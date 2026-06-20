CD Projekt Red хочет выпускать больше игр, но не собирается превращаться в Ubisoft

CD Projekt Red намерена ускорить выпуск новых проектов, однако студия не планирует переходить на модель ежегодных релизов. Руководство компании считает, что главная ценность её игр заключается именно в редких, но крупных премьерах.

Содиректор CD Projekt Red Михал Новаковский рассказал, что студия мечтает создавать больше проектов одновременно, однако не ставит перед собой цель регулярно заполнять рынок новыми релизами. По его словам, компания не хочет становиться разработчиком, который каждый год выпускает очередной блокбастер ради поддержания графика.

Сейчас у CD Projekt Red один из самых амбициозных планов за всю историю. В работе находятся The Witcher 4, ремейк первой части The Witcher, продолжение Cyberpunk 2077, мультиплеерный проект во вселенной «Ведьмака» и совершенно новая франшиза под кодовым названием Project Hadar.

При этом студия не собирается бесконечно расширять число собственных серий. Вместо этого CD Projekt Red делает ставку на несколько крупных брендов и долгосрочное развитие каждой из них.

Похоже, после многолетних пауз между релизами компания действительно хочет сократить ожидание для игроков. Но если верить руководству, ждать конвейер из новых «Ведьмаков» и Cyberpunk всё же не стоит.