ранее почти не исследованное в играх Королевство. Подробнее об этом суровом, богатом крае и его возможных обитателях вы можете узнать в отдельной статье:
Технологические амбиции CD Projekt RED впечатляют, однако важно понимать: финального релиза ещё ждать очень долго. Все имеющиеся данные указывают на то, что The Witcher 4 не выйдет раньше 2027 года.
Но это и есть засриптованность, просто более вариативная, с кучей условий.
Она просто по скрипту зачитывала
Какой же бред... походу они не понимают что такое скрипт, и что значит заскриптовано. Эти дебилы реально думают что если в игре совершить какое либо действие, и на это НПС как то отреагирует то это типа не заскриптовано? 100% какая нибудь женщина вкинула походу этот бред который я прочел.
Да конееееечно. В ведьмаке 3 тоже лили в уши перед выходом мол "вы не найдете двух одинаковых лиц нпс!!!"
порция маркетинговой лапши про живой мир, прямиком из 2077. motion matching и smart objects просто новые баззворды для системы, где NPC будут эпично врезаться в стены и садиться на невидимые стулья. Вся хваленая симуляция на релизе сведется к тому, что болванчики научатся неловко отпрыгивать от героя, а половину фич благополучно вырежут ради производительности на консолях.
что является набором скриптов
Ассасин крид передает привет из 2007.
Скорее из 2014 в unity подобные анимации взаимодействия с толпой были ))
в ассинссае 2007-8 года альтаир может облапать прохожиих плавно тянутся анимациями если они про это. ваще это не супер новая вешь. как минимум она уже лет 10 есть когда допустим персонаж стоит на супеньках и он не стоит пякой в воздухе и это автоматически все.
другое дело как без скриптинга нпс будут реагировать на гг не представлется понятным потому что это процеесрная логика. если просто имеловь в виду что нет спеально записанных сцен где например мальчик тянется за яблоком чтобы подобрать его и он может сделать только в этом месте если актируется скрипт - то это не что новое или выдающиеся. скрипт там будет чета типа если яблоко покинуло корзину, оно физическое, катается и в радисе яблока размером эн оказлся мальшка он бежит за яблоком и хватает его потом еще какая то логика если яблок несколько. это скрипты и вот насколько этого много и распространено это вопрос.
может быть так что там какая то нейронная сеть или иная кострукция с весами отвечает за ии и поведение. это уже можно сказать что не скриптикг в привычном понимании даже если человек настроил веса. но это вряд ли. даже обливион и сталкер порезали дескать непредсказемые результаты дают такие сложные системы.
Настолько разорились после киберпанка что стрим в 720p?
Не заскриптованный персонаж - это болванчик стоящий на одном месте с зацикленной анимацией (либо вообще без неё.).
А это обязательно хорошо? Грамотный скриптинг стал одним из ключевых аспектов многих культовых игр. Помнится одни украинские ребята тоже хотели создать живой мир, вернее "живую Зону" - посмотрели на хаос и решили этот живой мир немного "подстричь".
В хорошей игре игровые условности играют в её пользу, в плохой - прячут её несовершенства, а в пустой - этих условностей нет и играть в это мало кому заходит.