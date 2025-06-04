CD Projekt RED объяснила, почему техническая демонстрация The Witcher 4 проходила на PS5

Вчера практически весь интернет был в восторге от презентации The Witcher 4, созданной на последней версии Unreal Engine, разрабатываемого Epic Games. В демонстрационном ролике был показан шумный рынок в портовом городе, красивый лесной пейзаж и лошадь, которая выглядела и вела себя как... ну, как лошадь. Еще более впечатляющим оказался тот факт, что демонстрация происходила с частотой 60 fps на базовой модели PlayStation 5.

Юлий Гирбиг, старший технический аниматор The Witcher 4, рассказал, что выбор «железа» для демонстрации был вполне осознанным:

У всех есть представление о том, насколько производительна PS5 и какие игры на ней можно запускать, - рассказал он The Verge. Поэтому мы решили пойти по такому пути: начать с консолей, показать, насколько мы можем оптимизировать этот движок вместе с Epic и заставить его работать на текущем поколении, а не запускать его на каком-то high-end оборудовании.

Об этом же в разговоре с GameStar говорил и Себастьян Калемба, геймдиректора The Witcher 4. По его слова, все дело в новых приоритетах CD Projekt RED. После неудачного релиза Cyberpunk 2077 студия пересмотрела свои приоритеты - теперь она будет уделять особое внимание вопросам оптимизации для консолей. Вчерашней демонстрацией они хотели показать свой прогресс в работе с Unreal Engine 5 и подчеркнуть, что консоли и их аудитория остаются важной составляющей для CD Projekt RED.

По мнению Гирбига, который не работал в CDPR до перехода на Unreal, решение было принято потому, что UE5 «по всем параметрам дает нам то, что мы ищем». Сюда входит ощущение масштаба, необходимое для игр с открытым миром, возможность визуализации сотен NPC с более сложным ИИ, управляющим их действиями, а также более совершенный производственный конвейер для управления несколькими проектами. (Грядущий ремейк первой The Witcher также разрабатывается на UE5).

Но с художественной точки зрения, считает Гирбиг, переход на движок Epic имеет другое значение — он освобождает от пут и позволяет реализовать более амбициозные идеи:

Если движок больше не является ограничителем, художнику гораздо проще выразить себя. Вот к чему мы стремимся. И мне, как художнику, это открывает возможность мыслить шире и масштабнее.