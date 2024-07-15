CD Projekt Red и Epic Games вместе работают над улучшением движка Unreal Engine 5 для The Witcher 4

Разработчики The Witcher 4 из CD Projekt Red тесно сотрудничает с Epic Games, чтобы внести структурные улучшения в Unreal Engine 5. Во время интервью на YouTube-канале Flow Games Павел Саско, заместитель директора игры CD Projekt Red, поделился своим опытом работы с Unreal Engine 5. По его словам, есть некоторые вещи, которые движок по своей сути «потрясающе» делает. Однако он не стал вдаваться в подробности, касающиеся Unreal Engine 5, так как ему пришлось бы рассказать о том, над чем студия работает в своих будущих проектах, включая The Witcher 4 и продолжение Cyberpunk 2077.

Кроме того, Саско отметил, что у каждой технологии есть свой набор ограничений, и в Unreal Engine 5 он обнаружил некоторые вещи, которые можно улучшить. Хотя он добавил, что то же самое можно было бы сказать и о Red Engine 4, самой последней версии собственного движка CD Projekt Red.

По словам Саско, улучшения движка иногда могут быть вопросом перспективы, поскольку команды разработчиков CD Projekt Red и Epic Games имеют разные мнения о том, как лучше структурировать движок. Он сказал, что лучшим подходом является совместная работа с Epic Games над выяснением структурных улучшений, которые можно внести в Unreal Engine 5. Это все, чем Саско смог поделиться, не раскрывая ничего конкретного относительно какого-либо из предстоящих проектов студии, все из которых разрабатываются на движке Epic Games.