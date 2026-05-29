CD Projekt Red не планирует большие дополнения для новой саги The Witcher

CD Projekt Red заявила, что у новой трилогии The Witcher, скорее всего, не будет масштабных дополнений уровня «Каменные сердца» и «Кровь и вино» для третьей части.
По словам со-гендиректора CDPR Михала Новаковского, студия сейчас сосредоточена на крайне амбициозном плане — выпустить три новые игры серии всего за шесть лет. Из-за этого разработчикам будет сложно параллельно заниматься ещё и крупными сюжетными расширениями.
Новаковский отметил, что на данном этапе компания делает ставку именно на быстрый выпуск полноценных RPG, а не на длительную поддержку каждой части большими DLC.
Для сравнения, The Witcher 3 после релиза получила два крупных дополнения — «Каменные сердца» и «Кровь и вино», которые многие фанаты считают одними из лучших сюжетных расширений в истории RPG.
При этом CD Projekt Red всё же продолжит выпускать дополнительный контент по вселенной «Ведьмака». Например, расширение «Баллады прошлого», запланированное на 2027 год, по масштабу сравнивают именно с «Кровью и вином».
Еще одни хитрецы пытаются обмануть судьбу и выпускать по игре каждый год-два. Юбисофт и Биовары приветственно машут руками.
Вангую, у них ничего не выйдет.
Они и для Витчер 3 больше не планировали, и последний патч для Киберпанка был пред, пред, пред, пред, пред, предпоследним.
О Боже, то есть нас ждёт не одна игра про Лecбинатора Цирю, а целых три!? Как говорил один классик: "Мы в дерьме"!
Старые Ведьмаки разрабатывали по 5-7 лет одну часть, а здесь все три части выйдут за тот же период? Ну что тут можно сказать, прощай качество, здравствуй количество!
Сразу три игры? Это что, по принципу "Хоть одна, но может зайдет?"