CD Projekt Red объяснила, почему начало новой саги о Ведьмаке называется The Witcher 4

После премьеры нового романа Анджея Сапковского «Перекресток воронов» чаша Ведьмака снова начала наполняться информацией о четвертой части популярной серии игр от CD Projekt Red. В интервью GameStar Майлз Тост (ведущий дизайнер уровней) и Филипп Вебер (дизайнер повествования) из CD Projekt Red рассказали, почему новая глава саги получила название The Witcher 4. Причиной послужило как уважение к серии, так и соображения прагматизма.
И хотя ответ на этот вопрос может показаться вполне очевидным, вспомните, что в рекламных материалах 2022 года разработчики не использовали в названии слово «четыре». Вместо этого они ограничились просто фразой The Witcher и слоганом «Начинается новая сага», отчасти намекая на желание отвергнуть судьбу знакомых персонажей (или, по крайней мере, отодвинуть их на второй план). Впрочем, как оказалось, решение о том, что в названии будет присутствовать цифра «четыре», не было спонтанным и было принято задолго до выхода трейлера.
Как подчеркнул Филипп Вебер, студия не хотела отходить от предыдущих работ или говорить о том, что игра является перезагрузкой. Сохранение порядкового номера (как и отведение главной роли Цири) было естественным. По мнению разработчиков, это еще один «большой» Ведьмак, который не требует знания предыдущих частей, но и не забывает их.
Из слов Майлза Тоста, впрочем, следует, что это решение было продиктовано еще и прагматизмом. Продюсеры не хотели, чтобы отсутствие нумерации привело к необходимости указывать год выхода во время обсуждения, как это было в случае с первой частью серии The Witcher. Аналогичная судьба постигла упомянутую Тостом серию Tomb Raider, а также God of War. Важную роль сыграли и поисковые системы, которые привыкли к определенным фразам и, безусловно, хорошо реагируют на название The Witcher 4.
почему The Witcher 4 да все просто, потому что это как бренд Assassins Creed
почему начало новой саги о Ведьмаке называется The Witcher 4
Потому что так проще хомяков кормить
"По мнению разработчиков, это еще один «большой» Ведьмак, который не требует знания предыдущих частей" Что значит не требует знания предыдущих частей? Тоесть предыдущие части требовали обязательного прочтения книг, а тут даже пред части знать не надо? что же за жесть творится у них в студии.
А вот что делает обычный файсап
Я понять не могу чё все ноют по поводу внешки Цири? Привыкли яниме ящеров смотреть, да так что теперь если не похожа на п.зду из стеларблейд, то автоматом у.бище.
таким же вопросом задаюсь
Очевидно, из-за того, что внешность взрослой Цири не сходится с той Цири, которую мы знаем по 3 части, она физически не могла получить квадрантные черты лица. Остаётся надеяться, что к релизу поправят, ну, если нет, то содами поправят.
в игре она будет отличатся так то
потому, что она не похожа на ту, что была в игре, от слова совсем, внешне это совсем другой человек.