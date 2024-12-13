CD Projekt подтвердила, что Геральт действительно появится в The Witcher 4, однако его роль пока остаётся в тайне

Если вы смотрели дебютный трейлер The Witcher 4 на церемонии The Game Awards 2024, то наверняка слышали реплику, которая звучала очень похоже на голос Геральта из Ривии. Сегодня CD Projekt подтвердила: Геральт действительно появится в игре, а его озвучкой, судя по всему, снова займётся Даг Кокл.

Несмотря на то, что главным героем The Witcher 4 станет Цири, разработчики решили включить Геральта в сюжет, сохранив интригу. В новом интервью для IGN представители CD Projekt, Киан Махер и Марчин Батильда, рассказали, как это возможно с точки зрения хронологии.

Они отметили, что эпилог романа "Сезон гроз" намекает на долголетие Геральта. События в книге разворачиваются в 1373 году, через 101 год после The Witcher 3, где упоминается беловолосый ведьмак, сражающийся с монстром. Это подтверждает, что Геральт может существовать ещё долго, даже спустя столетие после завершения его основной истории.

Геральт появится в игре, но мы не хотим точно раскрывать его роль. Пока что вам придется подождать, чтобы узнать больше

Сам Даг Кокл ранее рассказал, что на ранних этапах разработки получил строгий запрет разглашать какие-либо детали участия Геральта. Он даже пошутил о том, как CD Projekt «отчитали» его за преждевременные заявления.

Хотя роль Геральта пока держится в секрете, фанаты могут быть уверены, что легендарный ведьмак снова сыграет свою партию в новой главе саги. Будет ли он наставником, загадочной фигурой из прошлого или же участником ключевых событий — узнаем со временем.