CD Projekt Red и Epic Games вместе работают над улучшением движка Unreal Engine 5 для The Witcher 4

Разработчики The Witcher 4 из CD Projekt Red тесно сотрудничает с Epic Games, чтобы внести структурные улучшения в Unreal Engine 5. Во время интервью на YouTube-канале Flow Games Павел Саско, заместитель директора игры CD Projekt Red, поделился своим опытом работы с Unreal Engine 5. По его словам, есть некоторые вещи, которые движок по своей сути «потрясающе» делает. Однако он не стал вдаваться в подробности, касающиеся Unreal Engine 5, так как ему пришлось бы рассказать о том, над чем студия работает в своих будущих проектах, включая The Witcher 4 и продолжение Cyberpunk 2077.
Кроме того, Саско отметил, что у каждой технологии есть свой набор ограничений, и в Unreal Engine 5 он обнаружил некоторые вещи, которые можно улучшить. Хотя он добавил, что то же самое можно было бы сказать и о Red Engine 4, самой последней версии собственного движка CD Projekt Red.
По словам Саско, улучшения движка иногда могут быть вопросом перспективы, поскольку команды разработчиков CD Projekt Red и Epic Games имеют разные мнения о том, как лучше структурировать движок. Он сказал, что лучшим подходом является совместная работа с Epic Games над выяснением структурных улучшений, которые можно внести в Unreal Engine 5. Это все, чем Саско смог поделиться, не раскрывая ничего конкретного относительно какого-либо из предстоящих проектов студии, все из которых разрабатываются на движке Epic Games.
Две конторы рукожопов объединились, бедная 5090 и все те, кому на нее не хватит
Выставляешь топчиковый Frame Genetarion и играешь на ультрах. Я так во всех играх делаю. И всё хватает👍 Можно даже и с rtx лучами.
там уже 7090 выйдет к тому времени
Думаю что, RTX 5090, будет дороже, 2000, баксов,
Зачем проджекты это делают не понятно, сидели бы на Red engine, всë же было итак хорошо, графика, физика, сама игра. Но нет, челам захотелось перейти на UE 5, так ещë ладно ничего, но челы решили допилить UE, а это обычно хорошо не заканчиваеться. Ждëм киберпук 2077_2 который будет работать только на 9090TI-9900ХТХ, и с графикой русов против ящеров.
Возможно так дешевле, возможно владельцев редов убедили в сотрудничестве договором с очень приятной суммой, возможно движок чисто физически упёрся в свой потолок настолько что для необходимых целей его придется опять переписывать почти полностью (что было с КП и имеет смысл, так как вместо создания более универсального движка они полностью переделали его под нужны одного проекта и обратно переделке под ведьмака это очень-очень много работы и средств )
Так надо же новые видеокарты продавать!
Шикарно) Значит там будет мега чумовой графоний!!! Ради такой игры можно целый комп обновить, а не только карту, как было ради Ведьмака 3)
графоном сыт не будешь!
Чтобы выпустить потом очередной бенчмарк с корявой оптимизацией и пилить его ещё 3 года!И продавать карты хуанга!
Лучше 3 части они врят ли уже сделают!А в свой бенчмарк с повестками пускай сами играют!
Однако, анекдот получается)))))
То есть по факту они даже с движком до конца еще не разобрались, а новая часть уже "самая продвинутая" https://www.playground.ru/witcher_4/news/po_slovam_pavla_sasko_the_witcher_4_samyj_prodvinutyj_proekt_iz_vseh_nad_kotorymi_sejchas_rabotaet_cdpr-1711170
и "самая масштабная" https://www.playground.ru/witcher_4/news/dlya_cd_projekt_red_vedmak_4_stanet_samoj_masshtabnoj_vo_vseh_smyslah_rpg-1702109
Ох уж эти Прожекты со своими заявлениями ) Дай бог конечно, чтобы не косякнули, как с КП.. Но всё равно, сразу покупать не буду, когда выйдет, дабы не наступить на те же грабли, как с покупкой КП было на релизе... Подожду недельку, гляну отписи и тогда только )
Все ? Ведьмака 4 в steam на старте. Одно не ждать ?