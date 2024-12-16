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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 673 оценки

CD Projekt Red объяснила, почему начало новой саги о Ведьмаке называется The Witcher 4

Gruz_
Новости

После премьеры нового романа Анджея Сапковского «Перекресток воронов» чаша Ведьмака снова начала наполняться информацией о четвертой части популярной серии игр от CD Projekt Red. В интервью GameStar Майлз Тост (ведущий дизайнер уровней) и Филипп Вебер (дизайнер повествования) из CD Projekt Red рассказали, почему новая глава саги получила название The Witcher 4. Причиной послужило как уважение к серии, так и соображения прагматизма.

И хотя ответ на этот вопрос может показаться вполне очевидным, вспомните, что в рекламных материалах 2022 года разработчики не использовали в названии слово «четыре». Вместо этого они ограничились просто фразой The Witcher и слоганом «Начинается новая сага», отчасти намекая на желание отвергнуть судьбу знакомых персонажей (или, по крайней мере, отодвинуть их на второй план). Впрочем, как оказалось, решение о том, что в названии будет присутствовать цифра «четыре», не было спонтанным и было принято задолго до выхода трейлера.

Как подчеркнул Филипп Вебер, студия не хотела отходить от предыдущих работ или говорить о том, что игра является перезагрузкой. Сохранение порядкового номера (как и отведение главной роли Цири) было естественным. По мнению разработчиков, это еще один «большой» Ведьмак, который не требует знания предыдущих частей, но и не забывает их.

Из слов Майлза Тоста, впрочем, следует, что это решение было продиктовано еще и прагматизмом. Продюсеры не хотели, чтобы отсутствие нумерации привело к необходимости указывать год выхода во время обсуждения, как это было в случае с первой частью серии The Witcher. Аналогичная судьба постигла упомянутую Тостом серию Tomb Raider, а также God of War. Важную роль сыграли и поисковые системы, которые привыкли к определенным фразам и, безусловно, хорошо реагируют на название The Witcher 4.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
ALEX-220

почему The Witcher 4 да все просто, потому что это как бренд Assassins Creed

0
Случайный Игрок

почему начало новой саги о Ведьмаке называется The Witcher 4

Потому что так проще хомяков кормить

0
SnobbishGhost

"По мнению разработчиков, это еще один «большой» Ведьмак, который не требует знания предыдущих частей" Что значит не требует знания предыдущих частей? Тоесть предыдущие части требовали обязательного прочтения книг, а тут даже пред части знать не надо? что же за жесть творится у них в студии.

0
POLKOVNIK2005

А вот что делает обычный файсап

0
СнопакДоминатор

Я понять не могу чё все ноют по поводу внешки Цири? Привыкли яниме ящеров смотреть, да так что теперь если не похожа на п.зду из стеларблейд, то автоматом у.бище.

-8
wollcroft

таким же вопросом задаюсь

-9
Kenn1y

Очевидно, из-за того, что внешность взрослой Цири не сходится с той Цири, которую мы знаем по 3 части, она физически не могла получить квадрантные черты лица. Остаётся надеяться, что к релизу поправят, ну, если нет, то содами поправят.

1
ALEX-220

в игре она будет отличатся так то

0
SnobbishGhost

потому, что она не похожа на ту, что была в игре, от слова совсем, внешне это совсем другой человек.

0