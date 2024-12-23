CD Projekt RED обещает улучшить геймплей и охоту на монстров в The Witcher 4

Презентация CD Projekt RED первого трейлера The Witcher 4 затмила не только важные анонсы, но и самих победителей TGA. Из него мы узнали, что на этот раз героиней следующей части The Witcher станет Цири. Но и сам трейлер, полный деталей и отсылок к первому «Ведьмаку», только подстегнул интерес и породил множество вопросов о том, чего ждать от следующего «Ведьмака».

К счастью, на многие из них уже ответили сами разработчики из студии CD Projekt RED - Себастьян Калемба, геймдиректор The Witcher 4, и Малгожата Митренга, исполнительный продюсер новой части саги о Ведьмаке. В интервью GRY Online они рассказали, что в новой игре немалое внимание будет уделено сражениям с монстрами, а сами они станут более проработанными:

Мы точно намерены улучшить геймплей и сам процесс охоты на монстров. Собственно, именно по этой причине Баук стал такой важной частью нашего трейлера. Мы не просто хотели показать новое существо, обитающее в кошмарном лесу, мы хотели передать ту органичность, то чувство страха, что внушают эти монстры. Продемонстрировать, что это реальная проблема в этом мире и что победа над этим монстром, с каждым новым разом сокращающая дистанцию в охоте, имеет ключевое значение. В этом мире мы играем за профессионального ведьмака, который охотится на монстров, и это - основа его профессии. Мы хотели, чтобы монстр и сражение не только несли в себе эмоциональный заряд, но и в перспективе передавали ощущение от игрового процесса, который мы хотим достичь в будущем.



Монстры - это часть повествования, поэтому они будут связаны с регионами, с рассказываемыми историями, чтобы все это было связно и интересно. Даже Баук - это не просто монстр, у него есть своя психологическая нотка, когда он искушает Цири.