The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 1 273 оценки

CD Projekt исключает использование ИИ для замены сотрудников: "ИИ не создаст The Witcher 5 или 6"

monk70 monk70

Михал Новаковский, со-генеральный директор CD Projekt, категорически отверг возможность использования искусственного интеллекта для сокращения штата разработчиков, ответственных за такие франшизы, как The Witcher и Cyberpunk 2077. Во время трансляции для инвесторов, посвящённой финансовым результатам за третий квартал 2025 года, руководитель категорически отвечал на вопросы по этой теме.

В ходе веб-трансляции результатов один из участников прямо спросил, может ли компания рассмотреть возможность сокращения штата благодаря инструментам ИИ без ущерба для качества будущих проектов, сославшись на «многочисленные сообщения о том, что ИИ делает многих людей ненужными» на рынке.

Изначально удивлённый вопросом, Новаковский оспорил предположение инвестора.

Некоторые студии переживают турбулентность; были отмены проектов, которые привели к многочисленным увольнениям в игровой индустрии; мы все это видели – во многих случаях это было очень драматично – но, честно говоря, я не помню ни одного случая, когда это можно было бы напрямую связать с ИИ.

Михал Новаковский ещё яснее выразил позицию CD Projekt относительно использования ИИ для замены разработчиков:

Что касается сокращения числа сотрудников благодаря ИИ – я не вижу, чтобы это произошло.

Руководитель пояснил, что компания использует искусственный интеллект в первую очередь для повышения производительности в определённых областях.

Преимущества реальны, они значительны, но это не та ситуация — и мне неизвестно о такой ситуации — когда ИИ мог бы «сесть и создавать игры». Это наше видение. Это не значит, что он не будет полезен, но он не создаст The Witcher 5, или 6, или что-то подобное.

Заявление со-генерального директора прозвучало в то время, когда дебаты об использовании ИИ в игровой индустрии усиливаются, и несколько компаний изучают различные применения этой технологии, в основном в повторяющихся и процедурных задачах.

CD Projekt в настоящее время работает над несколькими амбициозными проектами, включая новую сагу о Ведьмаке и продолжение Cyberpunk 2077, сохраняя свою приверженность созданию глубоких повествовательных игр.

Комментарии:  21
Summor Ner

Да там такие сотрудники, что лучше уж пусть это будет ИИ, чем эти радужно-соевые:

Rio Fox

Підтримую.

UltimateWallace

мне вот интересно, а что конкретно на картинке радужно соевого? Ну женщины работающие в компании, а что с ними не так. Или сам факт того что они женщины делает их радужно соевыми ?

Дворф UltimateWallace

да и без картинок уже ясно сколько там фемок и лгбTk и прочих нелюдей!

Святой Джо

Эти слова все - вода. Сегодня одно скажут и обоснуют, завтра переобуются и другое скажут. Так все работает.

Gridon

Ручная выделка багов и тормозов требует настоящей души и кранчей а бездушная машина случайно напишет оптимизированный код и испортит репутацию криворуких поляков. Челам просто нужно оправдать раздутый штат дармоедов перед инвесторами пока нейронки уже генерят квесты лучше местных сценаристов

CrucialOrsonius

Просто оставлю тут комменты, который ты писал мне вчера:

Признать что у кривого чешского кода украли победу в пользу генеративного скама не значит полюбить этот код. Просто даже поделка Вавры сделана руками а не высрана по промпту
Лучше 1 из 10 за честный провал чем награда алгоритму за успешную имитацию жизни

И еще пару твоих оценок, в том числе невышедших игр:

И ты еще утверждал, что не шиз. Не чел, реально, это все лечится, но лучше не затягивай.

UnemotionalFrazer CrucialOrsonius

Ой забей чел, это просто местный клоун, который пишет рандомные несвязные тексты с целью побайтить. Хотя да, мб какой то диагноз у него и есть.

xmur xmur

ЫЫы. а вот мы хорошие XDDD

ka4o4ek

Никакой юю даже прищепку на рецепшене не заменит, нет никакого юю.

MNM 777

зато без AI , все своими ручками )

Uelma

Слишком белые. Слишком худые. Нужен так же кривой нос. У Трисс больно сиськи большие. Губы обязательно на пол морды. Йен сделать трансом. Цири неbинаpной. А Трисс ярой фемкой

MNM 777 Uelma
CyberDark

Опять с Бэллы Рамзи рисовали?

sa1958

Ну и ладушки.

Мясо с майонезом

СОЗДАСТ ЕЩЁ КАК)))

BrokVud
ИИ не создаст The Witcher 5 или 6

А вот "The Witcher 7", может, и создаст...))