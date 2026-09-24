CD Projekt Red: неоднозначные решения в The Witcher 4 должны оставлять у игроков длительный эмоциональный след

The Witcher 3: Wild Hunt во многом запомнилась морально неоднозначным повествованием, и в The Witcher 4 CD Projekt Red намерена ещё сильнее развить этот подход. Длительный цикл производства позволяет студии тщательнее прорабатывать историю и её влияние на игрока.

Выступая на Международном фестивале комиксов и игр в Лодзи, совместный генеральный директор CD Projekt Red Адам Бадовский объяснил, что продолжительные сроки разработки связаны не с погоней за трендами, а прежде всего с огромным вниманием к сюжету, который определяет весь производственный процесс. История неоднократно переписывается, чтобы добиться максимального эмоционального эффекта и сделать повествование действительно значимым для игрока.

Одним из способов добиться этого станут неоднозначные решения и их последствия. По словам Бадовского, они должны оставлять у игроков длительное впечатление.

Других подробностей о The Witcher 4 во время панели раскрыли немного. Разработчики лишь подтвердили, что боевая система станет развитием механик The Witcher 3: Wild Hunt, а также вновь объяснили причины перехода на Unreal Engine 5.

Отдельно затронули возможный ремейк The Witcher 2: Assassins of Kings. Бадовский упомянул Якуба Рокоша из Fool’s Theory, работающей над ремейком первой The Witcher, отметив, что именно вторая часть является его любимой игрой серии. Поэтому возможность подобного проекта полностью не исключается.

При этом ремейк второй части потенциально может оказаться сложнее переосмысления оригинальной The Witcher: её сюжет значительно сильнее сосредоточен на политике и заметно отличается по тону от других частей серии.