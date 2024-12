CD Projekt Red объяснила, почему начало новой саги о Ведьмаке называется The Witcher 4

После премьеры нового романа Анджея Сапковского «Перекресток воронов» чаша Ведьмака снова начала наполняться информацией о четвертой части популярной серии игр от CD Projekt Red. В интервью GameStar Майлз Тост (ведущий дизайнер уровней) и Филипп Вебер (дизайнер повествования) из CD Projekt Red рассказали, почему новая глава саги получила название The Witcher 4. Причиной послужило как уважение к серии, так и соображения прагматизма.

И хотя ответ на этот вопрос может показаться вполне очевидным, вспомните, что в рекламных материалах 2022 года разработчики не использовали в названии слово «четыре». Вместо этого они ограничились просто фразой The Witcher и слоганом «Начинается новая сага», отчасти намекая на желание отвергнуть судьбу знакомых персонажей (или, по крайней мере, отодвинуть их на второй план). Впрочем, как оказалось, решение о том, что в названии будет присутствовать цифра «четыре», не было спонтанным и было принято задолго до выхода трейлера.

Как подчеркнул Филипп Вебер, студия не хотела отходить от предыдущих работ или говорить о том, что игра является перезагрузкой. Сохранение порядкового номера (как и отведение главной роли Цири) было естественным. По мнению разработчиков, это еще один «большой» Ведьмак, который не требует знания предыдущих частей, но и не забывает их.

Из слов Майлза Тоста, впрочем, следует, что это решение было продиктовано еще и прагматизмом. Продюсеры не хотели, чтобы отсутствие нумерации привело к необходимости указывать год выхода во время обсуждения, как это было в случае с первой частью серии The Witcher. Аналогичная судьба постигла упомянутую Тостом серию Tomb Raider, а также God of War. Важную роль сыграли и поисковые системы, которые привыкли к определенным фразам и, безусловно, хорошо реагируют на название The Witcher 4.