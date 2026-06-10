Без масштабных презентаций: показ The Witcher 4 на презентации Unreal ограничится техническими беседами

Ранее в индустрии активно циркулировала информация о том, что горячо ожидаемая The Witcher 4 будет вновь представлена публике на конференции Unreal. Было официально заявлено, что представители CD Projekt RED посетят мероприятие, которое пройдет в этом году с 16 по 18 июня в Чикаго. И хотя точная программа польских разработчиков держалась в секрете, игровое сообщество возлагало огромные надежды на то, что студия привезет с собой масштабную техническую демонстрацию игры, раскрывающую всю мощь графики на движке Unreal Engine 5, как это было в прошлом году.

Однако компания Epic Games решила заранее охладить пыл геймеров. На официальном сайте, в анонсе трансляции State of Unreal, организаторы прямым текстом заявили:

В этом году речь пойдет об инструментах и рабочих процессах... Ожидайте реальных бесед, а не масштабных живых техно-демо.

Очевидно, что огромных визуальных презентаций самой игры, как это порой бывает на выставках подобного формата, в этот раз ждать не стоит. Нас могут ждать обсуждения различных архитектурных нюансов, панели об инструментарии движка или детальные интервью с разработчиками о том, как именно они используют передовую версию Unreal Engine в конструировании новой ведьмачьей саги.

Часть игроков выразила глубокое разочарование, жалуясь на отсутствие новых кадров The Witcher 4. Тем не менее, многие пользователи приняли такой подход с явным одобрением. Игроки отмечают, что им хочется увидеть реальную игру на крупном игровом шоукейсе, а не на техническом ивенте для разработчиков. Более того, геймеры рады, что CDPR не тратит драгоценное время, бюджет и ресурсы на искусственную сборку «вертикальных срезов» и красивых, но неработающих демоверсий только ради эффектного шоу, предпочитая бросить все силы на производство финального продукта.

По слухам, всплывшим в тех же обсуждениях на фоне этой новости, инсайдеры прогнозируют появление свежих маркетинговых материалов от студии не раньше декабря 2026 года, вероятно, с прицелом на премию The Game Awards.