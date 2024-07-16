Бывший фермер стал старшим дизайнером квестов в The Witcher: Polaris

Новый проект CD Projekt под названием The Witcher: Polaris считается в настоящее время самым продвинутым проектом компании. Хотя полноценное производство игры ещё не началось и запланировано на позже в этом году.

На данный момент большая часть других проектов компании, таких как Project Orion, The Witcher: Sirius и ремейк The Witcher, находятся на ранних стадиях разработки.

CD Projekt планирует выпускать больше крупных игр, и в их командах трудится множество бывших моддеров. Они сотрудничают над созданием сиквела Cyberpunk 2077, а также над новым проектом The Witcher.

Один из талантливых моддеров, Ээро Варенди, привлёк внимание ведущего дизайнера квестов Cyberpunk 2077 и Ведьмака 3, Павла Саско. Варенди произвел впечатление на компанию своими навыками и талантом, и ему было предложено место в команде The Witcher: Polaris.

Сейчас бывший фермер, который в своё время прошел путь от выращивания свеклы в Австралии и занимался моддингом по вечерам, является старшим дизайнером квестов в команде проекта The Witcher: Polaris. Его история стала одним из примеров того, как страсть к играм и творчеству может привести к карьерному успеху.