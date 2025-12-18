CD Projekt исключает использование ИИ для замены сотрудников: "ИИ не создаст The Witcher 5 или 6"

Михал Новаковский, со-генеральный директор CD Projekt, категорически отверг возможность использования искусственного интеллекта для сокращения штата разработчиков, ответственных за такие франшизы, как The Witcher и Cyberpunk 2077. Во время трансляции для инвесторов, посвящённой финансовым результатам за третий квартал 2025 года, руководитель категорически отвечал на вопросы по этой теме.
В ходе веб-трансляции результатов один из участников прямо спросил, может ли компания рассмотреть возможность сокращения штата благодаря инструментам ИИ без ущерба для качества будущих проектов, сославшись на «многочисленные сообщения о том, что ИИ делает многих людей ненужными» на рынке.
Изначально удивлённый вопросом, Новаковский оспорил предположение инвестора.
Некоторые студии переживают турбулентность; были отмены проектов, которые привели к многочисленным увольнениям в игровой индустрии; мы все это видели – во многих случаях это было очень драматично – но, честно говоря, я не помню ни одного случая, когда это можно было бы напрямую связать с ИИ.
Михал Новаковский ещё яснее выразил позицию CD Projekt относительно использования ИИ для замены разработчиков:
Что касается сокращения числа сотрудников благодаря ИИ – я не вижу, чтобы это произошло.
Руководитель пояснил, что компания использует искусственный интеллект в первую очередь для повышения производительности в определённых областях.
Преимущества реальны, они значительны, но это не та ситуация — и мне неизвестно о такой ситуации — когда ИИ мог бы «сесть и создавать игры». Это наше видение. Это не значит, что он не будет полезен, но он не создаст The Witcher 5, или 6, или что-то подобное.
Заявление со-генерального директора прозвучало в то время, когда дебаты об использовании ИИ в игровой индустрии усиливаются, и несколько компаний изучают различные применения этой технологии, в основном в повторяющихся и процедурных задачах.
CD Projekt в настоящее время работает над несколькими амбициозными проектами, включая новую сагу о Ведьмаке и продолжение Cyberpunk 2077, сохраняя свою приверженность созданию глубоких повествовательных игр.
мне вот интересно, а что конкретно на картинке радужно соевого? Ну женщины работающие в компании, а что с ними не так. Или сам факт того что они женщины делает их радужно соевыми ?
Эти слова все - вода. Сегодня одно скажут и обоснуют, завтра переобуются и другое скажут. Так все работает.
Ручная выделка багов и тормозов требует настоящей души и кранчей а бездушная машина случайно напишет оптимизированный код и испортит репутацию криворуких поляков. Челам просто нужно оправдать раздутый штат дармоедов перед инвесторами пока нейронки уже генерят квесты лучше местных сценаристов
Просто оставлю тут комменты, который ты писал мне вчера:
И еще пару твоих оценок, в том числе невышедших игр:
И ты еще утверждал, что не шиз. Не чел, реально, это все лечится, но лучше не затягивай.
