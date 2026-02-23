Бывший аниматор кинематографических сцен Clair Obscur: Expedition 33 присоединилась к CDPR для работы над The Witcher 4

CD Projekt RED продолжает привлекать таланты из индустрии видеоигр для работы над своими будущими проектами. Согласно LinkedIn, Люси Хеннет, аниматор кинематографических сцен в Sandfall Interactive, покинула французскую студию, удостоенную множества наград, и теперь работает в CD Projekt Red в Польше. Хеннет начала работать в Sandfall Interactive в 2023 году и ушла в конце 2024 года. В её профиле указано, что она начала работать в CD Projekt Red в феврале.

Многие особенности помогли Clair Obscur: Expedition 33 стать одной из лучших игр 2025 года. От трогательного сюжета до мощной озвучки, дебютная игра Sandfall Interactive впечатлила индустрию по многим веским причинам. Визуальные эффекты и анимация — одни из самых ярких моментов игры. Анимация Clair Obscur: Expedition 33 выполнена великолепно, и, учитывая, что анимация The Witcher 4 уже выглядит впечатляюще, это кажется идеальным дополнением. Хеннет проработала в Sandfall Interactive всего год, но этого времени было достаточно, чтобы проделать значительную работу над анимацией Clair Obscur: Expedition 33. Художница не входила в основную команду Sandfall Interactive, и её профиль в LinkedIn подтверждает, что она работала по контракту во время разработки игры. Хотя основная команда разработчиков Sandfall состояла примерно из 30 человек, студия регулярно привлекала к работе внештатных сотрудников.