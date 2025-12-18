CD Projekt исключает использование ИИ для замены сотрудников: "ИИ не создаст The Witcher 5 или 6"

Михал Новаковский, со-генеральный директор CD Projekt, категорически отверг возможность использования искусственного интеллекта для сокращения штата разработчиков, ответственных за такие франшизы, как The Witcher и Cyberpunk 2077. Во время трансляции для инвесторов, посвящённой финансовым результатам за третий квартал 2025 года, руководитель категорически отвечал на вопросы по этой теме.

В ходе веб-трансляции результатов один из участников прямо спросил, может ли компания рассмотреть возможность сокращения штата благодаря инструментам ИИ без ущерба для качества будущих проектов, сославшись на «многочисленные сообщения о том, что ИИ делает многих людей ненужными» на рынке.

Изначально удивлённый вопросом, Новаковский оспорил предположение инвестора.

Некоторые студии переживают турбулентность; были отмены проектов, которые привели к многочисленным увольнениям в игровой индустрии; мы все это видели – во многих случаях это было очень драматично – но, честно говоря, я не помню ни одного случая, когда это можно было бы напрямую связать с ИИ.

Михал Новаковский ещё яснее выразил позицию CD Projekt относительно использования ИИ для замены разработчиков:

Что касается сокращения числа сотрудников благодаря ИИ – я не вижу, чтобы это произошло.

Руководитель пояснил, что компания использует искусственный интеллект в первую очередь для повышения производительности в определённых областях.

Преимущества реальны, они значительны, но это не та ситуация — и мне неизвестно о такой ситуации — когда ИИ мог бы «сесть и создавать игры». Это наше видение. Это не значит, что он не будет полезен, но он не создаст The Witcher 5, или 6, или что-то подобное.

Заявление со-генерального директора прозвучало в то время, когда дебаты об использовании ИИ в игровой индустрии усиливаются, и несколько компаний изучают различные применения этой технологии, в основном в повторяющихся и процедурных задачах.

CD Projekt в настоящее время работает над несколькими амбициозными проектами, включая новую сагу о Ведьмаке и продолжение Cyberpunk 2077, сохраняя свою приверженность созданию глубоких повествовательных игр.