CD Projekt Red намерена использовать ИИ для создания реалистичных NPC в Ведьмаке 4 и Cyberpunk 2

Польская студия CD Projekt Red подтвердила, что при разработке долгожданных игр The Witcher 4 и Cyberpunk 2 будут активно использоваться инструменты на основе искусственного интеллекта. Согласно отчету руководства компании, основная цель нововведения - создание более реалистичных неигровых персонажей (NPC) и оптимизация производственных процессов.
В отчете указано, что технологии ИИ планируется применять для "автоматизации прототипирования, тестирования и генерации реалистичной толпы неигровых персонажей". В данный момент студия проводит тестирование этих систем, которые задействованы в "дюжине исследовательских проектов".
Несмотря на внедрение передовых технологий, в CD Projekt Red подчеркивают, что осознают возможные риски. В руководстве компании отметили, что использование генеративного ИИ (GAI) сопряжено с "регуляторными и интерпретационными неоднозначностями", особенно в вопросах защиты прав интеллектуальной собственности на сгенерированный контент.
Отношение студии к использованию нейросетей претерпело изменения за последние два года. Еще в январе 2024 года со-генеральный директор CDPR Адам Бадовски в интервью Reuters заявлял, что, хотя ИИ может улучшить процессы разработки, он не должен заменять людей.
В марте 2025 года на финансовой презентации его коллега Михал Новаковски подтвердил, что студия ведет исследовательские работы в этой сфере, но не фокусируется именно на генеративном ИИ, учитывая сложности с авторскими правами. Тогда компания была настроена против использования подобных инструментов в крупных будущих проектах. Однако текущий отчет руководства свидетельствует о смене курса: теперь CD Projekt Red готова более полно интегрировать генеративный ИИ в конвейер разработки Ведьмака 4 и Cyberpunk 2.
Остается неясным, как решение об активном использовании ИИ повлияет на восприятие игр аудиторией, учитывая, что сообщество геймеров остается глубоко разделенным в вопросе применения нейросетей в игровой индустрии.
За ИИ будущее. Им нужно полностью делать игры при помощи ИИ.
Так понятно же что ни кто в здравом уме не будет отказываться от использования ии, это упрощает и ускоряет процесс разработки игр.
Заранее в топку обе игры. А тех, кто применяет "ИИ" для разработки, в скором будущем будут пинками гнать из любых проектов.