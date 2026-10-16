Бывший продюсер BioWare считает, что CD Projekt RED попала в высшую лигу мега-игр вроде GTA и теперь в опасном положении

Бывший исполнительный продюсер BioWare Марк Дарра, работавший над Anthem и Dragon Age, выступил с предупреждением о состоянии AAA-индустрии. В интервью для Summer Eternal он заявил, что индустрия стала слишком узкоспециализированной - настолько, что это делает ее крайне уязвимой. По его мнению, рынок расколется на две части: несколько гигантских игр вроде GTA 6, Assassin's Creed, Call of Duty и Battlefield оторвутся от остальных и станут недосягаемыми для других издателей. Остальным же придется тяжело: слишком много игр с бюджетами в $100 млн не окупаются, и их создателям придется отказаться от попыток догнать гигантов.

В этом же контексте Дарра упоминает CD Projekt RED. Он относит создателей "Ведьмака" к той же "высшей лиге" мега-игр, что и GTA 6:

Их игры теперь должны продаваться тиражами 15-20 млн копий, чтобы приносить деньги. Это очень опасное положение.

Таким образом, CDPR попала в ловушку: чтобы окупить растущие бюджеты, ей нужны гигантские продажи, а любой сбой грозит катастрофой. Подобное, по словам Дарры, уже произошло с его бывшей студией BioWare. После запуска Dragon Age: Veilguard генеральный директор EA Эндрю Уилсон заявил, что RPG значительно недотянула до ожиданий - 1,5 млн игроков вместо запланированных 3 млн. Дарра не проводит прямых параллелей между CDPR и BioWare, но оба примера показывают одну проблему: зависимость от гигантских бюджетов и необходимости гигантских продаж.

Дарра связывает узкую специализацию с ростом рисков. Чем больше команда, тем дороже ее содержание и тем уязвимее проект к задержкам

Ни один человек не может добавить что-то в AAA-игру. Для этого требуется как минимум пять человек. Если у вас 500 человек и вы опаздываете на месяц, это, вероятно, добавляет $5-10 миллионов к бюджету

Для сравнения: над The Witcher 4 уже работает вдвое больше людей, чем над The Witcher 3 (240 человек), а в GTA 6 занято более 4700 человек.

Несмотря на мрачную картину, Дарра настроен оптимистично. Он считает, что если раскол произойдет, появится больше небольших студий вроде Sandfall Interactive, создавшей Clair Obscur: Expedition 33 с командой около 40 человек. Они делают ставку на умный аутсорсинг вместо раздувания штата.