Бывший сценарист BioShock 4 присоединилась к авторам "Ведьмака 4"

Лиз Альбл перешла в CD Projekt RED после увольнений в студии Cloud Chamber
Бывший сценарист BioShock 4 теперь работает в студии CD Projekt RED, которая известна по Cyberpunk 2077 и трем частям «Ведьмака». Лиз Альбл перешла в польскую компанию после сокращений в Cloud Chamber. Именно эта студия работает над BioShock 4.
Детали трудоустройства не разглашаются. Сценарист не рассказывала, над какой именно игрой она будет работать: сиквелом Cyberpunk 2077 или «Ведьмаком 4». Послужной список девушки достаточно увесистый. Лиз Альбл приложила руку к сценарию Ghost of Tsushima, Far Cry, Watch Dogs и успела поработать над отмененной игрой про Чудо-женщину от ныне закрытой студии Monolith.
Возможно, что это не последний случай, когда CD Projekt RED нанимает ветеранов индустрии. В начале ноября к разработке «Ведьмака 4» присоединился старший дизайнер квестов Kingdom Come: Deliverance 2.
