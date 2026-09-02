CD Projekt RED обещает, что The Witcher 4 не будет очередной одинаково выглядящей игрой на Unreal Engine

В то время как Cyberpunk 2077 и предыдущие игры CD Projekt RED работали на собственном движке REDengine, разрабатываемая The Witcher 4 будет работать на Unreal Engine 5 от Epic Games.

Учитывая, насколько глючной была Cyberpunk 2077 на момент выхода, некоторые могут быть рады переходу CDPR с собственного движка на более широко используемый другими студиями. Однако есть и те, кто может опасаться, что RPG будет работать на Unreal Engine 5, поскольку это может сделать долгожданную четвёртую часть популярной серии похожей на другие игры, работающие на этом движке.

В интервью The Game Business со-генеральный директор CD Projekt RED Михал Новаковский прокомментировал переход игры с REDengine на Unreal Engine и то, как это было вызвано желанием студии выпускать больше игр и, в свою очередь, повысить эффективность разработки, поскольку каждый новый релиз игры означал бы каждый раз начинать с нуля на REDengine.

Хотя неизбежны некоторые трудности, такие как переработка и изменение конвейеров и инструментов, наибольшую угрозу для CDPR представляет то, как использование Unreal Engine может повлиять на уникальность игры.

Это был важный вопрос, который мы задавали себе, потому что расширение границ визуального стиля игр, кинематографической атмосферы, очень и очень важно. И это был большой знак вопроса, когда мы находились на этапе исследований и разработок: подойдет ли нам Unreal Engine 5 или нет. Мы действительно задавали себе все эти вопросы, и в некоторых случаях ответ был: «пока нет».

Новаковски сказал, что The Witcher 4 не будет ещё одной одинаково выглядящей игрой Unreal Engine, и что она сможет выделиться, заявив:

Вместе с Epic мы можем довести ее до нового уровня. Я знаю, когда мы перешли на этот движок, люди говорили: «О, это будет ещё одна похожая игра на Unreal Engine». Но это не так. Мы действительно сможем выделиться. Люди будут чувствовать, что это всё ещё игра от CDPR, и с точки зрения чисто фанатского восприятия, используемые в ней технологии будут неинтересны.

Судя по тому, что мы видели в The Witcher 4, CDPR, похоже, на правильном пути. Будем надеяться, что они также смогут решить другие технические проблемы Unreal Engine, связанные с производительностью и чрезмерным потреблением памяти.

Выход The ​​Witcher 4 запланирован на 2028 год на PS5, Xbox Series X|S и ПК. С этим переходом на другой движок, похоже, CDPR также уверена в возможности выпускать игры серии «Ведьмак» быстрее, поскольку студия заявила о планах выпустить три основные игры серии в течение шести лет.