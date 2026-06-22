CD Projekt Red имеет уникальные привилегии от Epic Games при разработке The Witcher 4 и Cyberpunk 2 на UE5

Переход с собственного движка RED Engine на Unreal Engine 5 должен был открыть новые возможности для CD Projekt Red. Теперь же выясняется, что сотрудничество между создателями The Witcher 4 и Cyberpunk 2 и Epic Games гораздо теснее, чем могло показаться.

В случае с The Witcher 4 и другими грядущими играми CD Projekt Red решение отказаться от собственного движка RED Engine в пользу Unreal Engine 5 было принято давно. Однако теперь сопрезидент CD Projekt Михал Новаковский раскрыл некоторые интересные подробности о сотрудничестве с Epic Games. Оказывается, польская студия находится в уникально привилегированном положении.

На мероприятии DevGAMM в Гданьске Михал Новаковский рассказал о причинах перехода с RED Engine на Unreal Engine 5 и о характере сотрудничества с Epic Games. Он объяснил, что одной из самых больших проблем с собственной технологией CD Projekt было то, что каждая последующая версия RED Engine требовала огромного объёма работы. На практике, при создании новых игр, студия часто создавала значительную часть движка практически с нуля. Это затрудняло разработку последующих игр и процесс адаптации.

Переход на Unreal Engine 5 был призван позволить разработчикам сосредоточиться на создании игр, а не на постоянном совершенствовании технологической базы. Однако, что интересно, сотрудничество с Epic Games выходит далеко за рамки стандартной лицензии на движок.

Epic позволила нам заглянуть в «чёрный ящик» Unreal Engine – я думаю, что сейчас мы единственная компания, помимо Epic Games, которая действительно это делает – и поэкспериментировать с ним, так что мы действительно совместно создаём одну из величайших технологий на рынке

По словам Новаковского, это решение дает студии то, что наиболее важно: стабильную технологическую базу, сохраняя при этом возможность разрабатывать собственные инструменты и функции, которые отличают продукцию студии от конкурентов.