CD Projekt RED объяснила, почему техническая демонстрация The Witcher 4 проходила на PS5

Вчера практически весь интернет был в восторге от презентации The Witcher 4, созданной на последней версии Unreal Engine, разрабатываемого Epic Games. В демонстрационном ролике был показан шумный рынок в портовом городе, красивый лесной пейзаж и лошадь, которая выглядела и вела себя как... ну, как лошадь. Еще более впечатляющим оказался тот факт, что демонстрация происходила с частотой 60 fps на базовой модели PlayStation 5.
Юлий Гирбиг, старший технический аниматор The Witcher 4, рассказал, что выбор «железа» для демонстрации был вполне осознанным:
У всех есть представление о том, насколько производительна PS5 и какие игры на ней можно запускать, - рассказал он The Verge. Поэтому мы решили пойти по такому пути: начать с консолей, показать, насколько мы можем оптимизировать этот движок вместе с Epic и заставить его работать на текущем поколении, а не запускать его на каком-то high-end оборудовании.
Об этом же в разговоре с GameStar говорил и Себастьян Калемба, геймдиректора The Witcher 4. По его слова, все дело в новых приоритетах CD Projekt RED. После неудачного релиза Cyberpunk 2077 студия пересмотрела свои приоритеты - теперь она будет уделять особое внимание вопросам оптимизации для консолей. Вчерашней демонстрацией они хотели показать свой прогресс в работе с Unreal Engine 5 и подчеркнуть, что консоли и их аудитория остаются важной составляющей для CD Projekt RED.
По мнению Гирбига, который не работал в CDPR до перехода на Unreal, решение было принято потому, что UE5 «по всем параметрам дает нам то, что мы ищем». Сюда входит ощущение масштаба, необходимое для игр с открытым миром, возможность визуализации сотен NPC с более сложным ИИ, управляющим их действиями, а также более совершенный производственный конвейер для управления несколькими проектами. (Грядущий ремейк первой The Witcher также разрабатывается на UE5).
Но с художественной точки зрения, считает Гирбиг, переход на движок Epic имеет другое значение — он освобождает от пут и позволяет реализовать более амбициозные идеи:
Если движок больше не является ограничителем, художнику гораздо проще выразить себя. Вот к чему мы стремимся. И мне, как художнику, это открывает возможность мыслить шире и масштабнее.
Мыло UE5 решили показывать там, где и так привыкли к мылу.
Как там в соседней новости - лучшие разработчики в отрасли.
Держи, мыльник, видос в 4К.
такое же мыло и в 4к, какая разница если там текстурки сами ужатые и дальность прорисовки
Понятно почему:
Серый цвет — выручка с ПК, синий — с PlayStation, зелёный — с Xbox, красный — со Switch
В первый год большинство покупателей на PS. К 2025 на ПК всего на 5 % больше, а это не смотря на преимущество в железе.
Зато на дальней дистанции ПК уверенно берёт верх.
Хотя соглашусь, что первые продажи, конечно, очень важны. надо побыстрее компенсировать затраты и показать всем насколько хорошо идут дела. Поэтому и делается упор на ту платформу, которая даёт в начале больший доход, плюс лишняя денюжка от Сони, конечно, не лишняя.
Так нет этого. Сейчас всего на 5 % опережает слабую PS. С выходом PS5 продажи у Sony как будто удвоились.
Да-да, всё понятно, принёс картиночку игры 2015 года, вместо киберпанка, а то с ней уже не так понятно, да?
Да-да. Киберпанк тоже изначально был "показан" на железе PS4. Но так как у геймеров памяти словно у муравья. Будут ждать, жрать и хрюкать от удовольствия.
Ну хотя бы Цири уже не запойная алкашка
Ага, не алкашка. Теперь она выглядит, как мужик с косметикой! Резкие мужские черты, вместо женственных и нежных. Практически полное отсутствие женской груди, скорее мужская и плоская. Как там говорят: Из огня, да в полымя! Из алкашки, сразу в мужики! Ужас!
С ласточкой переборщила просто )
Так вот почему в трейлере одно мыло )
Правильно и впредь надо показывать дорелизный геймплей на low-end оборудовании.
а требования пк какие надо? 5090 и i91000 ?😁 // West Best
К тому времени нужно будет уже что то по серьёзнее покупать. // Nvidia Power
Движок под конкретное железо подгоняется , с компами проблема у всех разные