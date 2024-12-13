CD Projekt подтвердила, что Геральт действительно появится в The Witcher 4, однако его роль пока остаётся в тайне

Если вы смотрели дебютный трейлер The Witcher 4 на церемонии The Game Awards 2024, то наверняка слышали реплику, которая звучала очень похоже на голос Геральта из Ривии. Сегодня CD Projekt подтвердила: Геральт действительно появится в игре, а его озвучкой, судя по всему, снова займётся Даг Кокл.
Несмотря на то, что главным героем The Witcher 4 станет Цири, разработчики решили включить Геральта в сюжет, сохранив интригу. В новом интервью для IGN представители CD Projekt, Киан Махер и Марчин Батильда, рассказали, как это возможно с точки зрения хронологии.
Они отметили, что эпилог романа "Сезон гроз" намекает на долголетие Геральта. События в книге разворачиваются в 1373 году, через 101 год после The Witcher 3, где упоминается беловолосый ведьмак, сражающийся с монстром. Это подтверждает, что Геральт может существовать ещё долго, даже спустя столетие после завершения его основной истории.
Геральт появится в игре, но мы не хотим точно раскрывать его роль. Пока что вам придется подождать, чтобы узнать больше
Сам Даг Кокл ранее рассказал, что на ранних этапах разработки получил строгий запрет разглашать какие-либо детали участия Геральта. Он даже пошутил о том, как CD Projekt «отчитали» его за преждевременные заявления.
Хотя роль Геральта пока держится в секрете, фанаты могут быть уверены, что легендарный ведьмак снова сыграет свою партию в новой главе саги. Будет ли он наставником, загадочной фигурой из прошлого или же участником ключевых событий — узнаем со временем.
Лучше бы уж раскрыли, а то была одна такая игра, в которой ГГ прошлой части, тоже имел роль - неудачно сыграл в гольф.
или например был один герой который сидел на скамейке и застрелили как бомжару.
Шляпа, столько крутых персов можно было на роль гг выбрать, или своего перса создать, а они выбрали самый херовый вариант из возможных, цири, отстой.
Да хоть за лютика, лол) открывать бордели, что может быть эпичнее?
Почему-то только на ПГ одни нытики. Остальные же фанаты ожидали другого, но вообще не разочаровались и доверяют выбору CDP.
Астрологи объявили неделю ведьмака.
Количество постов увеличено вдвое.
лучше он , чем сралкер2
Возможны осадки в виде мемов из Шрека.
по сралкеру 2 и новостей то нет особо, игра вышла и оказалась никому не нужна как и драгон гей фейлгард
Появиться чтобы умереть, тем самым двигая сюжет и драму. Аля Джоэл из тлоу 2
Не, скорее, как в God of War: Ragnarök, будет смазливым нытиком, который стал импотентом, а Цири будет сильной и независимой ̶л̶е̶с̶б̶и̶я̶н̶к̶о̶й̶ женщиной.
спасибо за спойлер!
Как уже все написали, появится чтобы сдохнуть. Лучшебы они игру про Весемира сделали, как он становился, учил Гербранта и всех остальных. Хоть Цири мне и нравится, но, учитывая нынешние веяния, она будет злой фемкой.
Да ладно, быть того не может- в игре с главной героиней Цири- и чтоб Геральт появился) эх, жаль только что звучать он будет по-другому- для меня каноничным голос Геральта остаётся в исполнении Всеволода Кузнецова.
Будем проходить на польском, Курва!
Рад за Геральта. Этот ведьмак всех переживет. Будет смешно на самом деле, что после пару частей с Цири, опять за него что-то выпустят. У него есть все шансы стать таким же долговечным как бэтману. Но печалит, что по самой вселенной такая стагнация пошла, что единственное что могут что-то новое в ней придумать это цири
Геральта забьют клюшкой, как это сделали с Джоэлем. Ещё и актёр озвучки у них один и тот же-Всеволод Кузнецов
Зная Редов, боюсь Геральт появится в игре только для того, чтобы умереть, как Весемир (в лучшем случае, а в худшем ...).
фууууууу шляпааа
Ура товарищи ждём 4 часть
Никто не знает сколько живут Ведьмаки так как Ещё не один Ведьмак не умер своей смертью!
Геральта Цири клюшкой для гольфа того. Повесточка же))
Сто процентов его сольют, чтобы нагнать драмы.
Почему в тайне то, очевидно что будет ей советы давать и все такое. клише на клише
Геральт действительно появится в The Witcher 4
В роли куртизанки в борделе лютика
Мож из него сделают дядюшку-наставника, ибо негодование растет, как бамбук. А Цири лучше бы сделали красивее.
она и так достаточно красивая, очень хорошо смотрится в мире ведьмака
надеюсь в качестве НПС
Ааа, ну если Геральт появится, тогда все нормально...
может как в стиле игор типичной биовар. старый опытный персонаж обучает, в обучалке, отмирает а дальше рпг мономиф. цири ищет убицу ведмака 3.
а может понитереснеей чтобудь будет. 101 год геральт проматвал скоппленные примерно 30-50 тысяч золотых монет. если конечно он не успел все несколько тысяч проматать между второй и третьей части пока енифер искал.
Чето это все напоминает пиар-компанию второй Ластухи, когда Джоэла в первом трейлере не было, и некоторые фанаты стали строить теории, что он уже помер. Разработчики потом пообещали, что Джоэл появится в игре, а в итоге его мозги размазал клюшкой Эббинатор уже на первом часу игры.
умрет от клюшки обосравшись и обоссавшись
видели уже в ластофаз2
Надеюсь он появится, чтобы Цири его завалила, тогда пердоки игроков как по щелчку Таноса распадутся 🤣
Вот рэды молодцы! Сделали Цырю, как прям баб яга какая-то! Вот это да! Ура.
А вообще, фанам нужно поклониться перед ними, ибо они могли из цири негру сделать, иль каку другу афро-негро-азиато-попуаску))