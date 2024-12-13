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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 606 оценок

CD Projekt подтвердила, что Геральт действительно появится в The Witcher 4, однако его роль пока остаётся в тайне

butcher69
Новости

Если вы смотрели дебютный трейлер The Witcher 4 на церемонии The Game Awards 2024, то наверняка слышали реплику, которая звучала очень похоже на голос Геральта из Ривии. Сегодня CD Projekt подтвердила: Геральт действительно появится в игре, а его озвучкой, судя по всему, снова займётся Даг Кокл.

Несмотря на то, что главным героем The Witcher 4 станет Цири, разработчики решили включить Геральта в сюжет, сохранив интригу. В новом интервью для IGN представители CD Projekt, Киан Махер и Марчин Батильда, рассказали, как это возможно с точки зрения хронологии.

Они отметили, что эпилог романа "Сезон гроз" намекает на долголетие Геральта. События в книге разворачиваются в 1373 году, через 101 год после The Witcher 3, где упоминается беловолосый ведьмак, сражающийся с монстром. Это подтверждает, что Геральт может существовать ещё долго, даже спустя столетие после завершения его основной истории.

Геральт появится в игре, но мы не хотим точно раскрывать его роль. Пока что вам придется подождать, чтобы узнать больше

Сам Даг Кокл ранее рассказал, что на ранних этапах разработки получил строгий запрет разглашать какие-либо детали участия Геральта. Он даже пошутил о том, как CD Projekt «отчитали» его за преждевременные заявления.

Актёра Геральта настоятельно попросили не упоминать о The Witcher 4

Хотя роль Геральта пока держится в секрете, фанаты могут быть уверены, что легендарный ведьмак снова сыграет свою партию в новой главе саги. Будет ли он наставником, загадочной фигурой из прошлого или же участником ключевых событий — узнаем со временем.

-4
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
smallhell

Лучше бы уж раскрыли, а то была одна такая игра, в которой ГГ прошлой части, тоже имел роль - неудачно сыграл в гольф.

21
Mafioznik Payne

или например был один герой который сидел на скамейке и застрелили как бомжару.

12
Dark1994

Шляпа, столько крутых персов можно было на роль гг выбрать, или своего перса создать, а они выбрали самый херовый вариант из возможных, цири, отстой.

14
Smusi

Да хоть за лютика, лол) открывать бордели, что может быть эпичнее?

5
JustA_NiceGuy

Почему-то только на ПГ одни нытики. Остальные же фанаты ожидали другого, но вообще не разочаровались и доверяют выбору CDP.

-1
VaZZers

Астрологи объявили неделю ведьмака.

Количество постов увеличено вдвое.

9
rtnrwv

лучше он , чем сралкер2

4
Rey4rtRO

Возможны осадки в виде мемов из Шрека.

4
Чизбургер rtnrwv

по сралкеру 2 и новостей то нет особо, игра вышла и оказалась никому не нужна как и драгон гей фейлгард

-3
DeathStroke7

Появиться чтобы умереть, тем самым двигая сюжет и драму. Аля Джоэл из тлоу 2

7
fearmen11

Не, скорее, как в God of War: Ragnarök, будет смазливым нытиком, который стал импотентом, а Цири будет сильной и независимой ̶л̶е̶с̶б̶и̶я̶н̶к̶о̶й̶ женщиной.

2
супер пиявка

спасибо за спойлер!

0
suckerold

Как уже все написали, появится чтобы сдохнуть. Лучшебы они игру про Весемира сделали, как он становился, учил Гербранта и всех остальных. Хоть Цири мне и нравится, но, учитывая нынешние веяния, она будет злой фемкой.

2
Alex Row

Да ладно, быть того не может- в игре с главной героиней Цири- и чтоб Геральт появился) эх, жаль только что звучать он будет по-другому- для меня каноничным голос Геральта остаётся в исполнении Всеволода Кузнецова.

1
Qwa7

Будем проходить на польском, Курва!

0
Smusi

Рад за Геральта. Этот ведьмак всех переживет. Будет смешно на самом деле, что после пару частей с Цири, опять за него что-то выпустят. У него есть все шансы стать таким же долговечным как бэтману. Но печалит, что по самой вселенной такая стагнация пошла, что единственное что могут что-то новое в ней придумать это цири

1
Илья_Казаков_93

Геральта забьют клюшкой, как это сделали с Джоэлем. Ещё и актёр озвучки у них один и тот же-Всеволод Кузнецов

1
Hog2012

Зная Редов, боюсь Геральт появится в игре только для того, чтобы умереть, как Весемир (в лучшем случае, а в худшем ...).

1
malars0

фууууууу шляпааа

0
BlessedDayton

Ура товарищи ждём 4 часть

0
Сергей Оленичев

Никто не знает сколько живут Ведьмаки так как Ещё не один Ведьмак не умер своей смертью!

0
Glukinc

Геральта Цири клюшкой для гольфа того. Повесточка же))

0
BashfulUgochi

Сто процентов его сольют, чтобы нагнать драмы.

0
InattentiveJermaine

Почему в тайне то, очевидно что будет ей советы давать и все такое. клише на клише

0
Случайный Игрок

Геральт действительно появится в The Witcher 4

В роли куртизанки в борделе лютика

0
BitMan_and_Roban

Мож из него сделают дядюшку-наставника, ибо негодование растет, как бамбук. А Цири лучше бы сделали красивее.

0
dxskk

она и так достаточно красивая, очень хорошо смотрится в мире ведьмака

-1
супер пиявка

надеюсь в качестве НПС

0
AlexMort

Ааа, ну если Геральт появится, тогда все нормально...

0
MunchkiN 616

может как в стиле игор типичной биовар. старый опытный персонаж обучает, в обучалке, отмирает а дальше рпг мономиф. цири ищет убицу ведмака 3.
а может понитереснеей чтобудь будет. 101 год геральт проматвал скоппленные примерно 30-50 тысяч золотых монет. если конечно он не успел все несколько тысяч проматать между второй и третьей части пока енифер искал.

0
Сокрушение

Чето это все напоминает пиар-компанию второй Ластухи, когда Джоэла в первом трейлере не было, и некоторые фанаты стали строить теории, что он уже помер. Разработчики потом пообещали, что Джоэл появится в игре, а в итоге его мозги размазал клюшкой Эббинатор уже на первом часу игры.

0
Макс Макс 007
-1
Kostya Bashmakov

умрет от клюшки обосравшись и обоссавшись

видели уже в ластофаз2

-1
Валерий Юриков

Надеюсь он появится, чтобы Цири его завалила, тогда пердоки игроков как по щелчку Таноса распадутся 🤣

-2
Friedrich Woltmann

Вот рэды молодцы! Сделали Цырю, как прям баб яга какая-то! Вот это да! Ура.

А вообще, фанам нужно поклониться перед ними, ибо они могли из цири негру сделать, иль каку другу афро-негро-азиато-попуаску))

-3